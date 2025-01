cancel By അ​ൻ​സി​ൽ എ​ൻ.​എ മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നുശേ​ഷം ഫാ​ന്‍സി ന​മ്പ​റു​ക​ള്‍ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി റി​സ​ര്‍വ് ചെ​യ്യാ​നാ​കും. സൈ​റ്റി​ല്‍ യൂ​സ​ര്‍ ഐ​ഡി​യും പാ​സ്‌​വേ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​ര്‍.​ടി ഓ​ഫി​സ് തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ റി​സ​ര്‍വ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ന്‍സി ന​മ്പ​റി​ന്റെ ലി​സ്റ്റ് കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം. ന​മു​ക്ക് ആ​രെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ സെ​ർ​ച് ബൈ ​ന​മ്പ​ർ എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് ടൈ​പ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ലേ​ല​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് പോ​കേണ്ട​തി​ല്ല, ഫാ​ന്‍സി​ന​മ്പ​ര്‍ ബു​ക്ക്‌​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ലേ​ല​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കും എ​ന്ന​തും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ​വേ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​വാ​ഹ​ൻ എ​ന്ന ഇ-​വാ​ഹ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ ഉ​പ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ https://fancy.parivahan.gov.in/fancy/faces/public/login.xhtml വ​ഴി ന​മ്പ​റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ന​മ്പ​ര്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. അ​പ്പോ​ള്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ചോ​ദി​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ടാ​ക്‌​സ് അ​ട​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ന​മ്പ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​മ്പ​റാ​ണ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ടാ​ക്‌​സ് അ​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി​യ ഷോ​റൂം/​ഡീ​ല​ര്‍മാ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഈ ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​മ്പ​ര്‍ വാ​ങ്ങി സൈ​റ്റി​ൽ എ​ന്റ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ പ​ണം അ​ട​ക്കാ​നാ​വും. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ മ​റ്റാ​രും ഇ​തേ ന​മ്പ​റി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ങ്കി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ല​യി​ല്‍ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ ​ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കും. 1 മു​ത​ൽ 86 വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക്ക​വും അ​ക്ഷ​ര​വും ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന രജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കോ​ഡ് (KL-01) നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് 1989ലാ​ണ്. 2002ൽ ​ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ (KL-16), മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ (KL-17), വ​ട​ക​ര (KL-18) എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ റീ​ജ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. 2006ൽ ​സ​ബ് ആ​ർ​.ടി​ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കോ​ഡു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് TRV, CS, CAS, TCR എ​ന്നീ കോ​ഡു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1956നു ​ശേ​ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ കാ​ല സി​നി​മ​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക: KLT -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, KLQ -കൊ​ല്ലം, KLK -കോ​ട്ട​യം, KLR -തൃ​ശൂ​ർ. തു​ട​ർവ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ KLA -ആ​ല​പ്പു​ഴ, KLP -പാ​ല​ക്കാ​ട്, KLD -കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, KLC -ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും പി​ന്നീ​ട് KLE -എ​റ​ണാ​കു​ളം, KLM -മ​ല​പ്പു​റ​വും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. 1 മു​ത​ൽ 86 വ​രെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ൾ, സ​ബ് ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സ് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കോ​ഡു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. KL 86 -പ​യ്യ​ന്നൂ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന കോ​ഡ്. വാ​ൽ​ക്ക​ഷ​ണം: എ.​ഐ കാ​മ​റ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് മ​റ​ച്ചു വെ​ച്ച് പാ​യു​ന്ന​വ​രെ പൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും. ല​വ​ൻ മാ​രെ പൂ​ട്ടേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല വ​മ്പ​ൻ ലോ​റി​ക​ളു​ടെ പു​റ​കി​ലെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് നൈ​സാ​യി ചെ​ളി വാ​രി​ത്തേ​ച്ചും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾകൊ​ണ്ട് വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചും നി​ര​ത്തി​ൽ പാ​യു​ന്ന​ത് പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ആ​രു​മി​ല്ലേ? ഇ​വ​രൊ​ക്കെ ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ടി​ച്ചു തെ​റി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​ണ്? Show Full Article

