പഴയ കാറിൽ ബ്ലൂടൂത്തില്ലേ? പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഈ ചെറിയ വിദ്യ മതി!text_fields
പഴയ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും യാത്രയ്ക്കിടെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫോണിലെ പാട്ടുകൾ കാർ സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്. കാറിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പലരും അധിക വയറുകളും കേബിളുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാറിലെ നിലവിലുള്ള ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ഡിവൈസുകൾ വിപണിയിലുണ്ട്. മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന, പലരും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വഴി ഇതേക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തവർക്കായി മാത്രം പങ്കുവെക്കാം. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും ഓക്സ് റിസീവറുകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ: റേഡിയോ വഴി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം
ബ്ലൂടൂത്ത് സൗകര്യമില്ലാത്ത പഴയ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഉപകരണമാണ് കാർ എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ. കാറിലെ 12V പവർ സോക്കറ്റിൽ (ചാർജർ സോക്കറ്റിൽ) ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ ഡിവൈസാണിത്.ഫോണിൽനിന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഈ ഉപകരണം ഒരു എഫ്.എം റേഡിയോ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു. കാർ സ്റ്റീരിയോയിൽ റേഡിയോ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡിവൈസിലും അതേ ഫ്രീക്വൻസി ക്രമീകരിക്കണം. തുടർന്ന് ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഫോണിലെ പാട്ടുകൾ കാർ സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാം.
ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്സ് റിസീവർ: കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദത്തിന്
കാറിന്റെ സ്റ്റീരിയോയിൽ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്സ് റിസീവർ ഉപയോഗിക്കാം. കാറിലെ ഓക്സ് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ ഉപകരണം ഫോണിൽനിന്നുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഡിയോയെ വയർഡ് ഓഡിയോ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റി സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് നൽകുന്നു.എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഓക്സ് കണക്ഷനിൽ ശബ്ദവ്യക്തത കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഉപകരണത്തിന്റെ നിലവാരവും കാറിലെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റവും അനുസരിച്ച് അനുഭവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
എന്തൊക്കെയാണ് അധിക സൗകര്യങ്ങൾ?
ഇത്തരം ഡിവൈസുകളിൽ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ചില ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്.
- വയർലെസ് മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ്ങ്: കേബിളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ഫോണിലെ മ്യൂസിക് ആപ്പുകളിൽനിന്ന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം.
- ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ കോളിങ്ങ്: ബിൽറ്റ്-ഇൻ മൈക്രോഫോൺ ഉള്ള മോഡലുകളിൽ ഫോൺ കൈയിലെടുക്കാതെ കോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാം.
- ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങ്: ചില എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളിൽ യു.എസ്.ബി, ടൈപ്പ്-സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങ് പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.
- പെൻഡ്രൈവ്, മെമ്മറി കാർഡ് പിന്തുണ: ചില മോഡലുകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാം.
- മ്യൂസിക് നിയന്ത്രണം: വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പാട്ടുകൾ മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്ന ബട്ടണുകളും ചില ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ട്.
കാറിന് അനുയോജ്യമായ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
എല്ലാ കാറുകളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാറിലെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റവും കണക്ഷൻ സൗകര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കണം.
- ഓക്സ് പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത കാറുകൾക്ക് എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്ററാകും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇതിനായി 12V പവർ സോക്കറ്റും ആവശ്യമാണ്.
- ഓക്സ് പോർട്ടുള്ള കാറുകളിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്സ് റിസീവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- ചില പഴയ കാറുകളിൽ യു.എസ്.ബി പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ യു.എസ്.ബി പോർട്ടുകളും മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ അനുയോജ്യത പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രം ഡിവൈസ് വാങ്ങുക.
വില എത്ര വരും?
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള ചെറിയ മോഡലുകൾ മുതൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങ്, ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ കോളിങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുള്ള മോഡലുകൾ വരെ വിപണിയിലുണ്ട്.ഏകദേശം 250 രൂപ മുതൽ 2,500 രൂപ വരെയുള്ള വിലയിൽ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ ലഭിക്കാം. ബ്രാൻഡ്, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, ബ്ലൂടൂത്ത് പതിപ്പ്, അധിക ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം? (എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ)
1. കാറിലെ 12V പവർ സോക്കറ്റിൽ ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിക്കുക.
2. കാർ സ്റ്റീരിയോയിലെ റേഡിയോ മോഡിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു എഫ്.എം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്തുക.
3. ഡിവൈസിലും അതേ ഫ്രീക്വൻസി ക്രമീകരിക്കുക.
4. ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഡിവൈസുമായി പെയർ ചെയ്യുക.
5. ഫോണിൽ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ കാർ സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാം.
ഓക്സ് റിസീവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി:
1. ഡിവൈസ് കാറിലെ ഓക്സ് പോർട്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
2. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡലാണെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പവർ ആവശ്യമുള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ പവർ സ്രോതസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.
3. കാർ സ്റ്റീരിയോയിലെ ഇൻപുട്ട് മോഡ് ഓക്സ് ആയി മാറ്റുക.
4. ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് റിസീവറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക.
5. തുടർന്ന് ഫോണിലെ പാട്ടുകൾ കാർ സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ എഫ്.എം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷന്റെ സിഗ്നൽ ഇടപെടുന്നത് കാരണം ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസമോ ചെറിയ ‘ഹിസ്’ ശബ്ദമോ അനുഭവപ്പെടാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഒഴിഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.ഡിവൈസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വസനീയമായ ബ്രാൻഡും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന മോഡലുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
പഴയ കാറിന്റെ സ്റ്റീരിയോ മാറ്റുന്നതിനായി വലിയൊരു തുക ചെലവഴിക്കാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്തരം ചെറിയ ഡിവൈസുകൾ. കാറിലുള്ള കണക്ഷൻ സൗകര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അധിക വയറുകളുടെ കുരുക്കില്ലാതെ യാത്രയിൽ പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കാം.