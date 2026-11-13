കുറഞ്ഞ ഇന്ധനച്ചെലവിനൊപ്പം സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാം; സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കുറഞ്ഞ ഇന്ധനച്ചെലവിനൊപ്പം സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാം; സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാംtext_fields
കുറഞ്ഞ ഇന്ധനച്ചെലവ്, പെട്രോളിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക ലാഭമായ യാത്ര, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ മലിനീകരണം... ഇതൊക്കെയാണ് പലരെയും സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസവും ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ടാക്സി മേഖലയിലുള്ളവർക്കും ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്.
അതേസമയം, വാഹനങ്ങളിലെ തീപിടിത്ത വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമാകാറുണ്ട്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാഹനങ്ങളും തീപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്ധനവിഭാഗത്തെ മാത്രം അപകടകാരികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല.എന്നാൽ ഉയർന്ന മർദത്തിൽ ഇന്ധനം സംഭരിക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ള സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾക്ക് അവയുടേതായ ചില സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നിലവിൽ സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും പുതുതായി വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും.
എന്താണ് സി.എൻ.ജി? എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സി.എൻ.ജി. പ്രധാനമായും മീഥെയ്ൻ അടങ്ങിയ പ്രകൃതിവാതകമാണിത്. വാഹനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം സംഭരിക്കുന്നതിനായി ഉയർന്ന മർദത്തിൽ പ്രത്യേക സിലിണ്ടറുകളിലാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.സാധാരണയായി ഏകദേശം 200 ബാർ മർദത്തിലാണ് വാഹനങ്ങളിൽ സി.എൻ.ജി സംഭരിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറിൽനിന്ന് വാതകം റെഗുലേറ്റർ, പൈപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ എന്നിവയിലൂടെ എൻജിനിലെത്തുന്നു. തുടർന്ന് വായുവുമായി ചേർന്നാണ് ഇന്ധനം ജ്വലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.സിലിണ്ടർ, വാൽവ്, പൈപ്പുകൾ, റെഗുലേറ്റർ, കണക്ഷനുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് കേടുപാടുണ്ടാകുകയോ ഗ്യാസ് ചോർച്ച സംഭവിക്കുകയോ തെറ്റായ രീതിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ അപകടസാധ്യത ഉയരാം.അതുകൊണ്ടുതന്നെ സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങളിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഗുണനിലവാരം മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംവിധാനത്തിന്റെയും പരിപാലനം പ്രധാനമാണ്.
സി.എൻ.ജി സിലിണ്ടറിന്റെ പരിശോധന മറക്കരുത്
വാഹനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് സി.എൻ.ജി സിലിണ്ടർ. ഉയർന്ന മർദത്തിൽ വാതകം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ കാലാവധി, പരിശോധന, പുറംഭാഗത്തെ അവസ്ഥ എന്നിവ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം.സിലിണ്ടറിൽ തുരുമ്പ്, വിള്ളൽ, രൂപവ്യതിയാനം, പുറമേയുള്ള ആഘാതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.സാധാരണയായി മൂന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അംഗീകൃത ഏജൻസി മുഖേന സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ മാനുവലിലും സിലിണ്ടറിന്റെ പരിശോധനാ രേഖകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ സമയപരിധി പരിശോധിക്കണം.പരിശോധന കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും സൂക്ഷിക്കണം. പരിശോധനാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുമായി സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
അംഗീകാരമില്ലാത്ത സി.എൻ.ജി കിറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക
പെട്രോൾ വാഹനത്തെ സി.എൻ.ജിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്.വില കുറവാണെന്ന കാരണത്താൽ പരിചയമില്ലാത്ത വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽനിന്ന് സി.എൻ.ജി കിറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അംഗീകാരമില്ലാത്ത സിലിണ്ടറുകൾ, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പില്ലാത്ത പൈപ്പുകൾ, വാൽവുകൾ, കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.അംഗീകൃത കിറ്റും സിലിണ്ടറും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അംഗീകൃത റിട്രോഫിറ്റർ വഴിമാത്രം കിറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുകയും വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ആവശ്യമായ ഇന്ധനമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.ഫാക്ടറിയിൽനിന്ന് തന്നെ സി.എൻ.ജി സംവിധാനവുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എങ്കിലും ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ആണെന്ന കാരണത്താൽ പരിശോധനയും പരിപാലനവും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല.
ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം
സി.എൻ.ജി വാഹന ഉടമകൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്.വാഹനത്തിൽനിന്ന് അസാധാരണമായ ഗ്യാസ് മണം അനുഭവപ്പെടുകയോ ചോർച്ചയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. പൈപ്പുകളിലോ കണക്ഷനുകളിലോ കേടുപാടുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത്:
- വാഹനം സുരക്ഷിതമായി നിർത്തി എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക.
- യാത്രക്കാരെ ഉടൻ വാഹനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കുക.
- പുകവലി, തീപ്പെട്ടി, ലൈറ്റർ തുടങ്ങിയ ജ്വലനസ്രോതസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
- ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്.
- പരിശീലനവും സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിലിണ്ടർ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് അടയ്ക്കുക.
- അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്ററിന്റെയോ സി.എൻ.ജി വിദഗ്ധന്റെയോ സഹായം തേടുക.
- ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുള്ള വാഹനം അടച്ചിട്ട ഗാരേജിലോ തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലത്തോ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്.
സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പലരും പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിലെ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ മറന്നുപോകാറുണ്ട്.എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- സി.എൻ.ജി നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻജിൻ പൂർണമായും ഓഫ് ചെയ്യുക.
- ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും വാഹനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം.
- പുകവലിക്കുകയോ തീ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
- ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുക.
- ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
- നിറച്ചശേഷം നോസൽ ശരിയായി വേർപെടുത്തിയെന്നും ചോർച്ചയില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
5. ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളും അവഗണിക്കരുത്
വാഹനങ്ങളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടാകാൻ സി.എൻ.ജി ചോർച്ച മാത്രമല്ല കാരണം. വയറിങ്ങിലെ തകരാറുകൾ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, മോശം നിലവാരത്തിലുള്ള ആക്സസറികൾ, ബാറ്ററി കണക്ഷനുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമാകാം.അനാവശ്യമായ വയറിങ് മാറ്റങ്ങൾ, നിലവാരമില്ലാത്ത ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആക്സസറികൾ, അനധികൃത കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. വാഹനത്തിൽ സി.എൻ.ജി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിവന്നാൽ അംഗീകൃത സർവിസ് സെന്ററിനെ സമീപിക്കണം.
6. അപകട ശേഷം സി.എൻ.ജി വാഹനം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്
ചെറിയ അപകടമാണെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തോ പിൻഭാഗത്തോ ഇടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി.എൻ.ജി സംവിധാനം പരിശോധിക്കണം.പ്രത്യേകിച്ച് സിലിണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആഘാതമുണ്ടായാൽ പൈപ്പുകൾക്കും വാൽവുകൾക്കും കണക്ഷനുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.പുറമേ വലിയ കേടുപാടുകൾ കാണുന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ വാഹനം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതരുത്. അംഗീകൃത സർവിസ് സെന്ററിൽ പരിശോധന നടത്തിയശേഷം മാത്രമേ തുടർയാത്ര നടത്താവൂ.ബോഡി റിപ്പയറിങ്, വെൽഡിങ് തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സി.എൻ.ജി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.
പാർക്കിങ്ങിലും ശ്രദ്ധിക്കണം
സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം.ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വാഹനം അടച്ചിട്ട ഗാരേജിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. തീ, പുക, മറ്റ് ജ്വലനസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയുടെ സമീപത്തും വാഹനം നിർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.വാഹനത്തിനുള്ളിലോ സിലിണ്ടറിന് സമീപത്തോ തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കരുത്. സിലിണ്ടറിന് മുകളിൽ അമിതഭാരം കയറ്റുന്നതും അതിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
തീപിടിച്ചാൽ?
ഇത് സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വാഹന ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.വാഹനത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കുക എന്നതാണ്.വാഹനം നിർത്തി എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക, സുരക്ഷിതമായി കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം.യാത്രക്കാരെ വാഹനത്തിൽനിന്ന് അകറ്റി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.സമീപത്തുള്ളവരെ അപകടമേഖലയിൽനിന്ന് മാറ്റുക.ഫയർഫോഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുക.സിലിണ്ടർ വാൽവ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത്.പരിശീലനമില്ലാത്തവർ സ്വയം തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാസ് ചോർച്ച തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീ അണച്ചുവെന്ന് കരുതി വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് അപകടകരമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായതിനാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യമാണ്.
സി.എൻ.ജി കിറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
പല വാഹന ഉടമകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്.പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ പിന്നീട് സി.എൻ.ജി കിറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുകയും പോളിസിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുകയും വേണം.കിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അധിക പ്രീമിയം ആവശ്യമായി വരാം. കിറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ രേഖകളും വാഹനത്തിന്റെ ആർ.സി.യിലെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണം.ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടെന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകളും ഒഴിവാക്കലുകളും പരിശോധിക്കണം.
സി.എൻ.ജി വാഹനം വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
- സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മൈലേജും ഇന്ധനച്ചെലവും മാത്രം നോക്കി തീരുമാനിക്കരുത്.
- ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാം.
- സിലിണ്ടർ ബൂട്ട് സ്പേസിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥലം കൈയടക്കുന്നു? ലഗേജ് സൂക്ഷിക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം ശേഷിക്കുന്നു? കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
- നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് അംഗീകൃത സി.എൻ.ജി സർവിസ് സെന്ററുകളും ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളും ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ?
ഒരു വാഹനവും അപകടസാധ്യതകളിൽനിന്ന് പൂർണമായും മുക്തമല്ല. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിത്തമുണ്ടാകാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും ബാറ്ററി സംബന്ധമായ അപകടസാധ്യതകളുണ്ട്. അതുപോലെ സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾക്കും അവയുടേതായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുണ്ട്.സി.എൻ.ജി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അംഗീകൃത വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കിറ്റ് പരിശോധന നടത്തുകയും സിലിണ്ടറിന്റെ നിർദേശിച്ച സമയത്തെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പരിശോധന കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും വേണം.ഇന്ധനച്ചെലവിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.