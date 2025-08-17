Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto tips
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:59 AM IST

    ബാ​റ്റ​റി ഡൗ​ണാ​യോ? ജ​മ്പ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്‌ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കൂ

    ബാ​റ്റ​റി ഡൗ​ണാ​യോ? ജ​മ്പ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്‌ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കൂ
    ​യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​ല​രും നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റ​റി ഡൗ​ൺ ആ​വു​ന്ന​ത്. ഇ​വ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ ബാ​റ്റ​റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ജ​മ്പ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ്. ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം.

    ജ​മ്പ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധം

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ടു​ത​രം വ​യ​റു​ക​ളാ​ണ് (ചു​വ​പ്പ്, ക​റു​പ്പ്) ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം പ്ല​സ്, മൈ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    1. ചു​വ​പ്പ് (+) കേ​ബി​ൾ: ചാ​ർ​ജ് തീ​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ (+) ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    2. ചു​വ​പ്പ് കേ​ബി​ളി​ന്റെ മ​റ്റേ അ​റ്റം ബാ​റ്റ​റി ചാ​ർ​ജ് ഉ​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ(+) ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    3. ക​റു​പ്പ് (-) കേ​ബി​ൾ: ബാ​റ്റ​റി ചാ​ർ​ജ് ഉ​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ (-) ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    4. ക​റു​പ്പ് വ​യ​റി​ന്റെ മ​റ്റേ അ​റ്റം ചാ​ർ​ജ് തീ​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ൻ​ജി​നി​ലെ പെ​യി​ന്റ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ലോ​ഹ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക (ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ​പം മാ​റി).

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വാ​ഹ​നം സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാം. ആ​ദ്യം സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ ചാ​ർ​ജു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്. പി​ന്നാ​ലെ ചാ​ർ​ജ് തീ​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​വും സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക. വാ​ഹ​നം ഓ​ണാ​യ​ശേ​ഷം അ​ൽ​പ സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കേ​ബി​ളു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക. ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ വി​പ​രീ​ത ക്ര​മ​ത്തി​ൽ (4-3-2-1) കേ​ബി​ളു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ത്ത​മം.

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി നെ​ഗ​റ്റി​വ് കേ​ബി​ൾ ചാ​ർ​ജ് തീ​ർ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​തെ എ​ൻ​ജി​നി​ലെ ലോ​ഹ​ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​മ്പ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്‌ വ​ർ​ക്ക്‌ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. അ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക്കു​ക​ൾ ചാ​ർ​ജു​ള്ള ബാ​റ്റ​റി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ശേ​ഷം അ​വ​രു​ടെ ബാ​റ്റ​റി അ​തി​ൽ നി​ന്നും മാ​റ്റി വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​യു​ടെ ബാ​റ്റ​റി തി​രി​കെ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    TAGS:downJumpstartcar batteryauto tipsAuto News
    News Summary - Is the battery down? Try the jump start
