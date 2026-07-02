Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightപഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 2 July 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 1:45 PM IST

    പഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല: പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വൻ ഇളവും; സജീവമായി ആർ.വി.എസ്.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Symbolic Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തിരുവനന്തപുരം: കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയ വാഹനങ്ങൾ ഇനി അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഹന പൊളിക്കൽ നയത്തിന്റെ (Vehicle Scrapping Policy) ഭാഗമായി, സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായി വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് 'രജിസ്റ്റേർഡ് വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പിങ് ഫെസിലിറ്റികൾ' (ആർ.വി.എസ്.എഫ്) കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

    എന്താണ് ആർ.വി.എസ്.എഫ്?

    അനധികൃതമായി വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പകരം, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആർ.വി.എസ്.എഫ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ വാഹനത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും, ലോഹങ്ങളും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും പുനരുപയോഗത്തിനായി വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.

    കേരളത്തിലെ അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങൾ

    കേരളത്തിൽ നിലവിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ആർ.വി.എസ്.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    • ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ): SILK RVSF (സൗത്ത് സോൺ)
    • എടപ്പാൾ (മലപ്പുറം): സിംകോ (SIMCO) RVSF പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് & കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
    • അഴിക്കൽ (കണ്ണൂർ): SILK RVSF (നോർത്ത് സോൺ)

    വാഹന ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ

    പഴയ വാഹനം ആർ.വി.എസ്.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉടമകൾക്ക് 'സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്' (സി.ഒ.ഡി) ലഭിക്കും. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

    • രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒഴിവാക്കാം: പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
    • നികുതി ഇളവ്: സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടാക്സിൽ 15% ഇളവ് (15 വർഷത്തേക്ക്) ലഭിക്കും. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്ക് 10% നികുതി ഇളവും ലഭിക്കും.
    • നിയമപരമായ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം: വാഹനം ശാസ്ത്രീയമായി പൊളിക്കുന്നതിലൂടെ, പഴയ വാഹനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിയമപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടമക്ക് പൂർണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നികുതി ഇളവുകൾ ലഭ്യമാകൂ. കൂടാതെ, ആർ.വി.എസ്.എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്‌ക്രാപ്പിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി ആർ.ടി. ഓഫീസുകൾ വഴി വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്.

    പഴയ വാഹനങ്ങൾ റോഡുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അനധികൃതമായി പൊളിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, സർക്കാർ അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവുമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ആർ.ടി. ഓഫീസുമായോ അംഗീകൃത സ്‌ക്രാപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:old vehiclesHot wheels Newsscrapping centreVehicle scrappingAuto News
    News Summary - RVSF centers actives in kerala No more hassle of scrapping old vehicles
    Similar News
    Next Story
    X