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    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 3:34 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 3:34 PM IST

    100% എഥനോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത നൽകുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് നിതിൻ ഗഡ്കരി; കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തും

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    100% എഥനോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത നൽകുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് നിതിൻ ഗഡ്കരി; കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തും
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    ന്യൂഡൽഹി: ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പിൽ ഇന്ത്യ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ 100% എഥനോൾ (E100) ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത-മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെച്ച് അംഗീകാരം നൽകി.

    ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ E100 ഇന്ധനത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ നീങ്ങി. ശുദ്ധമായ എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളുടെ വരവ് വേഗത്തിലാക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ (ക്രൂഡ് ഓയിൽ) ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിനകം തന്നെ E20 പെട്രോൾ (20% എഥനോൾ കലർത്തിയത്) ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഥനോൾ മിശ്രിതത്തിന്റെ അളവ് രാജ്യമൊട്ടാകെ വർധിപ്പിച്ചു വരികയുമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനം ഇതിലും ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. പുതുതായി അംഗീകരിച്ച ചട്ടങ്ങൾ E100 ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് നിയമപരമായ അനുമതി നൽകുന്നു, ഇത് വഴി ശുദ്ധമായ എഥനോളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും വിൽക്കാനും വാഹന നിർമാതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും.

    സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് റൂൾസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ E85 (85% എഥനോൾ), B100 ബയോഡീസൽ, ഹൈഡ്രജൻ-സിഎൻജി മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നു. 100% എഥനോൾ വാഹന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ആശയം തുടക്കത്തിൽ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, വർഷങ്ങളായുള്ള നയപരമായ പിന്തുണയും ആഭ്യന്തര എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിലെ വർധനവും ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതിയും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പ്രായോഗിക യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

    കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക്

    E85 എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ+, എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. അടുത്ത ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾ എഥനോളിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ഗഡ്കരി അറിയിച്ചു. ടൊയോട്ട, സുസുക്കി, ഹ്യുണ്ടായ്, എംജി എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗഡ്കരിയും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയും ചേർന്ന് മാരുതി വാഗൺആറിന്റെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറക്കാം, കർഷകർക്ക് പിന്തുണയും

    ഇന്ധന ഇറക്കുമതിക്കായി ഇന്ത്യ പ്രതിവർഷം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. E100 ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കുറക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മറുവശത്ത്, കരിമ്പ്, ചോളം, അധികമായി വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശീയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

    എഥനോളിന്റെ ആവശ്യം വർധിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. എഥനോൾ ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ധന ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഇന്ധന വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

    വെല്ലുവിളികൾ ബാക്കിയാണ്

    നിയമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും, E100 നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ആവശ്യമാണ്. ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ളതിനാൽ പെട്രോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ് എഥനോളിന് ആവശ്യമുള്ളത്. പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും കാർഷിക മേഖലകളിലും ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രത്യേക E100 വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഡിസ്പെൻസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ) സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    ഈ മാറ്റത്തെ പിന്തുണക്കാൻ വാഹന നിർമാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളുടെ ശ്രേണി വിപുലീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോളിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ച എഞ്ചിനുകളും ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങളും മെറ്റീരിയലുകളും E100 വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. E100 ചട്ടങ്ങൾ ഭാവി വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്.

    പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ പലതും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങൾക്കായി മാത്രം നിർമിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 10%-ൽ കൂടുതൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഒരു 2022 മോഡൽ കിയ സോനെറ്റിന്റെ മാനുവലിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഉയർന്ന എഥനോൾ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വാറന്റി, ഇന്ധന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകാൻ നിർമാതാക്കളും അധികൃതരും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.

    ഇന്ത്യയുടെ മൾട്ടി-ഫ്യുവൽ ഭാവി

    ഇന്ത്യയുടെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ ഊർജ സ്രോതസുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിപുലമായ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് E100 റെഗുലേഷനുകളുടെ അംഗീകാരം. എഥനോളിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ബയോഡീസൽ, സി.എൻ.ജി, എൽ.എൻ.ജി, ഹൈഡ്രജൻ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയെയും നയരൂപകർത്താക്കൾ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്.

    ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനത്തിൽ ഓടുന്ന ബസുകളും പ്രത്യേക ഹൈഡ്രജൻ റീഫ്യുവലിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് നാഗ്പൂർ ഉടൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്നും ഗഡ്കരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് നിലവിൽ വന്നതോടെ, ഇന്ത്യ എഥനോൾ മൊബിലിറ്റിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ, എഥനോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറാൻ ഇതിലൂടെ സാധ്യതയുണ്ട്.

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    TAGS:hot wheelsNitin GadkariEthanolbuisiness news
    News Summary - Nitin Gadkari signs regulations to legalize 100% ethanol vehicles
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