മോട്ടോർ വാഹന നികുതി കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം; കേരള സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മോട്ടോർ വാഹന നികുതി കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം; കേരള സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
കൊച്ചി: വർഷങ്ങളായി മോട്ടോർ വാഹന നികുതി അടക്കാൻ സാധിക്കാതെ കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേരള സർക്കാറിന്റെ പുതിയ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധികളും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്ത്, വാഹന ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട്ടുവീഴ്ചയോടെ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വഴി സർക്കാർ അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2022 മാർച്ച് 31ന് ശേഷം നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരും, അതിനുമുമ്പ് നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ളവരുമായ വാഹന ഉടമകൾക്കും ഈ സുവർണ്ണാവസരം പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 2027 മാർച്ച് 31 വരെ ഈ പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും ഇളവുകളും
നാല് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി എത്ര കാലത്തെ കുടിശ്ശികയുണ്ടെങ്കിലും, 2022 ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ 2026 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ നികുതി കുടിശ്ശികയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം തുക മാത്രം അടച്ച് പദ്ധതിയിലൂടെ വാഹനം ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗം അനുസരിച്ച് ഇളവുകൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്:
- നോൺ-ട്രാൻസ്പോർട്ട് (സ്വകാര്യ) വാഹനങ്ങൾ: 2026 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള നാല് വർഷത്തെ നികുതി കുടിശ്ശികയുടെ 40 ശതമാനം തുക മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകും.
- ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ (വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ): 2026 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള നാല് വർഷത്തെ നികുതി കുടിശ്ശികയുടെ 30 ശതമാനം തുക മാത്രം അടച്ച് ബാധ്യത തീർക്കാം.
മറ്റ് പ്രധാന ഇളവുകൾ
- ഗ്രീൻ ടാക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കൽ: പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വാഹന ഉടമകളെ ഗ്രീൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ക്ഷേമനിധി രസീത്: ക്ഷേമനിധി രസീത് ഹാജരാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- പ്രത്യേക വിഭാഗം വാഹനങ്ങൾ: മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയതോ, അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതോ ആയ വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ നികുതി ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ: നിലവിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം നേടാവുന്നതാണ്. ഇത്തരക്കാർ യഥാർഥ നികുതിയോടൊപ്പം നിശ്ചിത റവന്യൂ കളക്ഷൻ ചാർജ് കൂടി അടച്ചാൽ മതിയാകും.
കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളും മുൻകരുതലുകളും
വാഹനം നിലവിലില്ല എന്ന നിലയിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് വാഹനം പൊളിച്ചുമാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എന്ന് കാണിച്ച്) ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ബാധ്യത അവസാനിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഭാവിയിൽ വീണ്ടും പൊതുറോഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അധികൃതരുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഇളവുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ, യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും ഇല്ലാതെ യഥാർഥ നികുതി പൂർണ്ണമായും പിഴയോടുകൂടി ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ വാഹന ഉടമകൾ ഈ നിയമം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഫിറ്റ്നസ് നഷ്ടപ്പെട്ടും, ജപ്തി നടപടികൾ നേരിട്ടും, നികുതി അടയ്ക്കാതെയും കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി റോഡിലിറങ്ങാനാവാതെ കിടക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചരക്ക് നീക്ക മേഖലയിലുണ്ടായ തകർച്ചയും സ്വകാര്യ വാഹന ഉടമകൾ നേരിട്ട സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും നികുതി കുടിശ്ശിക കുത്തനെ ഉയരുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് കിട്ടേണ്ട കുടിശ്ശിക തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനോ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ മാത്രം പോരെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ (OTS) പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ലഭിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് വാഹന ഉടമകൾ നികുതി കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ പുതുക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന വാഹന നികുതി കേസുകൾ കോടതിക്ക് പുറത്ത് വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
വാഹന ഉടമകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ്?
നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ അടുത്തുള്ള സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസുമായി (SRO / RTO) ബന്ധപ്പെടുക. ഓൺലൈൻ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ വാഹനത്തിന്റെ കൃത്യമായ കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.