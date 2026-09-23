ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുമായി മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കണം; അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദേശം

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുമായി മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കണം; അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദേശംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുമായി നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് (Mobile Number Linking) മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർബന്ധമാക്കി. ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ഇ-ചെല്ലാൻ സന്ദേശങ്ങൾ, ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, വിലാസം മാറ്റൽ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് കാർഡ് വിതരണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഡ്രൈവർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി.
ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകിയ പഴയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തതോ ആയ നമ്പറുകളാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറായ 'സാരഥി'യിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പുതിയ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ട്രാഫിക് പിഴകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാതെ പോവുകയും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പിഴയടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം കേസ് കോടതിയിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഓൺലൈനായി മൊബൈൽ നമ്പർ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം?
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ സ്മാർട്ട്ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ലൈസൻസുമായി മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
- കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ parivahan.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
- ഹോം പേജിലെ 'Online Services' എന്ന ടാബിൽ നിന്ന് 'Drivers/ Learners License Related Services' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ സംസ്ഥാനമായി 'Kerala' എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- പേജിന്റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള മെനുവിൽ 'Others' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'Update Mobile Number' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- 'Select Criteria' എന്ന ഭാഗത്ത് 'Driving License' എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നമ്പർ, ജനനത്തീയതി എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകി 'Submit' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ലൈസൻസ് ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി 'Proceed' നൽകുക.
- അതിനുശേഷം പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പറും, നമ്പർ മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാരണവും നൽകി സമർപ്പിക്കുക.
- നിങ്ങൾ നൽകിയ പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഒ.ടി.പി രേഖപ്പെടുത്തി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതോടെ അപ്ഡേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും.
അവസാന തീയതിയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും
മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിലവിൽ പ്രത്യേക അവസാന തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അടിയന്തരമായി ഇത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇ-ചെല്ലാൻ വഴിയാക്കിയതിനാൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസ് തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകൾക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഒടിപി (OTP) നിർബന്ധമാണ്.
ഓൺലൈനായി സ്വയം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ മറ്റ് ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പും നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും കൈവശം കരുതേണ്ടതുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ലൈസൻസ് ഉടമകളും എത്രയും വേഗം മൊബൈൽ നമ്പർ പുതുക്കണമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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