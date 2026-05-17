    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:34 PM IST

    സുരക്ഷയാണോ സൗന്ദര്യമാണോ വലുത്?

    കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുമായ ഒന്നിനെ ‘Form over Function’ എന്ന് വിളിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിൽ. ഭംഗി കുറവാണെങ്കിലും കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ ‘Function over Form’ എന്നും വിളിക്കാം. സാധാരണ കാണുന്ന തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിൽ.

    ആധുനിക കാറുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ‘ഫ്ലഷ് ഫിറ്റഡ്’ (Flush-fitted) അഥവാ വാതിലിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ. കാഴ്ചയിൽ അതിമനോഹരവും ആഡംബരവുമാണെങ്കിലും, അടുത്തിടെ നടന്ന ചില ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) അപകടങ്ങളിൽ ഈ ഹാൻഡിലുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസ്സമായത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം.

    എന്താണ് ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ?

    സാധാരണ കാറുകളിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഹാൻഡിലുകൾക്കുപകരം, വാതിലിന്റെ ബോഡിയോടുചേർന്ന് നിരപ്പായി നിൽക്കുന്നവയാണിവ. കാർ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ സെൻസർ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് ഇവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.

    വില്ലനാകുന്നെതങ്ങനെ?

    വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. എന്നാൽ, ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിലുകൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു:

    വൈദ്യുതി തടസ്സം ● ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡിലുകൾ അപകടസമയത്ത് ബാറ്ററി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നു.

    ലോക്കിങ് സിസ്റ്റം ● പല ആധുനിക കാറുകളിലും അപകടം നടന്നാൽ വാതിലുകൾ തനിയെ അൺലോക്ക് ആകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തകരാറോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ കാരണം ഇത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല.

    രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെ താമസം ● സാധാരണ ഹാൻഡിലുകൾ ആണെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചോ വലിച്ചുതുറക്കാം. എന്നാൽ, ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിലുകൾ വാതിലിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകാരണം പിടുത്തം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്.

    ഇവക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ടോ?

    അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പനികൾ ഇത് നൽകാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്:

    • എയറോഡൈനാമിക്സ് (Aerodynamics): കാറിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെയുള്ള വായുപ്രവാഹം സുഗമമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റേഞ്ച് (മൈലേജ്) വർധിപ്പിക്കും.
    • മനോഹാരിത: കാറുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു.
    • ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക
    • അപകടസമയത്ത് ഗ്ലാസ് തകർക്കാനുള്ള എമർജൻസി വിൻഡോ ബ്രേക്കർ (Safety Hammer) കാറിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും കരുതുക.
    • വാഹനത്തിന്റെ മാന്വൽ വായിച്ച്, ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടാൽ വാതിലുകൾ മാന്വലായി എങ്ങനെ തുറക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

    ഫ്ലഷ് ഫിറ്റഡ് ഡോറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

    ● സ്റ്റൈലിഷും സ്മൂത്തുമായ ലുക്കും

    ● വായുപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സം കുറക്കുന്നതിലൂടെ മൈലേജ്/റേഞ്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

    ● ഉയർന്ന വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വശങ്ങളിലെ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

    ● പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കാത്തതിനാൽ വഴിയാത്രക്കാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ മറ്റോ ഹാൻഡിലിൽ തടയില്ല.

    ദോഷങ്ങൾ

    ● രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെ കാലതാമസം.

    ● കാറിന്റെ ബാറ്ററി തകരാറിലായാൽ ഹാൻഡിലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരില്ല.

    ● ഇലക്ട്രോണിക് സെൻസറുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു.

    ● നന്നാക്കാൻ വലിയ ചെലവ്.

    ഇ​താ​ണ് ആ ​ഞെ​ട്ടി​ച്ച അ​പ​ക​ടം

    ദാ​രു​ണ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത് 2024 ഏ​പ്രി​ൽ 26നാ​ണ്. ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ൻ​ക്സി (Shanxi) പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഒ​രു ഹൈ​വേ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​അ​പ​ക​ടം.

    ഹു​വേ​യ് (Huawei) ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച Aito M7 എ​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് എ​സ്‌.​യു.​വി​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 115 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പോ​യി​രു​ന്ന ഈ ​വാ​ഹ​നം മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വാ​ട്ട​ർ ട്ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് (Sprinkler truck) ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ത​ക​രു​ക​യും തീ​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​അ​പ​ക​ടം വൈ​റ​ലാ​കാ​നും ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടാ​നും പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​രി​ട്ട ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്: അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ കാ​റി​ന്റെ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം (Power supply) നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ, ഫ്ല​ഷ് ഫി​റ്റ​ഡ് ഡോ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നി​ല്ല. ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് അ​ൺ​ലോ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു: സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഇ​ത്ത​രം കാ​റു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്നാ​ൽ വാ​തി​ലു​ക​ൾ ത​നി​യെ അ​ൺ​ലോ​ക്ക് ആ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​കേ​സി​ൽ അ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല.

    കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പു​ക​നി​റ​യു​ക​യും വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തീ ​പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​രും (ഒ​രു ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) ഈ ​അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു.

    autotips car safety Madhyamam weekly TECH
    News Summary - Is safety or beauty more important?
