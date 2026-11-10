ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ട്; എന്നിട്ടും വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ല!text_fields
രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തിരക്കിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കീ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം മാത്രം. വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു. രക്ഷയില്ല! എന്നാൽ ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? വാഹന ഉടമകളിൽ പലരും നേരിടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ബൈക്കായാലും സ്കൂട്ടറായാലും കാറായാലും ബാറ്ററി പണിമുടക്കിയാൽ യാത്ര മുടങ്ങും. ബൈക്കും സ്കൂട്ടറുമൊക്കെ കിക്കറുള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ വിയർത്തുകുളിച്ച് ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാനാകും. സ്ഥിരമായി സെൽഫ് സ്വിച്ച് മാത്രം അമർത്തി വാഹനം ഓടിച്ചുപോകുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. സ്കൂട്ടറിന്റെ കിക്കറൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ ബാറ്ററി പണിമുടക്കുമ്പോഴാകും.
യഥാർഥത്തിൽ ബാറ്ററി തകരാറാണോ, വാഹനത്തിന്റെ ചാർജിംഗ് സംവിധാനത്തിനാണോ പ്രശ്നം എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. പഴയ ബാറ്ററി ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാമോ, കടയിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പുതിയ സ്റ്റോക്കാണോ, വാറന്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ വാങ്ങാം എന്നിങ്ങനെ വാഹന ഉടമകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഹോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ സ്റ്റാർട്ടാകാത്തത്?
ബാറ്ററി പൂർണമായും തീർന്നാലേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാകാതിരിക്കൂ എന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ബാറ്ററിയിൽ കുറച്ച് ചാർജ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഹോൺ അടിക്കാനും ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വൈദ്യുതിയും ഒരുപോലെയല്ല.സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ എൻജിനെ കറക്കാൻ വലിയ അളവിൽ കറന്റ് ആവശ്യപ്പെടും. ദുർബലമായ ബാറ്ററിക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകാൻ കഴിയാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൺ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും സെൽഫ് അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലിക്ക് ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നത്.കാറുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ പതിവിലും പതുക്കെ കറങ്ങുന്നതും ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഡാഷ്ബോർഡ് ലൈറ്റുകൾ മങ്ങുന്നതും ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം കുറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം.
ബാറ്ററി പണിമുടക്കാറായോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ
ബാറ്ററി പൂർണമായി പണിമുടക്കിയ ശേഷമല്ല അതിന്റെ തകരാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ചില സൂചനകൾ നേരത്തേ തന്നെ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
- സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത താമസം.
- സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുക.
- വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഹോൺ ശബ്ദം കുറയുക.
- ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം അസാധാരണമായി മങ്ങുക.
- ദീർഘനേരം വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക.
ഇവയെല്ലാം ബാറ്ററി ദുർബലമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. എന്നാൽ ടെർമിനലിലെ അയവ്, തുരുമ്പ്, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോറിലെ തകരാർ, വയറിങ്ങ് പ്രശ്നം എന്നിവയും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടയുടൻ ബാറ്ററി മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കരുത്.
വീട്ടിൽവെച്ച് ബാറ്ററി പരിശോധിക്കാമോ?
ചില പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ നടത്താം. അതേസമയം ഇവയൊന്നും ബാറ്ററിയുടെ യഥാർഥ ശേഷി ഉറപ്പിക്കുന്ന പരിശോധനകളല്ല.ആദ്യം വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഹോൺ അടിച്ചുനോക്കുക. ശബ്ദം പതിവിലും വളരെ കുറവാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടർന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് തെളിയിച്ച് പ്രകാശത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഹോൺ അടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വല്ലാതെ മങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയോ വൈദ്യുത കണക്ഷനുകളോ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതുപോലെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഡാഷ്ബോർഡ് ലൈറ്റുകളും മങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കാം.
ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേഗത്തിൽ മിന്നുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ഹോൺ ശബ്ദം മാറുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ബാറ്ററി തകരാറാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. വാഹനത്തിന്റെ മോഡലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനവും അനുസരിച്ച് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
ചാർജ് ചെയ്താൽ പഴയ ബാറ്ററി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമോ?
ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയാൽ പലരും അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നതുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.എന്നാൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ പ്രശ്നം വരുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം.ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. അതുപോലെ വാഹനത്തിന്റെ ചാർജിങ്ങ് സംവിധാനത്തിൽ തകരാറുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്ററി വീണ്ടും ഡൗൺ ആകാം.അതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പണം ചെലവാക്കും മുമ്പ് ഒരു ബാറ്ററി ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ചാർജ് സ്വീകരിച്ച ബാറ്ററിക്ക് യഥാർഥത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.
പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങും മുമ്പ്
പഴയ ബാറ്ററി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് വാഹനത്തിന്റെ ചാർജിങ്ങ് സംവിധാനമാണ്.ബൈക്കുകളിലും സ്കൂട്ടറുകളിലും റെഗുലേറ്റർ റെക്ടിഫയർ (RR യൂനിറ്റ്), ചാർജിങ്ങ് കോയിൽ, വയറിങ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ തകരാർ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചാർജ് എത്തുന്നത് തടയാം. കാറുകളിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിനും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും തകരാർ സംഭവിക്കാം.ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററിയിലെ വോൾട്ടേജ് പരിശോധിക്കാം.
