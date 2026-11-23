വാഹനാപകടത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ പണം ആരിൽനിന്ന് ഈടാക്കാം?text_fields
വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചാൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണോ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടത്?. അപകടത്തിന് കാരണം മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ അശ്രദ്ധയാണെങ്കിലോ? ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽനിന്ന് സാധനം വീണ് സ്വന്തം വാഹനം തകർന്നാലോ? വീടിന്റെ മതിലിൽ വാഹനം ഇടിച്ചാലോ? റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടമുണ്ടായാലോ?ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒരുപോലെയല്ല. സ്വന്തം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സ്വഭാവം, അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നഷ്ടപരിഹാരത്തെ ബാധിക്കും. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമുള്ള വാഹന ഉടമക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് വഴി നഷ്ടപരിഹാരം തേടാം.എന്നാൽ അതിനായി ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? എപ്പോൾ പൊലീസ് പരാതി നൽകണം? മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ (MACT) സമീപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? സാധാരണക്കാർ അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.അപകടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹന ഇൻഷുറൻസിലെ രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്:
മറ്റൊരാൾക്കോ അവരുടെ വാഹനത്തിനോ സ്വത്തിനോ വാഹനാപകടം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ ബാധ്യത വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണിത്. സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് ഈ പോളിസി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല.
കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്:
തേർഡ് പാർട്ടി പരിരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചില അപകടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്ന പോളിസിയാണിത്. കൂട്ടിയിടി, മറിഞ്ഞുവീഴൽ, തീപിടിത്തം, മോഷണം, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ പോളിസി വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ലഭിക്കും.സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷയെ ഓൺ ഡാമേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രത്യേക ഓൺ ഡാമേജ് പോളിസിയും തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസിയും ചേർത്ത് പരിരക്ഷ നേടാനും സാധിക്കും.
ഇനി വിവിധ അപകടസാഹചര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം എങ്ങനെ തേടാമെന്ന് നോക്കാം.
മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽനിന്ന് വസ്തുക്കൾ വീണ് സ്വന്തം വാഹനം തകർന്നാൽ?
ഒരു പിക്അപിലോ ലോറിയിലോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന മരത്തടി യാത്രക്കിടെ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന കാർ അതിൽ തട്ടി മറിയുന്നു. കാറിന് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം എവിടെനിന്ന് ലഭിക്കും?സ്വന്തം ഇൻഷുറൻസിൽനിന്ന്: തേർഡ് പാർട്ടി മാത്രമുള്ളതിനാൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള തുക ഈ പോളിസിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കില്ല.മറ്റേ വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസിൽനിന്ന്: മരത്തടി സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിവെക്കാത്തതും അശ്രദ്ധമായി ചരക്ക് കൊണ്ടുപോയതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് തെളിയിക്കാനായാൽ എതിർ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്കും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ നഷ്ടപരിഹാരം തേടാൻ വകുപ്പുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതയുടെ പരിധിയിൽ വരാം.ഇതിനായി അപകടസാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പൊലീസ് രേഖകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ, വാഹനത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. തർക്കമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കേണ്ടിവരാം.മറ്റേ വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാകില്ല. അപകടത്തിന് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അശ്രദ്ധ കാരണമായെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവരും.
രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ ആരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കാം?
രണ്ട് കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കണോ അതോ അപകടത്തിന് കാരണമായ വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസിൽനിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം തേടണോ എന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ട്.മറ്റേ വാഹനത്തിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്: അപകടത്തിന് മറ്റേ ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് കാരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഷുറൻസിനെതിരെ നഷ്ടപരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം. ആവശ്യമായ തെളിവുകളും നിയമപരമായ നടപടികളും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.സ്വന്തം ഓൺ ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ്: സ്വന്തം വാഹനത്തിന് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക OD പരിരക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇത് സാധാരണയായി റിപ്പയർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പോളിസിയിലെ ഡിഡക്ടിബിൾ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് തുകയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം ഉടമ വഹിക്കേണ്ടിവരും.ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (NCB). ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവിൽ ക്ലെയിം ഇല്ലാത്തതിന് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവാണിത്. സ്വന്തം OD ക്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണയായി ഈ ഇളവ് നഷ്ടപ്പെടാം. എന്നാൽ എൻ.സി.ബി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആഡ് ഓൺ ഉള്ള പോളിസികളിൽ വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകളുണ്ടാകാം.അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽനിന്ന് പണം ചെലവാക്കുന്നതാണോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണോ ലാഭകരമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്.
വാഹനം വീടിന്റെ മതിലിലോ ഗേറ്റിലോ ഇടിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ?
നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ കാർ വീടിന്റെ മതിലിലോ ഗേറ്റിലോ ഇടിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയാൽ വീട്ടുടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തേടാം.ഇത് തേർഡ് പാർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് വിഭാഗത്തിൽ വരാവുന്ന സാഹചര്യമാണ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 147 പ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ബാധ്യതയും നിർബന്ധിത തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വീട്ടുടമ ചെയ്യേണ്ടത്:
- അപകടം നടന്ന ഉടൻ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും എടുക്കുക.
- വാഹനം, നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, ഡ്രൈവറുടെയും ഉടമയുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക.
- പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക.
- തകർന്ന മതിൽ, ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക.
- വാഹന ഉടമയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയും മുന്നിൽ നഷ്ടപരിഹാര ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുക.
ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹന ഉടമ പണം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാലും നഷ്ടത്തിന്റെ യഥാർഥ കണക്ക് തയ്യാറാക്കാതെ അന്തിമ ഒത്തുതീർപ്പിൽ ഏർപ്പെടരുത്. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളിൽ ഒപ്പിടുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
മരമോ തേങ്ങയോ വീണ് വാഹനം തകർന്നാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി?
