ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ തലവേദനയാകുമോ? തീരുമാനമെടുക്കാനാകുന്നില്ലേ?text_fields
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള സ്കൂട്ടർ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ‘വിദഗ്ധ’ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടും. ചിലതൊക്കെ അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞതും മറ്റു ചിലത് ‘ഞാനെന്തായാലും എടുത്ത് കുടുങ്ങി, ഇനി എടുക്കുന്നവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ’ എന്ന റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള മറുപടികളുമാകാം. ഒച്ചയും ബഹളവുമില്ലാതെ പോകാനും, ഇടക്കിടെ പമ്പിലൊന്നും കയറാൻ വയ്യാത്തതും, പൊതുവേ ആരും തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവയുമായ ഇൻട്രോവെർട്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണോ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനം വാങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ചിന്തിച്ച് കാടുകയറാനൊന്നുമില്ല. ഉത്തരം കുറേയൊക്കെ നിങ്ങളിൽത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതായത്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വേണോ വേണ്ടയോ, നിങ്ങളുടെ യാത്രകൾക്ക് അതുകൊണ്ടുപയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന്റെയെല്ലാം ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗരീതിയിലും ശീലങ്ങളിലും തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. വേറെ ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി വണ്ടി വാങ്ങേണ്ടതില്ല! ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങണോ, അതോ പെട്രോൾ തന്നെ മതിയോ? തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് ഈ കണക്കുകൾ നോക്കാം.
രാവിലെ ഓഫിസിലേക്ക് പോകാൻ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്ന് കേൾക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യമുണ്ട്: "പെട്രോൾ അടിച്ചോ?" ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണയെങ്കിലും പമ്പിൽ കയറേണ്ടിവരുന്നവർക്ക് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ കൂടി പരിഗണിച്ചാലോ? പെട്രോൾ വില കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കുറവല്ല. ദിവസവും ജോലിക്കും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാനും കടയിൽ പോകാനുമൊക്കെ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഓട്ടച്ചെലവിലെ ചെറിയൊരു കുറവുപോലും മാസാവസാനം ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ ഷോറൂമിലെത്തുമ്പോൾ പലരുടെയും ആവേശം കുറയും. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് വില കൂടുതലാണോ? വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകുമോ? ബാറ്ററി കേടായാൽ എത്ര രൂപ ചെലവാകും? ദൂരയാത്രയ്ക്കിടയിൽ ചാർജ് തീർന്നാൽ എന്തുചെയ്യും? ഇതിനൊക്കെ മറുവശത്താണ് വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിശ്വാസ്യത. അടുത്തുള്ള പമ്പിൽനിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാം. മിക്കയിടത്തും സർവിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പരിചയമുള്ള വാഹനമായതിനാൽ ഉപയോഗത്തിലും വലിയ മാറ്റമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പലരും തീരുമാനം നീട്ടിവെക്കുന്നു. ഇനി വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണായാലും ഏത് ലോക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലും കയറ്റിയാൽ നന്നാക്കിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറാണെങ്കിലല്ലേ പറ്റൂ എന്നുതുടങ്ങി ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പോയാൽ ഒരിക്കലും ഇ.വി എടുക്കലുണ്ടാകില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണമെന്നൊക്കെ കലശലായുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ‘കൊടു കൈ’ ഇ.വിക്ക്.
അപ്പോൾ യഥാർഥത്തിൽ ഏതാണ് ലാഭകരം? പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ മാറ്റി ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറിയാൽ പണം ലാഭിക്കാനാകുമോ? അതോ ഇപ്പോഴുള്ള വാഹനം തന്നെ തുടരുന്നതാണോ നല്ലത്? വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കണക്കുകളും പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാം. ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ പറയുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഓർമയിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കാരണം ആളുകളുടെ ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർക്ക് അറിവില്ലാത്തതിനാലാകാം, മറ്റു ചിലർക്ക് റേഞ്ച് ഫിയറാകാം...ഇ.വി എടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പിന്നോട്ടു വലിപ്പിക്കുന്നത് പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാലാകാം.
