Madhyamam
    22 Oct 2025 1:31 PM IST
    22 Oct 2025 1:31 PM IST

    എയർ ഹോണുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാൺ; ഹെഡ്​ലൈറ്റുകൾ പഴയപടി

    അ​മി​ത പ്ര​കാ​ശ​മു​ള്ള ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​ത്തി​ലോ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ല്ലം: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​യ​ർ ഹോ​ണു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്​ ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മൗ​നം. അ​മി​ത പ്ര​കാ​ശ​മു​ള്ള ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​ത്തി​ലോ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി വി​ര​ളം.

    പ്ര​കാ​ശ തീ​വ്ര​ത കൂ​ടി​യ ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​മ​മു​ണ്ട്. എ​യ​ർ​ഹോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ റോ​ഡി​ലി​ട്ട് വാ​ഹ​നം ക​യ​റ്റി ച​ത​ച്ച​ര​ക്കാ​ൻ നി​ർ​​ദേ​ശി​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​​ത്രി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളേ​റെ​യും ഹെ​ഡ്​​ലൈ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശം കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​തി​ർ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം തെ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്ന് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രും ​പൊ​ലീ​സും സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. എ​തി​രെ വാ​ഹ​നം വ​രു​​മ്പോ​ൾ ലൈ​റ്റ് ഡിം ​ചെ​യ്യാ​ത്ത​ത് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ചെ​റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ശ്നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന തീ​വ്ര​ത​യു​ള്ള എ​ച്ച്.​ഐ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല.

    ഓ​ഫ് റോ​ഡ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും റാ​ലി​ക​ളി​ലും ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​കാ​ശ തീ​വ്ര​ത​യു​ള്ള ലൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് പ​ല​രും റോ​ഡി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി ശേ​ഷി ഏ​ഴ് വാ​ട്ട് ആ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ ഉ​യ​രം നി​ല​ത്തു​നി​ന്ന് 1.5 മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്നും നി​യ​മ​മു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ല ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്.

