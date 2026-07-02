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    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightഎല്ലാ 'ഫാസ്ടാഗും'...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 2 July 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 12:05 PM IST

    എല്ലാ 'ഫാസ്ടാഗും' ഒന്നല്ല! യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും

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    എല്ലാ ഫാസ്ടാഗും ഒന്നല്ല! യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും സേവനങ്ങളും
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാതകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും ടോൾ പ്ലാസകളിലെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറക്കുന്നതിനും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ.എച്ച്.എ.ഐ) ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ കലക്ഷൻ സംവിധാനമാണ് 'ഫാസ്‌ടാഗ്'. ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്രാജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ വാഹന ഉടമയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    എന്താണ് ഫാസ്‌ടാഗ്?

    വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ (ആർ.എഫ്.ഐ.ഡി) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഫാസ്‌ടാഗ്. ടോൾ പ്ലാസകളിലെ സെൻസറുകൾ ഈ ടാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയും, അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടോൾ തുക നേരിട്ട് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ പണം കൈമാറുന്നതിനായി വാഹനം നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ധനവും സമയവും വലിയ തോതിൽ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു

    ഫാസ്‌ടാഗിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ

    ഫാസ്‌ടാഗുകൾ പ്രധാനമായും വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗമനുസരിച്ചാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറുകൾ, ജീപ്പുകൾ, വാനുകൾ, ട്രക്കുകൾ, ബസുകൾ എന്നിങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിനും ആക്സിലുകളുടെ എണ്ണത്തിനും അനുസരിച്ച് ടോൾ നിരക്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.

    ഫാസ്ടാഗിനെ വാഹനങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാം (ക്ലാസ്, ഫാസ്ടാഗ് നിറം, വാഹനങ്ങൾ)

    • ക്ലാസ് 4 - വയലറ്റ് - സ്വകാര്യ കാറുകൾ, ജീപ്പ്, വാൻ, എസ്.യു.വികൾ
    • ക്ലാസ് 4 - ഓറഞ്ച് - വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ, ടാക്‌സികൾ, വലിയ വാനുകൾ
    • ക്ലാസ് 5 - ഗ്രീൻ - ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ, മിനി ബസ്
    • ക്ലാസ് 6 - യെല്ലോ - 3 ആക്സിൽ ട്രക്കുകൾ, 3 ആക്സിൽ ബസുകൾ
    • ക്ലാസ് 7 -ബ്ലൂ - 2 ആക്സിൽ ട്രക്കുകൾ, 2 ആക്സിൽ ബസുകൾ
    • ക്ലാസ് 12 - പിങ്ക് - മൾട്ടി-ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾ (4 മുതൽ 6 ആക്സിൽ വരെ)
    • ക്ലാസ് 15 - ലൈറ്റ് ബ്ലൂ - അമിത വലിപ്പമുള്ളതോ ഭാരമുള്ളതോ ആയ നിർമാണ യന്ത്ര വാഹനങ്ങൾ
    • ക്ലാസ് 16 - ഗ്രേ - മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ഭാരമേറിയ ഓഫ്-റോഡ് ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ

    സമീപകാലത്തായി ഫാസ്‌ടാഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2026 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ പുതിയ ഫാസ്‌ടാഗുകൾക്കായി നിർബന്ധമായിരുന്ന 'നോ യുവർ വെഹിക്കിൾ' (കെ.വൈ.വി) പ്രക്രിയ എൻ.എച്ച്.എ.ഐ ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കുകൾ വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ 'വാഹൻ' ഡാറ്റാബേസുമായി നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി അധിക രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല

    ഫാസ്‌ടാഗ് ആനുവൽ പാസ്

    ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് 'ആനുവൽ പാസ്' അഥവാ വാർഷിക പാസ്. ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 200 യാത്രകളോ (ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത്) ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ടോൾ പ്ലാസകളിൽ വലിയ തുക ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നിശ്ചിത തുക നൽകി ഈ പാസ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ടോൾ തുക റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാം

    പിഴയും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിങ്ങും

    ഫാസ്‌ടാഗ് സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ടാഗ് വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീനിൽ ശരിയായി പതിപ്പിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ വാഹനം കരിമ്പട്ടികയിൽ (Blacklist) ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യമായ അകലത്തിൽ ടാഗ് പതിപ്പിക്കാത്തതും, അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്താത്തതും യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ, ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകളിലൂടെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് ആക്ടീവായി നിലനിർത്തുകയും വേണം.

    ഉപയോഗം മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക്

    ടോൾ പ്ലാസകളിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പല പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ധന പമ്പുകളിലും ഫാസ്‌ടാഗ് വഴി പണമടക്കാൻ സാധിക്കും. കാഷ്‌ലെസ് ഇടപാടുകൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സൗകര്യം വിപുലീകരിക്കുന്നത്. ഫാസ്‌ടാഗ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ടാഗുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും അംഗീകൃത ബാങ്കുകളുടെ ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ.എച്ച്.എ.ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാം. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം

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    TAGS:National Highway Authoritytoll plazaToll BoothFASTagLatest News
    News Summary - Not all 'FASTags' are the same! Important information and services that passengers should know
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