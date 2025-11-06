Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hot Wheels
    Posted On
    6 Nov 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 10:26 AM IST

    സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പോ​കും

    സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പോ​കും
    കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നം. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​പ​ടി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഡ്രൈവർമാർ റോ​ഡി​ൽ ഇ​നി സീ​ബ്രാ​ലൈ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പോ​കും. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 24 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. റോ​ഡ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ര​ണ​വും പ​രി​ക്കും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​രാ​ൾ മ​ഫ്തി​യി​ൽ സീ​ബ്രാ​ലൈ​നി​ന് സ​മീ​പം​നി​ന്ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്ക്വാ​ഡ് ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ർ.​ടി.​ഒ സി.​യു. മു​ജീ​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ, സ​ജി​ത്ത്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് മോ​ട്ടോ​ർ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സ​ജീ​വ്, ദി​ലീ​പ്, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, റി​യാ​സ്, വൈ​ശാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

