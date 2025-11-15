Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightറിവർ ഇൻഡി സ്കൂട്ടർ...
    Auto News
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:46 PM IST

    റിവർ ഇൻഡി സ്കൂട്ടർ ഡിസൈനിൽ യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ; ഇസി 06 പുറത്തിറക്കി കമ്പനി

    text_fields
    bookmark_border
    Yamaha EC 06 Electric Scooter
    cancel
    camera_alt

    യമഹ ഇസി 06 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: റിവർ ഇൻഡി (River Indie) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യമഹ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ EC-06 പുറത്തിറക്കി. യമഹയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നായ EC-06, റിവർ ഇൻഡിയുമായി അടിസ്ഥാനപരമായി സാമ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും രൂപകൽപ്പനയിലും മറ്റ് ചില സവിശേഷതകളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്.

    സമാനതകളും പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളും

    യമഹ EC-06-ന് കരുത്തേകുന്നത് റിവർ ഇൻഡിക്ക് സമാനമായ 4kWh ബാറ്ററി പാക്കും 6.7kW പീക്ക് പവർ നൽകുന്ന മോട്ടോറുമാണ്. ഇതിന് മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന വേഗത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ.ഡി.സി (ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിങ് സൈക്കിൾ) അനുസരിച്ച് ഒറ്റ ചാർജിൽ 160 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കളർ എൽ.സി.ഡി ഡിസ്പ്ലേ, മൂന്ന് റൈഡിങ് മോഡുകൾ, റിവേഴ്സ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇൻഡിയുടേതിന് സമാനമാണ്.

    ഇൻഡിയുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, EC-06-ന് കൂടുതൽ ബോക്സിയും ഷാർപ്പുമായ പുതിയ ബോഡി വർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡിയുടെ വലിയ 43 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് EC-06-ന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് 24.5 ലിറ്റർ മാത്രമാണ്. പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ സമയം എടുക്കും, ഇത് മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ചാർജിങ് സമയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

    യമഹ ഇതുവരെ EC-06-ന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ റിവർ ഇൻഡിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളതിനാൽ, ഇൻഡിയുടെ വിലക്ക് (ബെംഗളൂരുവിൽ 1.46 ലക്ഷം രൂപ, എക്സ്-ഷോറൂം) സമാനമായോ അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പം കൂടുതലോ ആയിരിക്കും വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യമഹ ബാഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിലും, EC-06-ന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും കർണാടകയിലെ ഹോസ്കോട്ടയിലുള്ള റിവർ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുക. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലേക്ക് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറാൻ യമഹയുടെ EC-06-ന് സാധിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Electric ScooterYamahaRiver IndieAuto NewsYamaha EC O6
    News Summary - Yamaha launches new electric scooter with River Indy scooter design; EC 06
    Similar News
    Next Story
    X