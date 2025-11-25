Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightജ​ർ​മ​ൻ ടെ​ക്​...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:04 AM IST

    ജ​ർ​മ​ൻ ടെ​ക്​ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സ്​ ഫു​ജൈ​റ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ർ​മ​ൻ ടെ​ക്​ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സ്​ ഫു​ജൈ​റ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വാ​ഹ​ന വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​ൻ ടെ​ക് മോ​ട്ടോ​ഴ്സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ന​വം​ബ​ർ 25ന്​ ​ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ തു​റ​ക്കും. ചൈ​നീ​സ്​ വാ​ഹ​ന​മാ​യ ബെ​യ്കി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ ആ​റി​ന്​ ഫു​ജൈ​റ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ സെ​യ്​​ഫ്​ അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ബി​സി​ന​സ്​ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ചൈ​ന​യി​ലെ ഹോ​ങ് ചി ​കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഡീ​ല​റാ​ണ്​ ജ​ർ​മ​ൻ ടെ​ക്​ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സ്. ഇ​ത്​ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ചൈ​നീ​സ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ബെ​യ്ക്​ കാ​റു​ക​ളു​​ടെ സ​ബ്​ ഡീ​ല​ർ​ഷി​പ്പു​കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം കൂ​ടി​യാണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ർ​മ​ൻ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സ്​ എം.​ഡി മ​ണ​ിക​ണ്​​ഠ​ൻ ക​ാവശേ​രി, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട്​ റാ​ശി​ദ്​ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ർ​മ​ൻ ടെക് മോ​ട്ടോ​ഴ്സ് പാ​ർ​ട്​​ണ​ർ ജാ​സിം അ​ൽ​ദ​ർ​മ​കി, സി.​എ​ഫ്.​ഒ ജി​ബി​ൻ അ​ബ്ര​ഹാം, ജി.​എം ദീ​പ​ക്​ മേ​നോ​ൻ, അ​ൽ ഷാ​ലി മോ​ട്ടോ ​​ട്രേ​ഡി​ങ്​ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ർ​വാ​ൻ അ​ൽ ഷാ​ലി, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗാ​രി​ത്​ ബ​ർ​ണ​റ്റ്​ ജോ​ൺ​സ്, ഗ്രൂ​പ്​ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​മീ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ്, ഗ്രൂ​പ്​ ഫി​നാ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​ജാ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ സ​മീ​ർ കു​ൽ​ക​ർ​ണി, ഗ്രൂ​പ് സ​ർ​വി​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഫാ​യി​ദ്, ഗ്രൂ​പ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലി​ൽ ഖ​ൽ​ഫാ​യ്, ഗ്രൂ​പ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsfujairahNew showroomgulf news malayalam
    News Summary - German Tech Motors Fujairah showroom inaugurated today
    Similar News
    Next Story
    X