കേരളത്തിൽ മഴക്കാലത്തും ശക്തമായ കാറ്റുള്ള സമയത്തും റോഡരികിലെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുന്നതും തേങ്ങ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പതിക്കുന്നതും അപൂർവമല്ല.ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്.സ്വന്തം വാഹന ഇൻഷുറൻസ്: കോംപ്രിഹെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ OD പോളിസിയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ മരമോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നാൽ പോളിസിയിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം, വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിരക്ഷയും ഒഴിവാക്കലുകളും പരിശോധിക്കണം.മരത്തിന്റെ ഉടമയിൽനിന്ന്: മരത്തിന്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും തെളിയിക്കാനായാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം.എന്നാൽ കാറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായി കടപുഴകി വീണ ഒരു മരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടമയ്ക്ക് സ്വമേധയാ ഉത്തരവാദിത്തം ചുമത്താനാകില്ല. അപകടസാഹചര്യവും ഉടമയുടെ അശ്രദ്ധയുമാണ് ഇവിടെ നിർണായകം.
റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടമുണ്ടായാൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?
റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് പരിപാലന അതോറിറ്റിക്കെതിരെ പരാതി നൽകാനും നിയമപരമായി നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.എന്നാൽ എല്ലാ റോഡപകടങ്ങൾക്കും പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഉത്തരവാദിയാകണമെന്നില്ല. അപകടം നടന്ന റോഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും പരിപാലന ചുമതലയും അനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനം മാറും.
- സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡാണെങ്കിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.
- ദേശീയപാതയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലന ഏജൻസി.
- നഗരസഭയുടെയോ പഞ്ചായത്തിന്റെയോ റോഡാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനം.
നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ റോഡിലെ കുഴിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ, അപകടസ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, പൊലീസ് രേഖകൾ, ചികിത്സാ രേഖകൾ, വാഹനത്തിന്റെ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കണം.റോഡ് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും അത് പരിപാലിക്കേണ്ട അധികാരികൾ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും തെളിയിക്കേണ്ടിവരും.റോഡിലെ കുഴികൾ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ റോഡിലെ കുഴികൾ മൂലമുള്ള അപകടമരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഗണിച്ച കോടതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നിരസിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?
പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലെയിം തുക കുറച്ചുനൽകുകയോ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാം.ആദ്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് നിരസിച്ചതിന്റെ കാരണം രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടണം. പോളിസിയിലെ ഏത് വ്യവസ്ഥയാണ് ബാധകമാക്കിയതെന്നും നഷ്ടപരിഹാരത്തുക എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരാതിപരിഹാര സംവിധാനത്തെ സമീപിക്കാം. അതിനുശേഷവും പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാം. ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐയുടെ ബിമാ ഭരോസ സംവിധാനത്തിലൂടെയും പരാതി നൽകാം.ഇൻഷുറൻസ് തർക്കങ്ങളിൽ എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും ഒരേ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കില്ല. പോളിസി വ്യവസ്ഥകളും അപകടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും രേഖകളും പരിശോധിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം.
അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
നഷ്ടപരിഹാര നടപടികളിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാത്തതാണ്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക: പരിക്കേറ്റവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക. ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ 112 എന്ന എമർജൻസി നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും എടുക്കുക: വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, അപകടസ്ഥലം, റോഡിന്റെ അവസ്ഥ, തകർന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി പകർത്തുക.
വാഹനവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ, ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക.
പൊലീസിൽ അറിയിക്കുക: അപകടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും നാശനഷ്ടവും അനുസരിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുക. ലഭിക്കുന്ന എഫ്.ഐ.ആർ, ജനറൽ ഡയറി രേഖ തുടങ്ങിയവയുടെ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക: സ്വന്തം പോളിസിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക. സർവേയർ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അടിയന്തര സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.
നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് തയ്യാറാക്കുക: വർക്ക്ഷോപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, റിപ്പയർ ബില്ലുകൾ, ചികിത്സാ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷിക്കുക.
ഒത്തുതീർപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക: നഷ്ടത്തിന്റെ കൃത്യമായ തുക ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
എന്താണ് മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ?
വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര തർക്കങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (MACT).മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ അശ്രദ്ധമൂലം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പരിക്കോ സ്വത്ത് നാശമോ സംഭവിച്ചാൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാം. അപകടത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനുള്ള വഴിയുണ്ട്.മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 166 പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കെതിരെ അപേക്ഷ നൽകാം, ആവശ്യമായ കക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഏത് രേഖകൾ വേണം തുടങ്ങിയവ കേസിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് മാറും.മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിനെതിരെ നഷ്ടപരിഹാരം തേടുന്ന കേസുകളിൽ അപകടത്തിന് കാരണമായ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ, ഡ്രൈവർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നിവരുടെ ബാധ്യതയും പരിശോധിക്കപ്പെടും.2026 മാർച്ചിൽ രാജ്യസഭയിൽ നൽകിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ മറുപടിയിലും നിർബന്ധിത തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകൾ എം.എ.സി.ടി.യിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമുള്ളവർ സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾക്ക് സ്വന്തം പോളിസിയിൽനിന്ന് പണം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. അതേസമയം മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ അശ്രദ്ധമൂലം അപകടമുണ്ടായാൽ നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനുള്ള നിയമപരമായ വഴികൾ അടഞ്ഞുപോകുന്നുമില്ല.ഓരോ അപകടത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ വലിയ തുകയുടെ നഷ്ടമോ പരിക്കോ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അഭിഭാഷകന്റെ നിയമോപദേശം തേടുന്നതാണ് ഉചിതം.