സാധാരണ 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. പല വാഹനങ്ങളിലും ഏകദേശം 13.5 മുതൽ 14.5 വോൾട്ട് വരെയുള്ള റീഡിങ് സാധാരണയായി കാണാം. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ കൃത്യമായ പരിധിയല്ല. വാഹന മോഡലും ചാർജിങ് സംവിധാനവും അനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകും.വോൾട്ടേജ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ്ങ് സംവിധാനത്തിലെ തകരാർ പരിശോധിക്കണം. പുതിയ ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചാലും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ പോയാൽ അതും വൈകാതെ ഡൗൺ ആകാം.
കടയിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബാറ്ററി പഴയ സ്റ്റോക്കാണോ?
പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയും വാറന്റിയും മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. അതിന്റെ നിർമാണ തീയതിയും പരിശോധിക്കണം. മാസങ്ങളോളം കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാറ്ററിയാണോ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ചില കമ്പനികൾ നൽകുന്ന നിർമാണ കോഡ് സഹായിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള കോഡിങ് സംവിധാനമല്ല. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ കോഡ് കണ്ടിട്ട് സ്വയം തീയതി കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം ഡീലറോടോ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിനോടോ നിർമാണ തീയതി ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സാധാരണഗതിയിൽ ആറുമാസം വരെ പഴക്കമുള്ള സ്റ്റോക്കൊക്കെ മിക്ക ബാറ്ററി കടകളിലുമുണ്ടാവുക. ഒരു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നിർമാണ തീയതി ആണെങ്കിൽ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
വാറന്റി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ!
ബാറ്ററി വാങ്ങുമ്പോൾ പലരും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ടെന്നാണ്. എന്നാൽ വാറന്റി കാലാവധി മാത്രമല്ല, അതിലെ നിബന്ധനകളും മനസ്സിലാക്കണം.ചില ബാറ്ററികൾക്ക് നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സൗജന്യമായി മാറ്റിനൽകുന്ന വാറന്റിയും അതിനുശേഷം വിലക്കുറവിൽ പുതിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്ന പ്രോ-റേറ്റ വാറന്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.എന്നാൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഒരേ വാറന്റി കാലാവധിയല്ല. ചില ബാറ്ററികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വാറന്റി രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായിരിക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകിയാൽ വാറന്റി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകൾ പരിശോധിക്കുക.
പഴയ ബാറ്ററി കളയരുത്; പുതിയതിന് വിലക്കുറവ് കിട്ടും!
പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങുമ്പോൾ പഴയത് കളയേണ്ടതില്ല. പല കടകളിലും പഴയ ബാറ്ററി കൈമാറുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് വിലക്കുറവ് ലഭിക്കും.പഴയ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളുള്ളതിനാൽ അവ അംഗീകൃത ഡീലർ വഴിയോ റീസൈക്ലിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയോ കൈമാറുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി.
ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് കൂട്ടാൻ വാഹന ഉടമകൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. ചെറിയ ചില ശീലങ്ങൾ ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഹ്രസ്വദൂര യാത്രകൾ മാത്രം: ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിച്ച് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ശീലം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് നിലയെ ബാധിക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെലവാകുന്ന ഊർജം തിരിച്ചുനൽകാൻ ചാർജിങ് സംവിധാനത്തിന് മതിയായ സമയം ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
ടെർമിനലുകൾ പരിശോധിക്കുക: ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനുകളിൽ അയവോ തുരുമ്പോ ഉണ്ടോയെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക. കണക്ഷനുകൾ വൃത്തിയായും മുറുകിയുമിരിക്കണം.
ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ: വാഹനം ദിവസങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാതെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് സ്വാഭാവികമായി കുറഞ്ഞേക്കാം. ദീർഘകാലം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ മാനുവലിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്ററി പരിപാലിക്കുക.
അനാവശ്യമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കരുത്: എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തശേഷം ഹെഡ്ലൈറ്റ്, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ശരിയായ ബാറ്ററി തിരഞ്ഞെടുക്കുക: വാഹന നിർമാതാവ് നിർദേശിക്കുന്ന Ah ശേഷിയും ബാറ്ററിയുടെ തരവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ശേഷിയും ഉള്ള ബാറ്ററി തന്നെ വാങ്ങണം. കൂടുതൽ Ah ഉള്ള ബാറ്ററിയാണ് എപ്പോഴും മികച്ചതെന്ന ധാരണയും ശരിയല്ല.പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങിയിട്ടും ആവർത്തിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാത്രം കുറ്റക്കാരനാകണമെന്നില്ല. ചാർജിങ് സംവിധാനം, വയറിങ്, സ്റ്റാർട്ടർ, വൈദ്യുതി ചോർച്ച എന്നിവയും പരിശോധിക്കണം. വാഹനം വഴിയിൽ പണിമുടക്കിയശേഷം ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അതിന്റെ ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ബുദ്ധി.