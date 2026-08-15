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    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightപഴയ വാഹന ഉടമകൾക്ക്...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 5:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 5:58 PM IST

    പഴയ വാഹന ഉടമകൾക്ക് 'പ്യുവർ പെട്രോൾ' കണ്ടെത്താൻ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് E20 പെട്രോൾ വ്യാപകമായതോടെ പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങളെ തകരാറിലാക്കുമെന്ന ഭയവും, മൈലേജ് കുറയുന്നതുമാണ് വാഹന ഉടമകളെ പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിനൊരു പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'സീറോ എഥനോൾ' അഥവാ E0 പെട്രോൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ E0 ഫൈൻഡർ (E0 Finder).

    എന്താണ് E20 പെട്രോൾ പ്രതിസന്ധി?

    2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും 20% എഥനോൾ കലർത്തിയ E20 പെട്രോളാണ് പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത്. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറക്കുന്നതിനും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറക്കുന്നതിനുമായാണ് സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പ്രധാന തിരിച്ചടി നേരിടുന്നത് പഴയ വാഹന ഉടമകളാണ്. 2023ന് മുമ്പ് നിർമിച്ച ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളും E10 (10% എഥനോൾ) അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. എഥനോളിന് ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സ്വഭാവം (hygroscopic) ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന പൈപ്പുകൾ, റബ്ബർ സീലുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ E20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈലേജിൽ കാര്യമായ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതായും, വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായും ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്.

    എന്താണ് E0 ഫൈൻഡർ?

    E20 പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമായാണ് എഞ്ചിനീയറായ ഗൗരവ് തക്കർ e0fuel.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിന് രൂപം നൽകിയത്. എഥനോൾ ഒട്ടും കലരാത്ത (0% എഥനോൾ) പ്രീമിയം പെട്രോൾ വിൽക്കുന്ന പമ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ കമ്പനിയുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറി പമ്പുകൾ തിരയുന്നതിന് പകരം, ഒറ്റ മാപ്പിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ (IOCL), ഭാരത് പെട്രോളിയം (BPCL), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം (HPCL) തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പ്രീമിയം ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക.

    ആപ്പിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

    വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൗസർ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള E0 പെട്രോൾ പമ്പുകൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നു. സിറ്റിയോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരോ നൽകിയും പമ്പുകൾ കണ്ടെത്താം. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ, OTP നൽകുകയോ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, ഉപയോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ എവിടെയും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

    എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഡാറ്റ പുതുക്കുന്നതിനാൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കും. ഓരോ പമ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾക്കും ഒപ്പം 'Confidence Rating'-ഉം അത് അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത തീയതി കാണിക്കുന്ന 'Freshness Label'-ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കാലമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിവരങ്ങൾ 'Stale' എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പരിമിതികൾ

    ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് ചില പരിമിതികളുമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പമ്പിലെ നിലവിലെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ്. മുൻ ദിവസത്തെ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് മുൻപായി പമ്പുകളിൽ വിളിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ പമ്പുകൾ മാത്രമാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഷെൽ (Shell), ജിയോ-ബിപി (Jio-bp), നയാര (Nayara) തുടങ്ങിയ ഇന്ധന പമ്പുകൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല.

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    TAGS:New WebsiteAuto NewsE20 PetrolPure Petrol
    News Summary - E20 petrol crisis New website to help older vehicle owners find 'pure petrol'
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