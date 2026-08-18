വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ പുകയുടെ നിറം മാറുന്നുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കണം, വലിയ തകരാറുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പാണത്!text_fields
വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സൈലൻസറിൽ (Exhaust) നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന പുകയുടെ നിറം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? എൻജിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്ന ഒന്നാണ് എക്സോസ്റ്റ് പുകയുടെ നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ചെറിയ അശ്രദ്ധ വലിയ എൻജിൻ തകരാറുകളിലേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെലവിലേക്കും നയിക്കാം. പുകയുടെ വിവിധ നിറങ്ങൾ എന്തിനെയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
1. കറുത്ത പുക (Black Smoke): അമിത ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം
സൈലൻസറിലൂടെ കറുത്ത പുക പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എൻജിനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഇന്ധനം എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എയർ-ഫ്യുവൽ മിശ്രിതത്തിൽ വായുവിന്റെ അളവ് കുറവാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
- എയർ ഫിൽട്ടർ അടഞ്ഞുപോകുന്നത്: എയർ ഫിൽട്ടറിൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ എൻജിന് ആവശ്യത്തിന് വായു ലഭിക്കാതെ വരുന്നു.
- ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ടറുകളിലെ തകരാർ: ഇൻജക്ടറുകൾ കൃത്യമല്ലാതെ ഇന്ധനം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായി കത്താതെ പോകുന്നു.
- സെൻസർ തകരാറുകൾ: മാസ് എയർ ഫ്ലോ (MAF) സെൻസറിലോ ഓക്സിജൻ സെൻസറിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ.
പരിഹാരം: എയർ ഫിൽട്ടർ പരിശോധിക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റുക. ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
2. വെളുത്ത പുക (White Smoke): കൂളന്റ് ചോർച്ചയുടെ സൂചന
രാവിലെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിയ വെളുത്ത പുക വരുന്നത് തണുപ്പുകാലത്ത് ജലബാഷ്പം പുറത്തുവരുന്നത് മൂലം സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ എഞ്ചിൻ ചൂടായ ശേഷവും കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത പുക തുടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
- കൂളന്റ് ചോർച്ച: എൻജിൻ കൂളന്റ് കത്തുന്ന അറയിലേക്ക് (Combustion Chamber) ചോർന്നുപോകുന്നത്.
- ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് തകരാർ: സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് പൊട്ടുകയോ തകരാറിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നത്.
- എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലെ വിള്ളലുകൾ: എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
പരിഹാരം: ഉടൻ തന്നെ മെക്കാനിക്കിനെ കാണിച്ച് കൂളന്റ് ലെവലും ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റും പരിശോധിക്കുക. ഇത് എൻജിൻ അമിതമായി ചൂടാകാൻ (Overheating) കാരണമാകും.
3. നീലയോ ചാരനിറമോ കലർന്ന പുക (Blue/Grey Smoke): എൻജിൻ ഓയിൽ കത്തുന്നത്
സൈലൻസറിൽ നിന്ന് നീലയോ ചാരനിറമോ കലർന്ന പുക വരുന്നത് എൻജിൻ ഓയിൽ (Engine Oil) കത്തുന്നുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. എൻജിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങൾ തേയ്മാനത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
- പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകളുടെ തേയ്മാനം: പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകൾ തേഞ്ഞുതീരുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ കത്തുന്ന അറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
- വാൽവ് സ്റ്റെം സീലുകൾ തകരാറിലാകുന്നത്: ഓയിൽ കടന്നുപോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സീലുകൾ കേടാകുന്നത്.
- ടർബോചാർജർ തകരാർ: ടർബോചാർജറിലെ സീലുകൾ തകർന്ന് ഓയിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്.
പരിഹാരം: ഇത് എൻജിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളുടെ തേയ്മാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഉടൻതന്നെ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് തേടേണ്ടതാണ്. ഓയിൽ ലെവൽ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക.
വാഹനങ്ങളുടെ പുകയിലെ ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വാഹനത്തിന്റെ സർവീസിങ് നടത്തുന്നതും എയർ ഫിൽട്ടർ, എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവ മാറ്റുന്നതും ഇത്തരം തകരാറുകൾ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
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