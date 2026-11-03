കാറിലെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും രഹസ്യങ്ങളോ?text_fields
പുതിയ കാർ വാങ്ങി ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലിരുന്നാൽ ഡാഷ്ബോർഡിലെ ടച്ച്സ്ക്രീനാണ് നമ്മളിൽ പലരുടെയും ആദ്യ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പാട്ട് കേൾക്കാനും ഫോൺ വിളിക്കാനും വഴികണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? മൊബൈൽ ഫോണുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം? ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുമോ? കാറിൽ ജി.പി.എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്?കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ പലർക്കും ഇത്തരം സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. ചില സൗകര്യങ്ങൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല!
1. കാറിലെ ടച്ച്സ്ക്രീനും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ഒന്നാണോ?
കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിനെ പൊതുവേ ടച്ച്സ്ക്രീൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം. വിവരങ്ങളും വിനോദവും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്.
കാറിന്റെ മോഡലും വേരിയന്റും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ പല സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും. റേഡിയോ, സംഗീതം, ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോൺ വിളികൾ, വാഹന ക്രമീകരണങ്ങൾ, റിയർ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ, നാവിഗേഷൻ തുടങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾപ്പെടാം.എന്നാൽ എല്ലാ കാറുകളിലെയും സ്ക്രീനുകൾ ഒരുപോലെയല്ല. ചിലതിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റു ചിലതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷൻ തുടങ്ങിയവയും ലഭിക്കും. സ്ക്രീൻ വലുതാണെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.
2. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും എന്താണ്?
മൊബൈൽ ഫോണിലെ ചില പ്രധാന ആപ്പുകൾ കാറിന്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും.
ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയാണ്. ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും. കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, സംഗീത ആപ്പുകൾ, ഫോൺ വിളികൾ, സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഫോണിനെയും കാറിനെയും ആപ്പിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.ഇവ ഫോണിലെ മുഴുവൻ സ്ക്രീനും അതേപടി കാറിൽ കാണിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ല. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ എളുപ്പത്തിലും സുരക്ഷിതമായും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ആപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കാറുകളുടെ വേരിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ സൗകര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയോ ലഭിക്കില്ല. കാർ വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കണം.
3. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ?
കാറും ഫോണും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ബ്ലൂടൂത്ത്. വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഫോണിനെ കാറുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാം.
ഇതിലൂടെ ഫോണിലെ പാട്ടുകൾ കാറിന്റെ സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കാനും ഫോൺ വിളികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാത്രം ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല.അതിനായി കാറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തകരാറാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ഫോൺ മിററിങ് സൗകര്യമില്ലാത്തതോ അതിനായി യു.എസ്.ബി കേബിൾ ആവശ്യമായതോ ആകാം കാരണം.
4. വയർഡ് കണക്ഷനും വയർലെസ് കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ഫോൺ കാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളുണ്ട്.
വയർഡ് കണക്ഷൻ: യു.എസ്.ബി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ കാറിന്റെ അനുയോജ്യമായ പോർട്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. കേബിൾ വഴി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
വയർലെസ് കണക്ഷൻ: കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അനുയോജ്യമായ വയർലെസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫോൺ കാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ആദ്യമായി ക്രമീകരിച്ചശേഷം പല കാറുകളിലും ഫോൺ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ സ്വയം കണക്റ്റ് ആകും.എന്നാൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് മാത്രം മതിയാകണമെന്നില്ല. സാധാരണയായി ബ്ലൂടൂത്തിനൊപ്പം വൈഫൈയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.ചാർജിങ്ങിന് മാത്രമുള്ള കേബിളിനു പകരം ഡാറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന കേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരാം.
5. കാറിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് നിർബന്ധമാണോ?
ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യം. തുടക്കക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും ഇതാണ്. ജി.പി.എസിന് ഇന്റർനെറ്റ് നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് സഹായിക്കും.ജി.പി.എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോണോ അനുയോജ്യമായ നാവിഗേഷൻ ഉപകരണമോ സ്വന്തം സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥാനനിർണയത്തിന് സാധാരണയായി മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമില്ല.എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ മാപ്പ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും പുതിയ റോഡുകൾ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമായി വരാം.
ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയണം. ജി.പി.എസ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആ സ്ഥാനവും മാപ്പ് വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വഴി കാണിക്കുന്നു.മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓഫാക്കിയാലും നേരത്തേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചില യാത്രകൾ നടത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ തത്സമയ ഗതാഗത വിവരങ്ങളും ഓൺലൈൻ തിരച്ചിലും മറ്റു ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
6. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാമോ?
കഴിയും. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുവെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ആവശ്യമായ പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രദേശത്തിനും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനം കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ വഴികണ്ടെത്താനും സാധിക്കും. എന്നാൽ തത്സമയ ട്രാഫിക് വിവരങ്ങൾ, പുതിയ റോഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ, ചില ബദൽ വഴികൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
ദീർഘയാത്രകൾക്കു മുമ്പ് മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ സിഗ്നൽ കുറവുള്ള മലയോര മേഖലകളിലേക്കോ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും.
7. കാറിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ജി.പി.എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്?
ചില കാറുകളിൽ കമ്പനി നേരത്തേ നൽകിയ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം കാറുകളിൽ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെയും വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.എന്നാൽ എല്ലാ കാറുകളിലും ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ചിലതിൽ നാവിഗേഷൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും മാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും.ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതും ചിലർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. അതേസമയം, ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കാം.
8. കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഫോൺ കണക്റ്റ് ആകുന്നില്ല; എന്തുചെയ്യണം?
പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നവരെ പലപ്പോഴും കുഴക്കുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം.വയർഡ് കണക്ഷനാണെങ്കിൽ കേബിൾ ശരിയായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഡാറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന കേബിളാണെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. കാറിലെ ശരിയായ യു.എസ്.ബി പോർട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പരിശോധിക്കുക. എല്ലാ പോർട്ടുകളും ഒരേ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കണമെന്നില്ല.ഫോണിൽ ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും നോക്കണം. ആദ്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില അനുമതികൾ ആവശ്യപ്പെടാം. അവ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം.
വയർലെസ് കണക്ഷനാണെങ്കിൽ ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. കാറിന്റെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനത്തിൽ ഫോൺ നേരത്തേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.ഇതൊന്നും സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോണും കാറിന്റെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനവും പുനരാരംഭിക്കാം. പഴയ കണക്ഷൻ നീക്കംചെയ്ത് വീണ്ടും ജോടിയാക്കുന്നതും സഹായിച്ചേക്കാം.എന്നിട്ടും പ്രശ്നം തുടരുകയാണെങ്കിൽ കാറിന്റെ നിർദേശപുസ്തകമോ അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്ററിന്റെ സഹായമോ തേടണം.
9. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ശബ്ദവും ഫോൺ വിളികളും കൈമാറാനാണ്. അതുകൊണ്ടുമാത്രം ഫോണിലെ ആപ്പുകൾ കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാനാകില്ല.ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തുറന്നുവെച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ മാപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല. അതിനായി ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കണക്ഷൻ വേണം.അതേസമയം, കാറിലെ സംവിധാനവും ഫോണും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്തശേഷം ആവശ്യമായ വയർലെസ് കണക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് സ്ക്രീനിൽ ലഭിച്ചേക്കാം.
10. ഫോൺ കാറുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ?
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിനെയും കാറിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.കാറിന്റെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയെയോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയെയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കില്ല.അതുപോലെ, ഫോണിലെ ആപ്പുകൾ കാറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവ വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കാറിന്റെ അനുയോജ്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണം.
11. കാറിലെ മാപ്പ് ശരിയായ വഴി കാണിക്കുമോ?
നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായകരമാണെങ്കിലും അവ കാണിക്കുന്ന വഴികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. റോഡിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അടച്ചിട്ട വഴികൾ, മാപ്പിലെ പിശകുകൾ തുടങ്ങിയവ കാരണം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാം.അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് കാണിക്കുന്ന വഴിയാണെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകരുത്. റോഡിലെ അടയാളങ്ങളും ഗതാഗത നിയമങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. സംശയമുള്ളപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിർത്തിയശേഷം വഴി പരിശോധിക്കാം.
ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ കൈയിലെടുത്ത് മാപ്പ് നോക്കുന്നതും അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
12. ദീർഘയാത്രകളിൽ ഫോൺ ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കാറിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയും മൊബൈൽ ഡാറ്റയും ജി.പി.എസും ഒരേസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണിന്റെ താപനില ഉയരാം. ഇതോടൊപ്പം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുകയും നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ചൂട് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഫോൺ ചൂടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഒഴിവാക്കുക. അനുയോജ്യമായ ഫോൺ ഹോൾഡർ ഉപയോഗിക്കാം. എ.സി വെന്റിന് സമീപം ഫോൺ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വായു ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിലും വായുപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. വാഹനത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും ഫോൺ ഹോൾഡറിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വേണം ഇത് ക്രമീകരിക്കാൻ.
13. പുതിയ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവ പരിശോധിക്കണം:
- ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ലഭ്യമാണോ?
- വയർഡ് കണക്ഷനാണോ വയർലെസ് കണക്ഷനാണോ?
- ബിൽറ്റ്-ഇൻ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ടോ?
- എത്ര യു.എസ്.ബി പോർട്ടുകളുണ്ട്? അവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?
- ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പാട്ടും ഫോൺ വിളികളും ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ?
- റിയർ ക്യാമറയും വാഹന ക്രമീകരണങ്ങളും സ്ക്രീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
- ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനത്തിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാണോ?
കാറിന്റെ വേരിയന്റിനും നിർമാണ വർഷത്തിനും അനുസരിച്ച് സൗകര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. കാറിലെ ടച്ച്സ്ക്രീനും മൊബൈൽ ഫോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കും വിധമാണ് എല്ലാ വാഹന നിർമാതാക്കളും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.