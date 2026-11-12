ഐ.എസ്.ഐ, ഡോട്ട്, ഇ.സി.ഇ: ഹെൽമെറ്റിലെ ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ എന്താണ്?text_fields
ടൂവീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം ആഘാതമേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് തല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രൂപഭംഗിയോ വിലയോ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. പുറമേ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന രണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. വാങ്ങാൻ കടയിലെത്തുമ്പോൾ ചിലതിൽ ഐ.എസ്.ഐ, മറ്റു ചിലതിൽ ഡോട്ട്, ഇ.സി.ഇ എന്നിങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം. ഇവ വെറുതെയുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളല്ല; ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഒരു സംശയം ബാക്കിയുണ്ട്: ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളും ഒരേ ഹെൽമെറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ? ഐ.എസ്.ഐ മാർക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റാണോ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം, അതോ ഇ.സി.ഇ, ഡോട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളുള്ളതോ? വില കൂടിയ മോഡൽ വാങ്ങിയാൽ സുരക്ഷയും കൂടുമോ? ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റും ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ വ്യത്യാസം എന്താണ്?
മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണോ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നത്? മുഖം തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്കും ഇത്തരം സുരക്ഷാ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ? ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.
ആദ്യം അറിയാം, ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ എന്താണ്?
ഇവ ഹെൽമെറ്റിന്റെ രൂപമോ തരമോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളല്ല. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ്.
1. ഐ.എസ്.ഐ: ഇന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ഇന്ത്യയിൽ ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികർക്കായി വിൽക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ അടയാളമാണ് ഐ.എസ്.ഐ. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് ഹെൽമെറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്.
ഹെൽമെറ്റിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഐ.എസ്.ഐ മാർക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ബി.ഐ.എസ് നൽകുന്ന ലൈസൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ആഘാതം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി, അകത്തെ സംരക്ഷണ പാളി, സ്ട്രാപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പരിശോധിച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്.ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഈ അടയാളമാണ്. ഐ.എസ്.ഐ മാർക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, അത് യഥാർഥമാണെന്നും പരിശോധിക്കണം.
2. ഡോട്ട്: അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം
അമേരിക്കൻ ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമാണ് ഡോട്ട്. എഫ്.എം.വി.എസ്.എസ് 218 (FMVSS 218) എന്ന മാനദണ്ഡപ്രകാരമാണ് ഹെൽമെറ്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.അപകടസമയത്ത് തലയുടെ സംരക്ഷണം, ആഘാതം താങ്ങാനുള്ള ശേഷി, സ്ട്രാപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഡോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഓരോ ഹെൽമെറ്റിനും നേരിട്ട് അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല. പകരം, തങ്ങളുടെ ഹെൽമെറ്റ് നിശ്ചിത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിർമാതാക്കൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അധികൃതർ വിപണിയിൽനിന്ന് ഹെൽമെറ്റുകൾ വാങ്ങി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യും.
3. ഇ.സി.ഇ: രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ നിലവാരം
യു.എൻ. യൂറോപ്പിനായുള്ള സാമ്പത്തിക കമ്മീഷന്റെ (UNECE) കീഴിലുള്ള ഹെൽമെറ്റ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമാണ് ഇ.സി.ഇ. 22.05, 22.06 എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പതിപ്പുകൾ. ഇതിൽ പുതിയ പരിശോധനാ മാനദണ്ഡമാണ് 22.06.ഹെൽമെറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആഘാതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. തലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പുറമെ താടി ഭാഗം, സ്ട്രാപ്പ്, വിസർ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയും വിലയിരുത്തുന്നു.നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഇ.സി.ഇ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
മൂന്നും ഒരേ ഹെൽമെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ?
ഉണ്ടാകാം. ഒരേ ഹെൽമെറ്റ് മോഡൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമിക്കുകയും പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുകയും ചെയ്താൽ ഐ.എസ്.ഐ, ഡോട്ട്, ഇ.സി.ഇ എന്നീ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയും.എന്നാൽ എല്ലാ ഹെൽമെറ്റുകളിലും ഇവ മൂന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഓരോ വിപണിയിലെയും നിയമങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് നിർമാതാക്കൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നത്. പ്രധാനമായി ഓർക്കേണ്ടത്, ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ.സി.ഇ അംഗീകാരമുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഐ.എസ്.ഐ സർട്ടിഫിക്കേഷന് പകരമാകില്ല എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിയമാനുസൃത ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബി.ഐ.എസ് അംഗീകാരവും ഉറപ്പാക്കണം.
ഇവയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്?
ഐ.എസ്.ഐ, ഡോട്ട്, ഇ.സി.ഇ എന്നിവയിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ പരിശോധനാ രീതികളുണ്ട്.ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഐ.എസ്.ഐ മാർക്കാണ് പ്രധാനം. അതേസമയം, ഇ.സി.ഇ 22.06 പുതിയതും കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ മാനദണ്ഡമാണ്. ഡോട്ടും അമേരിക്കയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമാണ്.അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കി ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. തലയിൽ കൃത്യമായി ചേരുന്ന വലുപ്പം, ഉറപ്പുള്ള സ്ട്രാപ്പ്, ഗുണനിലവാരമുള്ള നിർമാണം എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്.
ഫുൾ ഫേസ്, ഹാഫ് ഫേസ്: ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷ?
ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ പലരും നേരിടുന്ന പ്രധാന സംശയമാണിത്. ഫുൾ ഫേസ്, ഹാഫ് ഫേസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ വിപണിയിലുണ്ട്.ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് തലയുടെ മുകൾഭാഗം, വശങ്ങൾ, മുഖം, താടി എന്നിവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഹാഫ് ഫേസ് അഥവാ ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റിൽ മുഖവും താടി ഭാഗവും കൂടുതൽ തുറന്നുകിടക്കും.അപകടസമയത്ത് താടി ഭാഗത്തും മുഖത്തും പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റിനാണ് കൂടുതൽ സംരക്ഷണശേഷി.
ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുമോ?
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിശ്ചിത സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ വിജയിക്കുന്ന ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്കും ഐ.എസ്.ഐ, ഡോട്ട്, ഇ.സി.ഇ തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കാം.ഇ.സി.ഇ അംഗീകാരമുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളിൽ താടി ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണം വ്യക്തമാക്കാൻ പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
- J: താടി സംരക്ഷണ കവചമില്ലാത്ത ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ്.
- P: താടി ഭാഗത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ്.
- P/J: താടി ഭാഗം തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ചില മോഡുലാർ ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് ഇരുവിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതായത്, ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റിൽ ഇ.സി.ഇ അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മാത്രം കരുതരുത്. താടി ഭാഗത്തിന് സംരക്ഷണമില്ലെന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം.
ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്
ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ യഥാർഥ ഐ.എസ്.ഐ മാർക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മറ്റ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടിയുള്ളതാകുമ്പോൾ വിലയും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്നതിനാൽ അവരവരുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും പരിഗണിക്കുക. കുറഞ്ഞത് ഐ.എസ്.ഐ മാർക്ക് എങ്കിലും ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം തല നമ്മളുടേതാണ്.
- തലയുടെ അളവിന് കൃത്യമായി ചേരുന്ന വലുപ്പം വാങ്ങുക.
- ഹെൽമെറ്റിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടാൻ കഴിയണം.
- സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് യഥാർഥമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ഹെൽമെറ്റ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
- സാധിക്കുമെങ്കിൽ മുഖത്തിനും താടിക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.