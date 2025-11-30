Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:56 PM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ എ.​ഐ​യും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ എ.​ഐ​യും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ, റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ക​ര​മാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. അ​ബൂ​ദ​ബി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ട​യാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നാ​യ​യോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും ഇ​വ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​രീ​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട് എ​ന്ന് ന​ഗ​ര, ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ആ​ക്റ്റി​ങ് മേ​ധാ​വി സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​മീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഷ്ട​പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും 55 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​ക്കി​ൽ വി​ന്യ​സി​ച്ച ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മ​റ്റു പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. ജ​ബ​ൽ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ റാ​ഡ് എ​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്​ വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന റാ​ഡ് വാ​ഹ​നം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തു സു​ര​ക്ഷ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് നാ​യ​യെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ത​നി​യെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഉ​ള്ളി​ൽ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ക​യും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള ഡാ​റ്റാ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഇ​ത് ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കൂ​ടാ​തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യോ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി റാ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പ​റ​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ലി ഹ​സ​ൻ മ​ദ്ഫാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഡ്രോ​ണി​ന് തീ​പി​ടി​ത്തം പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും തീ ​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പൗ​ഡ​ർ ക്യാ​പ്സൂ​ളു​ക​ൾ വി​ത​റാ​നും ക​ഴി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hot wheelsvehiclesgulfnews
    News Summary - Increased testing in public facilities is smart
    Similar News
    Next Story
    X