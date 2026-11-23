രാത്രി യാത്രയിൽ പലരും മറക്കുന്ന കാര്യം!text_fields
രാത്രി യാത്രയ്ക്കിടെ എതിരേ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് അടിച്ചാൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് റോഡ് തന്നെ കാണാതാകുന്ന സാഹചര്യം പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നിൽനിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം. എതിരേ വാഹനം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്താൽ മതിയെന്നാണ് പല ഡ്രൈവർമാരുടെയും ധാരണ. മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഹൈബീം ഒഴിവാക്കണമെന്ന കാര്യം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.ഹെഡ്ലൈറ്റിനൊപ്പം അധികമായി ഘടിപ്പിച്ച മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളും ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകളും തെളിച്ച് പോകുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത്തരം അമിതപ്രകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വന്തം യാത്രയും അപകടത്തിലാക്കാം. രാത്രി റോഡിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതെ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മറ്റു വാഹനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ, നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ഡിം ഫ്ലാഷിട്ട് കാണിച്ചാലും ഒരു മര്യാദയുമില്ലാതെ പായുന്നവരുടെ സംസ്കാരം എന്തായിരിക്കും.
ഹൈബീം ഡിം ചെയ്യേണ്ടത് എതിരേ വാഹനം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല. മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഹൈബീം ഒഴിവാക്കണം.പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ റിയർവ്യൂ മിററിലൂടെ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കാം. ഇത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുകയും റോഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് റോഡിലെ കുഴികളോ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തടസ്സങ്ങളോ കാൽനടയാത്രക്കാരെയോ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകാം.അതുകൊണ്ട് എതിരേ വാഹനം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ലോ ബീം ഉപയോഗിക്കണം. മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തെ മറികടക്കുമ്പോഴും ഹൈബീം ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ചയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്.
നിറമല്ല പ്രശ്നം, പ്രകാശമാണ്
വാഹനങ്ങളിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിനൊപ്പം അധികമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകളും ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള എൽ.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ എതിരേ വരുന്നവരുടെ കാഴ്ചയെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാം. ലൈറ്റിന്റെ നിറം മഞ്ഞയാണെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അത് സുരക്ഷിതമാകണമെന്നില്ല. പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത, ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരം, വെളിച്ചം പതിക്കുന്ന ദിശ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമാണ്.ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളവയല്ല. മൂടൽമഞ്ഞ്, പൊടി, ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങിയവ കാരണം കാഴ്ച ഗണ്യമായി കുറയുമ്പോഴാണ് അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലും അനാവശ്യമായി അധിക ലൈറ്റുകൾ തെളിച്ചിടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം.
ഡിം ചെയ്യാത്തവരെ എങ്ങനെ അറിയിക്കാം?
എതിരേ വരുന്ന വാഹനം ഹൈബീമിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ചെറുതായി ഡിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചന നൽകാം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി വെളിച്ചം മിന്നിച്ചോ തിരിച്ചും ഹൈബീം തെളിച്ചോ പ്രതികരിക്കരുത്. മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റിന് അതേ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകുന്നത് അപകടസാധ്യത കൂട്ടും.പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനം ഹൈബീം ഡിം ചെയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് കടന്നുപോകാൻ വഴിയൊരുക്കാം. റിയർവ്യൂ മിററിൽ ആന്റി-ഗ്ലെയർ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സഹായിക്കും. വെളിച്ചം കണ്ണിൽ പതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുകയോ വാഹനത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുത്.
വെളിച്ചം കണ്ണിൽ പതിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?
എതിരേ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തെ അരികിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റി വേഗം കുറച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാം. കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിർത്തി കാഴ്ച സാധാരണ നിലയിലായശേഷം മാത്രം യാത്ര തുടരുക.സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ശരിയായ ദിശയിലാണ് പതിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉയർന്ന നിലയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ബീമിലും എതിരേ വരുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. സർവിസ് സമയത്ത് ലൈറ്റുകളുടെ അലൈൻമെന്റ് പരിശോധിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.
ഹൈബീം ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്
മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് (ഡ്രൈവിങ്) റെഗുലേഷൻസ്, 2017ലെ റെഗുലേഷൻ 31 പ്രകാരം ഹൈബീം അനുചിതമായ രീതിയിലോ ദീർഘനേരമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വെളിച്ചമുള്ള റോഡുകളിലും ഹൈബീം ഒഴിവാക്കണം. എതിരേ വാഹനം സമീപിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഹൈബീം യഥാസമയം ഡിം ചെയ്യണമെന്നും ചട്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.അതായത്, എതിരേ വാഹനം വന്നാൽ മാത്രം ഡിം ചെയ്യുക എന്നതല്ല ശരിയായ രീതി. സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ വെളിച്ചം മറ്റൊരു ഡ്രൈവറുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.രാത്രി യാത്രയിൽ നാം തെളിക്കുന്ന ഓരോ ലൈറ്റും നമ്മുടെ വഴി കാണാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല; റോഡിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എതിരേ വരുന്നവരെയും മുന്നിൽ പോകുന്നവരെയും പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഹൈബീം ഡിം ചെയ്യുക. മറ്റൊരാൾ ഡിം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.