ആദ്യം നോക്കാം, ഒരു കിലോമീറ്ററിന് എത്ര രൂപ ചെലവാകും?
ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം കുറഞ്ഞ ഓട്ടച്ചെലവാണ്. പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ഓരോ തവണയും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കണം. വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഒരു പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ ലിറ്ററിന് 45 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നൽകുന്നുവെന്നും പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 110 രൂപയാണെന്നും കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം 2.44 രൂപ ചെലവാകും.ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയിൽ 35 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുവെന്ന് കരുതാം. ഒരു യൂനിറ്റിന് എട്ട് രൂപയാണ് വൈദ്യുതി നിരക്കെങ്കിൽ ചാർജിങ് നഷ്ടം ഉൾപ്പെടുത്തി കിലോമീറ്ററിന് ഏകദേശം 26 പൈസ ചെലവായി കണക്കാക്കാം.
ഈ കണക്കനുസരിച്ച് 100 കിലോമീറ്റർ യാത്രയ്ക്ക് പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ഏകദേശം 244 രൂപ ചെലവാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ ഏകദേശം 26 രൂപ മതിയാകും. 1,000 കിലോമീറ്ററിൽ ഈ വ്യത്യാസം 2,180 രൂപയോളമാകും.ഇത് ഉദാഹരണ കണക്കാണ്. പെട്രോൾ വില, വൈദ്യുതി നിരക്ക്, വാഹനത്തിന്റെ യഥാർഥ മൈലേജ്, ബാറ്ററിയുടെ കാര്യക്ഷമത, ചാർജിങ് നഷ്ടം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ചെലവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കമ്പനി പറയുന്ന റേഞ്ചും യഥാർഥ ഉപയോഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന റേഞ്ചും ഒരുപോലെയാകണമെന്നില്ല.
അഞ്ച് വർഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര ലാഭിക്കാം?
ദിവസവും സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കണക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനമാണ്. വർഷത്തിൽ 10,000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് 50,000 കിലോമീറ്റർ യാത്രയാകും.മുകളിൽ പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം 1.22 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്ധനം വേണ്ടിവരും. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ ഇതേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം 13,000 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി മതിയാകും. അതായത് ഊർജച്ചെലവിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
എന്നാൽ ഈ തുക മുഴുവൻ ലാഭമായി കണക്കാക്കരുത്. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് വാങ്ങുമ്പോൾ നൽകേണ്ട അധികവില, ഇൻഷുറൻസ്, അറ്റകുറ്റപ്പണി, ബാറ്ററി വാറന്റി തുടങ്ങിയവയും പരിഗണിക്കണം. പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിനും സർവീസ് ചെലവുകളുണ്ട്. അതിനാൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ മൊത്തം ചെലവ് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ ലാഭം മനസ്സിലാകുക.ദിവസവും വളരെ കുറച്ചുദൂരം മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിയതിന്റെ അധികവില തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ ദിവസേന നല്ല ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഓട്ടച്ചെലവ് വലിയ നേട്ടമാകാം.
ബാറ്ററി കേടായാൽ എന്തുചെയ്യും?
ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ പലരെയും പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്ന പ്രധാന സംശയമാണിത്. പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുന്നതുപോലെയല്ല ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം. ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടിവന്നാൽ വലിയൊരു തുക ചെലവാകുമോ എന്ന ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്.ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ശേഷി കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞേക്കാം. ഉപയോഗരീതി, ചാർജിങ് ശീലം, ചൂട്, ബാറ്ററിയുടെ നിലവാരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നിർബന്ധമായും മാറ്റണമെന്നില്ല. ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും വാഹനത്തിന്റെ പ്രകടനവും പരിശോധിച്ചാണ് അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാറ്ററിക്ക് എത്ര വർഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചറിയണം. എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും? ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ താഴെയായാൽ വാറന്റി ലഭിക്കുമോ? അപകടം, വെള്ളം കയറൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് വ്യവസ്ഥകൾ? വാറന്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി മാറ്റാനുള്ള ചെലവ് എത്രയാകും? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഉദാഹരണത്തിന് ആതർ എനർജിയുടെ എയ്റ്റ്70 ബാറ്ററി വാറന്റി പദ്ധതിയിൽ എട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 80,000 കിലോമീറ്റർ വരെ, ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി 70 ശതമാനത്തിന് താഴെയായാൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ഇത് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്; എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്കും ഇതേ വ്യവസ്ഥയല്ല. അതത് മോഡലിന്റെ വാറന്റി നിബന്ധനകൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ആകെ വിലയുടെ 35% മുതൽ 45% വരെ വരുന്നത് അതിന്റെ ബാറ്ററി പായ്ക്കിനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1 ലക്ഷം മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവരുന്ന ബജറ്റ്-മിഡ് റേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെ (ഉദാഹരണത്തിന് Ola S1, TVS iQube, Ather Rizta/450, Bajaj Chetak തുടങ്ങിയവ) ബാറ്ററി പൂർണ്ണമായും മാറ്റണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 40,000 രൂപ മുതൽ 75,000 രൂപ വരെ (നികുതിയും ലേബർ ചാർജും ഉൾപ്പെടെ, ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്) ചെലവ് വരാം.
മഴക്കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാമോ?
സാധാരണ മഴയിലും നനഞ്ഞ റോഡുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഒരേ ജലപ്രതിരോധ ശേഷിയല്ല. അതിനാൽ ബാറ്ററിക്കും മറ്റ് വൈദ്യുത ഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് പരിശോധിക്കണം.മഴയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും വെള്ളത്തിൽ വാഹനം മുക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന റോഡിലൂടെ അമിതമായി ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബാറ്ററി ഭാഗത്തോ ചാർജിങ് പോർട്ടിലോ വെള്ളം കയറിയതായി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യരുത്. സർവിസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം തേടണം.പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിനും വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം മഴയെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ വെള്ളക്കെട്ടിനെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും അരുത്.
കയറ്റമുള്ള റോഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോകുമോ?
ഇടുക്കി, വയനാട് പോലുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിരപ്പായ റോഡിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്കൂട്ടർ കയറ്റം കയറുമ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല.ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ നല്ല ടോർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കയറ്റങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ഊർജം ചെലവാകും. യാത്രക്കാരുടെ ഭാരം, റോഡിന്റെ ചരിവ്, മോട്ടോറിന്റെ ശേഷി, ബാറ്ററിയിലെ ചാർജ് എന്നിവയും പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും.അതുകൊണ്ട് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഷോറൂമിലെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിൽ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കരുത്. സ്വന്തം യാത്രാമാർഗത്തിന് സമാനമായ കയറ്റമുള്ള റോഡിൽ വാഹനം പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്.
ചാർജ് തീർന്നാൽ വഴിയിൽ കുടുങ്ങുമോ?
പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ഇന്ധനം തീർന്നാൽ അടുത്ത പമ്പിൽനിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങാം. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ ബാറ്ററി തീർന്നാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര തുടരാനാകില്ല. ഇതാണ് ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രധാന ആശങ്കകളിലൊന്ന്.കമ്പനി പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന റേഞ്ച് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ലഭിക്കണമെന്നില്ല. വേഗത, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം, റോഡിന്റെ സ്വഭാവം, കയറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെല്ലാം ബാറ്ററി ഉപയോഗത്തെ ബാധിക്കും. 150 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്കൂട്ടർ എല്ലാ ദിവസവും 150 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്.ദിവസവും വീട്ടിൽനിന്ന് ഓഫീസിലേക്കും തിരിച്ചും 20 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വിഷയം വലിയ പ്രശ്നമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നവർക്ക് ചാർജിങ് സൗകര്യവും യഥാർഥ റേഞ്ചും പ്രധാനമാണ്.
വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നതും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കും. സ്വന്തം വീടുള്ളവർക്ക് പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് ചാർജിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ എളുപ്പമായേക്കാം. എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റിലോ വാടകവീട്ടിലോ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അത്ര ലളിതമല്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ അനുമതി, സുരക്ഷിതമായ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ, പാർക്കിങ് സ്ഥലം എന്നിവ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കണം.
സർവിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മുൻതൂക്കമുണ്ടോ?
വർഷങ്ങളായി ഹോണ്ട ആക്ടിവയോ ടി.വി.എസ് ജൂപ്പിറ്ററോ സുസുക്കി അക്സസോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളോട് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് സർവിസായിരിക്കും. അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പരിചയമുള്ള മെക്കാനിക്കിനെ കിട്ടും. ചെറിയ തകരാറുകൾ വന്നാലും എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാം.
പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ സർവിസ് ശൃംഖലയുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് തുടങ്ങിയ പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സർവിസ് വേണ്ടെന്നല്ല. ടയർ, ബ്രേക്ക്, സസ്പെൻഷൻ, ബെയറിങ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ബാറ്ററി, കൺട്രോളർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പരിശോധനയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ആവശ്യമാണ്.പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്കൂട്ടറുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലോ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലോ അംഗീകൃത സർവിസ് കേന്ദ്രമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. വാഹനം വാങ്ങിയശേഷം ചെറിയൊരു തകരാറുണ്ടായാൽ സർവിസിനായി ദൂരെയുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരുന്നത് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ.
പഴയ സ്കൂട്ടർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വില?
പുതിയ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ പലരും പഴയ വാഹനം വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുകയും കണക്കുകൂട്ടാറുണ്ട്. പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച വാഹന വിപണിയിൽ വർഷങ്ങളായി ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ആക്ടിവ പോലുള്ള ജനപ്രിയ മോഡലുകൾക്ക് പഴയ വാഹന വിപണിയിലും ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്.ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യനില, വാറന്റി, മോഡലിന്റെ ജനപ്രീതി, കമ്പനി വിപണിയിൽ തുടരുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പുനർവിൽപ്പന മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ല.
ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുക?
ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാകുന്നത്. വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്. ഓഫിസിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുക, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുക, അടുത്തുള്ള കടകളിൽ പോകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞ ഓട്ടച്ചെലവ് ഗുണകരമാകും.പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസവും 20 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും വാഹനം വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പരിഗണിക്കാം. എന്നാൽ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ ചാർജിങ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർ, ഇടയ്ക്കിടെ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടിവരുന്നവർ, അടുത്തുള്ള സർവിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നവർ എന്നിവർക്ക് പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ ഇപ്പോഴും പ്രായോഗികതിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും.
തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ യാത്രയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു!!!
പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറാണോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണോ മികച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരമില്ല. ദിവസവും കുറച്ചുദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന, വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നല്ലൊരു തീരുമാനമായേക്കാം. എന്നാൽ ചാർജിങ് സൗകര്യമില്ലാത്ത, ഇടയ്ക്കിടെ ദൂരയാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ തന്നെയാകും അനുയോജ്യം.വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഷോറൂമിലെ വില മാത്രം നോക്കരുത്. അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇന്ധനച്ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, സർവിസ്, ബാറ്ററി വാറന്റി, പുനർവിൽപ്പന മൂല്യം എന്നിവയും കണക്കാക്കണം. സാധ്യമെങ്കിൽ സ്വന്തം യാത്രയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുകയും വേണം.പെട്രോൾ വില കൂടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ, ഇത്രയും കാലം പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ എന്ന കാരണത്താൽ പുതിയൊരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയും വേണ്ട. ദിവസവും എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നു, എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് ഏത് വാഹനമാണ് ചേരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ സ്വന്തം സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി തീരുമാനിക്കുക.