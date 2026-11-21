കാറിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുണ്ടോ? അറിയണം ഈ 5 ഗുണങ്ങളും 5 ദോഷങ്ങളും!text_fields
വെയിലത്ത് കുറച്ചുനേരം കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തി സീറ്റിലിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് ഓടാൻ തോന്നും. പുറംഭാഗം മാത്രമല്ല, സീറ്റിൽ തട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളും ചൂടും വിയർപ്പും കാരണം അസ്വസ്ഥമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘദൂര യാത്രകളിലും ഗതാഗതക്കുരുക്കിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായാണ് പുതിയ കാറുകളിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.പക്ഷേ, ഈ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് എ.സി പോലെ തണുക്കുമോ? ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അതോ അധിക പണം നൽകി വാങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ആഡംബര സൗകര്യം മാത്രമാണോ? കാർ ഉടമകളുടെ അനുഭവങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം ചില പരിമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ട്.
എങ്ങനെയാണ് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
സീറ്റിന്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ വായു കടത്തിവിടുകയോ വലിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണിത്. സീറ്റിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഫാനുകളാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ശരീരവും സീറ്റും തമ്മിൽ ചൂടും വിയർപ്പും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.എന്നാൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് എന്നത് എയർ കണ്ടീഷനർ ഘടിപ്പിച്ച സീറ്റല്ല. മിക്ക കാറുകളിലും ക്യാബിനിലെ വായുവാണ് സീറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സീറ്റ് ഐസ് പോലെ തണുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളുടെ 5 പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
വിയർപ്പ് മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാം
ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറംഭാഗത്തും തുടകളിലും വിയർപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാം. സീറ്റിലൂടെയുള്ള വായുസഞ്ചാരം ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ലെതർ, ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സൗകര്യം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടാം.
ട്രാഫിക്കിലെ യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കും
കൊടുംചൂടിൽ വാഹനക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ എ.സി പ്രവർത്തിച്ചാലും ശരീരവും സീറ്റും തമ്മിലുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം. വെന്റിലേഷൻ ഈ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ദിവസവും തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറാണ്.
ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ആശ്വാസം
മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ ഇരിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിയർപ്പും ഈർപ്പവും അസ്വസ്ഥത വർധിപ്പിക്കും. വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ ശരീരവും സീറ്റും തമ്മിലുള്ള വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാം.
എ.സിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അധിക പിന്തുണ
കാറിന്റെ ക്യാബിനിലെ തണുപ്പ് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ സുഖകരമായി അനുഭവപ്പെടാൻ സീറ്റിലെ വായുസഞ്ചാരം സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എ.സി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഫലം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക. ക്യാബിൻ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമല്ല, അധിക സൗകര്യമാണ് ഇത്.
ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം
കേരളം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വിയർപ്പ് പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ ദൈനംദിന യാത്രകളിൽ ആശ്വാസം നൽകും.
വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളുടെ 5 പരിമിതികൾ
എ.സി പോലെ തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്
ഇതാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യം. സാധാരണ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ ക്യാബിനിലെ വായുവാണ് സീറ്റിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്. പുറത്തും ക്യാബിനിലും കടുത്ത ചൂടാണെങ്കിൽ ഉടൻ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടണമെന്നില്ല. ആദ്യം എ.സി ഉപയോഗിച്ച് ക്യാബിൻ തണുപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്.
ഫാനിന്റെ ശബ്ദം ചിലരെ അലോസരപ്പെടുത്താം
ഉയർന്ന വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സീറ്റിനുള്ളിലെ ചെറിയ ഫാനുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. നിശബ്ദമായ ക്യാബിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. കാർ ഉടമകളുടെ ചർച്ചകളിലും ഉയർന്ന ഫാൻ വേഗതയിലെ ശബ്ദം പരാതിയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
പൊടിയും അഴുക്കും പ്രശ്നമാകാം
സീറ്റിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിൽ പൊടിയും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ വായുസഞ്ചാരത്തെ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ സീറ്റുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വാക്വം ക്ലീനിങ് നടത്തുകയും വേണം.
റിപ്പയർ ചെലവ് അധികമായേക്കാം
സീറ്റിനുള്ളിലെ ഫാനുകൾ, വയറിങ്, കൺട്രോൾ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമായി വരാം. സാധാരണ സീറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് കൂടുതലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ മോഡലും ലഭ്യമായ സ്പെയർ പാർട്സുകളും അനുസരിച്ച് ചെലവ് മാറും.ചില കാറുകളിൽ വായുസഞ്ചാരം വളരെ നന്നായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുചിലതിൽ ഫലം കുറവായിരിക്കാം. സീറ്റിന്റെ രൂപകൽപ്പന, ഫാനിന്റെ ശേഷി, വായു കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം അനുഭവത്തെ സ്വാധീനിക്കും. കൂടാതെ, കട്ടിയുള്ള സീറ്റ് കവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വായുസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളുള്ള ഉയർന്ന വേരിയന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഈ സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുക. ഫാനിന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഗതകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ശബ്ദവും വായുസഞ്ചാരവും പരിശോധിക്കുക. സീറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വായു ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കണം.
ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ലെതർ സീറ്റുകളുള്ള കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ്. എന്നാൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അധികം പണം ചെലവിട്ട് ഇത്തരം സംവിധാനമുള്ള കാർ വാങ്ങുന്നത് അത്ര ഗുണകരമായേക്കില്ല. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ആവശ്യവും യഥാർഥ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിലയിരുത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്ഥിരം ചൂടത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നഷ്ടമില്ലാത്ത മികച്ച ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.