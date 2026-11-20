പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിൽ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? അറിയണം ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ!text_fields
വെയിലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വഴിയരികിലോ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലോ കാർ നിർത്തിയിട്ടും എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാർ ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എ.സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുമോ? ഇങ്ങനെ പതിവായി ചെയ്യുന്നത് എൻജിനെയും ബാധിക്കുമോ? ഇതിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
ഐഡലിങ്ങിൽ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ബാറ്ററി നശിക്കുമോ?
എൻജിൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എ.സി ഓണാക്കുന്നത് സാധാരണയായി ബാറ്ററിക്ക് ദോഷകരമല്ല. എൻജിനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്ററാണ് വാഹനത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതും ബാറ്ററി ചാർജ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും. അതിനാൽ കാർ ഐഡലിങ്ങിൽ ആണെങ്കിലും എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.എന്നാൽ എൻജിൻ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഡലിങ് സമയത്ത് ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കാം. എ.സിയുടെ ബ്ലോവർ, ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, കൂളിങ് ഫാൻ, മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിച്ചാൽ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യം വർധിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ബാറ്ററിയിലെ ചാർജ് കുറയാം.
അതായത്, ഇടയ്ക്കിടെ ഐഡലിങ്ങിൽ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി നശിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ദീർഘനേരം ഒരിടത്ത് കാർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിടുന്നതും ബാറ്ററി പഴക്കമുള്ളതും ചാർജിങ് സംവിധാനത്തിൽ തകരാറുള്ളതുമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം.
കാർ നിർത്തിയിട്ട് എ.സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ
1. അടച്ചിട്ട ഗാരേജിൽ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്
കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട ഗാരേജിലോ വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തോ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വിഷവാതകം വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്കും പരിസരത്തേക്കും എത്താം. നിറവും മണവുമില്ലാത്ത ഈ വാതകം ശ്വസിക്കുന്നത് ബോധക്ഷയത്തിനും മരണത്തിനും വരെ കാരണമാകാം. ഗാരേജിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടും സുരക്ഷ ഉറപ്പാകില്ല. തുറന്നതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായ സ്ഥലത്തല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ കാർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്.
2. എൻജിൻ അമിതമായി ചൂടായാൽ എ.സി ഓഫ് ചെയ്യണം
ഡാഷ്ബോർഡിൽ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് തെളിയുകയോ താപനില സാധാരണ പരിധി കടക്കുകയോ ചെയ്താൽ എ.സി ഓഫ് ചെയ്യണം. എ.സി കംപ്രസ്സറിന്റെ പ്രവർത്തനം എൻജിനിൽ അധിക ലോഡ് സൃഷ്ടിക്കും. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിർത്തി എൻജിൻ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ബോണറ്റിൽ നിന്ന് ആവി പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചൂടുള്ള കൂളന്റ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽപ്പിക്കാം.
3. വെയിലത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാർ തണുപ്പിക്കാൻ ഈ വിദ്യ പരീക്ഷിക്കാം
കടുത്ത വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ പുറത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഉടൻ ഗ്ലാസുകൾ അടച്ച് എ.സി പരമാവധി തണുപ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ജനാലകൾ താഴ്ത്തി ഉള്ളിലെ ചൂടുവായു പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കാം. പിന്നീട് ജനാലകൾ അടച്ച് എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാബിൻ വേഗത്തിൽ തണുക്കാൻ സഹായിക്കും.
4. കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ.സി ഓഫ് ചെയ്യണോ?
പഴയ കാറുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് എ.സി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശീലമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക കാറുകളിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ.സി കംപ്രസ്സറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ കാറുകളിലും എ.സി ഓണായിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും ബാറ്ററി ദുർബലമാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്തെ അധിക വൈദ്യുതിഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ എ.സി ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നത് സഹായകമാകും.
5. ദീർഘനേരം ഐഡലിങ്ങിൽ എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം
കാർ ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ദീർഘനേരം എ.സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ധനം ചെലവാക്കും. വാഹനം ഓടിക്കാതെ എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അനാവശ്യമായി ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. കൂടാതെ വായുമലിനീകരണവും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ യാത്രയ്ക്കിടയിലെ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ എ.സി ഉപയോഗിക്കുന്നതും മണിക്കൂറുകളോളം കാർ ഐഡലിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.
വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എ.സി ഓഫ് ചെയ്യണോ?
മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ.സി സ്വിച്ചല്ല, വെള്ളത്തിന്റെ ആഴവും എൻജിനിലേക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുമാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ആഴം അറിയാത്ത റോഡുകളിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളം വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ എയർ ഇൻടേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഗുരുതരമായ എൻജിൻ തകരാർ സംഭവിക്കാം.
എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷവും ശ്രദ്ധിക്കണം
കാർ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷവും ചില വാഹനങ്ങളിൽ എ.സി ബ്ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിലെ ചാർജ് ഉപയോഗിക്കും. എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ചാർജ് നൽകുന്നില്ലെന്നതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ കാരണമാകാം. അതിനാൽ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തശേഷം അനാവശ്യമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.