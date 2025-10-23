Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ഡ്രൈ​വി​ങ് വേ​ണ്ട; വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും

    • ര​ണ്ടു മാ​സം​വ​രെ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും
    • മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യോ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യോ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, നി​രോ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ ര്‍ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ഡ്രൈ​വി​ങ് വേ​ണ്ട; വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടാ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യോ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യോ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, നി​രോ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ര​ണ്ട് മാ​സം വ​രെ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും.

    പി​ഴ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ലേ വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കൂ. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. എ​ല്ലാ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രും വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളും ട്രാ​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ര്‍ക്കു​ല​റി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.​റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്കം.

