ആറുവരിപ്പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ?text_fields
കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത 66 (NH 66) ആറുവരിപ്പാതയായി വികസിക്കുന്നതോടെ യാത്രകൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകുമെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് വാഹനയാത്രക്കാർ. എന്നാൽ പുതിയ ബൈപാസുകളും ഹൈവേകളും യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിനൊപ്പം വാഹന ഉടമയുടെ ചെലവും വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ ടോൾബൂത്ത് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമുണ്ടായിട്ടില്ലേ? കൊച്ചി–കാസർകോട്, കൊച്ചി–തിരുവനന്തപുരം യാത്രകളിൽ എത്ര ടോൾ പ്ലാസകൾ കടന്നുപോകണം? ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിയമം? അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം.
കേരളത്തിലും അതിവേഗ റോഡുകൾ, ഉയരപ്പാതകൾ ഉൾപ്പടെ നിലവിലെ റോഡ് മാർഗ്ഗ രീതികൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേയറ്റം വരെ പോകാൻ ഒരൊറ്റ ടോൾബൂത്ത് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയപാതകളിലും പ്രധാന പാതകളിലും സ്വകാര്യ-പൊതുപങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസനം കൊണ്ടുവരികയും ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് 1990-കളുടെ അവസാനത്തോടെയും 2000-ത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെയുമാണ്. അതിനുമുമ്പ് കേരളത്തിലുടനീളം വാഹനയാത്ര സൗജന്യമായിരുന്നു.
ദേശീയപാതകളിൽ പ്ലാസകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രധാന പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് അരൂർ-അരൂക്കുറ്റി പാലം, വരാപ്പുഴ പാലം തുടങ്ങിയവ) താത്കാലികമായി ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ 'ഫീ' ഈടാക്കിയിരുന്നത്. പാലത്തിന്റെ നിർമാണച്ചെലവ് തിരിച്ചുപിടിച്ച ശേഷം ഈ ടോൾ പിരിവുകൾ പിന്നീട് നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1998-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതി (NHDP) കൊണ്ടുവരികയും, ദേശീയപാത 47 (ഇപ്പോഴത്തെ NH 544), ദേശീയപാത 17 (ഇപ്പോഴത്തെ NH 66) എന്നിവ നാലുവരിപ്പാതയായും പ്രധാന പാതകളായും വികസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സ്ഥിരം ടോൾ പ്ലാസകൾ എന്ന ആശയം വരുന്നത്. എറണാകുളം കുമ്പളത്തെ ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് 2005-2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. മണ്ണുത്തി - ഇടപ്പള്ളി നാലുവരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് 2012 ഫെബ്രുവരി 9-നാണ് തൃശൂർ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പാലിയേക്കരയിൽ നാലുവരിപ്പാത നിർമാണത്തിന് ചെലവായത് ഏകദേശം ₹312 കോടി രൂപയാണെന്നിരിക്കെ, ടോൾ പിരിവിലൂടെ നിർമാണച്ചെലവിന്റെ 5 മടങ്ങിലധികം കമ്പനി സമാഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കുമ്പളത്തും സമാന രീതിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനോടകം പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഹൈവേ പരിപാലനവും 2031 വരെയുള്ള ബി.ഒ.ടി കരാർ കാലാവധിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ടോൾ പിരിവ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു തുക റോഡ് ടാക്സായി സർക്കാറിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുപുറമെ ഇന്ധന നികുതിയും നൽകുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഓരോ യാത്രയ്ക്കും ടോൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. നിർമാണച്ചെലവും പലിശയും അതിനപ്പുറവും എന്നോ തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടും ടോൾ പിരിവ് തുടരുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അമർഷത്തിനും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും ഇടയാക്കാട്ടിയുമുണ്ട്.
കൊച്ചി–കാസർകോട് യാത്രയിൽ എത്ര ടോൾ പ്ലാസകൾ?
ദേശീയപാത 66-ൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോൾ പ്ലാസകളിൽ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബാധകമാകുന്ന പ്രധാന എൻ.എച്ച്.എ.ഐ പ്ലാസകൾ നാലാണ്:
കുമ്പളം (എറണാകുളം) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹50
വെട്ടിച്ചിറ (മലപ്പുറം) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹160
ഒളവണ്ണ (കോഴിക്കോട്) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹135
കൊളശ്ശേരി / തിരുവങ്ങാട് (കണ്ണൂർ) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹80
നിലവിലുള്ള ഈ നാല് പ്ലാസകൾ കടന്നുപോകാൻ ഒരു കാറിന് ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഏകദേശം ₹425 രൂപയോളം ടോൾ നൽകേണ്ടിവരും. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് ദേശീയപാത 66 (പഴയ NH 17) വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസ കടന്നുപോകേണ്ടതില്ല.
കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസ എറണാകുളം നഗരത്തിന് തെക്കുഭാഗത്താണ് (ആലപ്പുഴ/തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ട് കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടപ്പള്ളി വഴി വടക്കോട്ട് കയറിപ്പോകാം. അതിനാൽ കുമ്പളം വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. അതേസമയം ആറുവരിപ്പാതയുടെ വികസനം പൂർത്തിയായി പുതിയ പ്ലാസകൾ (ചാലിങ്കാൽ, കല്യാശ്ശേരി, അഴിയൂർ, നാട്ടിക തുടങ്ങിയവ) കൂടി കമീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചി-കാസർകോട് റൂട്ടിൽ പ്ലാസകളുടെ എണ്ണം 7 മുതൽ 8 വരെയായി ഉയരും.ടോൾ നിരക്കുകൾ നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വർഷം തോറും പുതുക്കാറുള്ളതിനാൽ ഏകദേശ നിരക്കുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കൊച്ചി–തിരുവനന്തപുരം യാത്രയിൽ എത്ര ടോൾ പ്ലാസകൾ?
നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ദേശീയപാത 66 വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് എൻ.എച്ച്.എ.ഐ ടോൾ പ്ലാസകളാണ് ബാധകമാകുന്നത്:
കുമ്പളം (എറണാകുളം) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹50
തിരുവല്ലം (തിരുവനന്തപുരം) - കാർ നിരക്ക് ഏകദേശം ₹160
നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഏകദേശം ₹210 രൂപയോളം ടോൾ നൽകണം. (കൂടാതെ ആലപ്പുഴ ബൈപാസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് കീഴിലുള്ള ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ടോൾ നിരക്ക് പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടതുണ്ട്).അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ പൂർണ്ണമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരുവല്ലം ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 പ്ലാസകളിലായി ആകെ ഏകദേശം ₹585 രൂപയോളം നിരക്ക് വരും. എരമല്ലൂർ, കൊമ്മാടി, ഓച്ചിറ, കല്ലുവാതുക്കൽ, ആക്കുളം എന്നീ പുതിയ 5 പ്ലാസകൾ കൂടി വരുന്നതോടെ ഈ റൂട്ടിൽ ആകെ 7 എൻ.എച്ച് ടോൾ പ്ലാസകൾ വരും. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ - റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള ചില സംസ്ഥാന പാലങ്ങളിലെയും റോഡുകളിലെയും ടോൾ നിരക്കുകൾ ദേശീയപാത 66-ലെ എൻ.എച്ച്.എ.ഐ ടോൾ പ്ലാസകളുടെ കണക്കിൽ പെടില്ല.ആറുവരിപ്പാത പൂർണമായി കമീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ കാസർകോട് തലപ്പാടി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കാരോട് വരെ ആകെ 13-ഓളം എൻ.എച്ച് ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെയാകും കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത യാത്ര. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ റോഡുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാകും, ഇന്ധനലാഭം കിട്ടുന്ന റോഡുകൾ വരുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി തുക നൽകണോ?
ദേശീയപാതകളിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാണ്. ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഡിജിറ്റൽ അടവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്തതോ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതോ ആയ വാഹനങ്ങൾക്ക് യു.പി.ഐ വഴി പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ടോൾ നിരക്കിന്റെ 1.25 മടങ്ങ് നൽകേണ്ടിവരും. ഉദാഹരണത്തിന്, 100 രൂപ ടോൾ ഉള്ളിടത്ത് യു.പി.ഐ വഴി 125 രൂപ ഈടാക്കും. ക്യാഷ് ലൈനിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നിരക്കിന്റെ ഇരട്ടി തുക (200%) തന്നെ നൽകേണ്ടിവരും.
ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം, ചെലവ് എത്ര?
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: അംഗീകൃത ബാങ്കുകളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാസകളിലെ ഏജൻസികൾ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഉടമയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
ചെലവ്: ഐ.എച്ച്.എം.സി.എൽ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ടാഗിന്റെ യഥാർത്ഥ വില ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി ₹100 ആണ്. ബാങ്കുകളുടെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ₹200 സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും ആദ്യ റീചാർജിനായി ₹200 തുകയും ഉൾപ്പെടെ തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം ₹500ഓളം ചെലവുവരാം.
ഫാസ്റ്റാഗ് ലഭിച്ചാൽ വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡ്സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി (റിയർവ്യൂ മിററിന് പുറകിലായി) കൃത്യമായി ഒട്ടിക്കണം.
റീചാർജ് രീതികൾ: ബാങ്ക് ആപ്പുകൾ, ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, അല്ലെങ്കിൽ പേടിഎം വഴി വാഹന നമ്പർ നൽകി എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ടാഗ് ബ്ലാക്ക്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കുക.
കാലാവധി: ഫിസിക്കൽ ഫാസ്റ്റാഗിന് സാധാരണയായി 5 വർഷത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. ടാഗ് കേടാവുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് വഴി പുതിയ ടാഗ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്.
വാഹനം വിൽക്കുമ്പോൾ: വാഹനം മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ പഴയ ഉടമ ഫാസ്റ്റാഗ് അക്കൗണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിലൂടെ നിർബന്ധമായും ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻസൽ ചെയ്യണം. പുതിയ ഉടമ സ്വന്തം പേരിൽ പുതിയ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് മാത്രമല്ല, കയ്യിലെ പേഴ്സിന്റെ ‘ആഴവും’ കൂടി ഒന്നുകൂടി നോക്കിവെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും!