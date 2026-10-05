സിഎൻജി നിറക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾ പാലിക്കേണ്ട മൂന്ന് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ...text_fields
ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത 48ൽ കർജന് സമീപമുള്ള സിഎൻജി (CNG) പമ്പിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനിടെ വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാമെല്ലാം കണ്ടതാണ്. കാറിന്റെ ഗ്യാസ് ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിനും സമീപത്തെ വസ്തുവകകൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഇന്ധനം നിറക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറും പമ്പ് ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ മാറിനിന്നിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തവും ആളപായവും ഒഴിവാവുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വാഹനത്തിലെ സിഎൻജി കിറ്റിലെ ചോർച്ചയോ തകരാറിലായ സിലിണ്ടർ വാൽവോ ആകാം സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വാഹനത്തിലെ സിഎൻജി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെയും വാൽവുകളുടെയും അവസ്ഥ, ഇന്ധനം നിറച്ചപ്പോൾ പാലിച്ച സുരക്ഷാ രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിഎൻജി വാഹന ഉടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 പ്രധാന സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ
- ഇന്ധനം നിറക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക
സിഎൻജി ഇന്ധനം നിറക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും വാഹനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ മുൻകരുതലാണിത്. വഡോദരയിലെ അപകടത്തിൽ ആളപായം ഒഴിവായത് ഡ്രൈവറും ജീവനക്കാരും മാറിനിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.
- സിഎൻജി കിറ്റും സിലിണ്ടറും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക
അംഗീകൃത സിഎൻജി വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ദൃഢത, വാൽവിന്റെ അവസ്ഥ, പൈപ്പുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ ചോർച്ചയോ തേയ്മാനമോ തുരുമ്പോ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കണം.
- അനധികൃത മാറ്റങ്ങളോ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുത്
അംഗീകൃത ടെക്നീഷ്യൻമാരെക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സിഎൻജി സിസ്റ്റം നവീകരിക്കാനോ ബോഡിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ പാടുള്ളൂ. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വിലകുറഞ്ഞ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യാജ ഭാഗങ്ങൾ ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
ഇന്ത്യയിൽ സിഎൻജി വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഗുജറാത്തിലെ സംഭവം വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത് വെറുമൊരു സാധാരണ കാര്യമായി കാണാതെ, ജാഗ്രത വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമായി കണ്ട് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഓരോ വാഹന ഉടമയും തയ്യാറാകണം.
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