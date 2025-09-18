Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightജി.എസ്​.ടി മാറ്റം: കാർ...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:58 AM IST

    ജി.എസ്​.ടി മാറ്റം: കാർ വായ്പ അപേക്ഷകർ വ്യാപകമായി പിൻവാങ്ങുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.എസ്​.ടി കുറയുന്ന സെപ്​റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകാനാണ്​ പിൻവാങ്ങൽ
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ കാ​ർ വാ​യ്പ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്നു. ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​രം ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ല കു​റ​യു​ന്ന​ത്​ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ്​ വാ​യ്പാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ന്ന സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 22നു​ശേ​ഷം പു​തി​യ വാ​യ്​​പ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഈ ​പി​ന്മാ​റ്റം.

    അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ൽ കു​റ​യു​ന്ന വി​ല ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​നി​ര​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്ത്​ അ​പേ​ക്ഷ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ മെ​ച്ചം. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ർ ഡീ​ല​ർ​മാ​ർ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ അ​യ​ച്ച ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​വ​ർ പ​ഴ​യ ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ൽ​ത​ന്നെ കാ​ർ വാ​ങ്ങ​ണം.

    1200 സി.​സി കാ​റി​ന്​ ജി.​എ​സ്.​ടി 28ൽ​നി​ന്ന്​ 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യാ​ണ്​ കു​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ വി​ല​യി​ൽ ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. മ​ഴ​ക്കാ​ല ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യി വാ​ഹ​ന, ഭ​വ​ന വാ​യ്പ പ്രോ​സ​സി​ങ്​ നി​ര​ക്ക്​ വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്രോ​സ​സി​ങ്​ ഫീ​സ്​ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും ജി.​എ​സ്.​ടി മാ​റ്റം​വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ള​വ്​ വ​ഴി​യും മു​മ്പ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ബ​ജ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം വാ​യ്പ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.​ മു​മ്പ്​ 1200 സി.​സി കാ​ർ​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന സി.​സി കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി.​എ​സ്.​ടി കു​റ​വ്​ ഇ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GSTbank loanCar LoanLoan Application
    News Summary - GST change: Car loan applicants are withdrawing widely
    Similar News
    Next Story
    X