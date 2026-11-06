ഗിറ്റാറിനെ മനുഷ്യനാക്കി, തലപ്പാവിനെ ഹെൽമെറ്റില്ലായ്മയാക്കി! എഐ ക്യാമറയുടെ 'ബുദ്ധി' അപാരമെന്ന്​ യാത്രികർ

ഗിറ്റാറിനെ മനുഷ്യനാക്കി, തലപ്പാവിനെ ഹെൽമെറ്റില്ലായ്മയാക്കി! എഐ ക്യാമറയുടെ 'ബുദ്ധി' അപാരമെന്ന് യാത്രികർtext_fields
റോഡിലൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാമറക്ക് തോന്നി. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ 500 രൂപ പിഴയും വീട്ടിലെത്തി. എന്നാൽ സ്കൂട്ടറിൽ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗിറ്റാർ മാത്രമായിരുന്നു! മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് തലപ്പാവ് ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത സിഖുകാരനും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചില്ലെന്ന പേരിൽ പിഴ ലഭിച്ചു. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തലവേദനയാകുകയാണ്.
ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കാമറകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമാണിത്. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് റോഡിലിറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കാമറകൾക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം ശരിയാണോ? മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ തെറ്റായ പിഴകൾക്ക് കാരണമായാലോ? ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
ഗിറ്റാറിനെ കണ്ടത് ഹെൽമെറ്റില്ലാത്ത യാത്രക്കാരനായി!
ബെംഗളൂരുവിലാണ് രസകരവും അതേസമയം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ സംഭവം. സൗവിക് ദത്ത എന്നയാൾ ഭാര്യയുടെ സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നിൽ ഒരു ഗിറ്റാറും കെട്ടിവെച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15ന് ഉച്ചയോടെ ഔട്ടർ റിങ് റോഡിലെ എഐ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാമറയ്ക്ക് അത് ഗിറ്റാറായി തോന്നിയില്ല. സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നതായാണ് സിസ്റ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.ഫലം, 'പിന്നിലിരുന്ന യാത്രക്കാരൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചില്ല' എന്ന കുറ്റത്തിന് 500 രൂപയുടെ ചലാൻ!സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രവും പിഴയ്ക്കൊപ്പം ലഭിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ ഗിറ്റാർ വ്യക്തമായിരുന്നിട്ടും സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് കൗതുകം.2022 ഡിസംബർ മുതൽ ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പൊലീസ് എ.ഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ കാമറ കണ്ടെത്തുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പരിശോധനയില്ലാതെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പിഴവുകൾ സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നതോടെ കാമറ കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോ നിയമലംഘനവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൗവിക്കിന്റെ ചലാൻ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
തലപ്പാവ് കണ്ടപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റില്ലെന്ന് കാമറ!
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉധം സിങ് നഗറിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത സിഖ് സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിഴ ലഭിച്ചു. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് ചലാനുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.തലപ്പാവിനെ ഹെൽമെറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി കാമറ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയിൽ പലതും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ മോഹൻ കോത്താരി വ്യക്തമാക്കി. 1988ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 129-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, തലപ്പാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കുകയോ പിന്നിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സിഖ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമില്ല.ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് തലപ്പാവും ഹെൽമെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് പരിഹരിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നും സിഖ് സമുദായാംഗമായ ധർമേന്ദ്ര സിങ് ഡാങ് പ്രതികരിച്ചു.
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടും പിഴ കിട്ടി!
ബെംഗളൂരുവിൽത്തന്നെ മറ്റൊരു വിചിത്രമായ പിഴവുണ്ടായി. കാറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവർക്കുപോലും നിയമലംഘനത്തിന് ചലാൻ ലഭിച്ചു. ഡ്രൈവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറവും സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ നിറവും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കാമറയ്ക്ക് ബെൽറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം.ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരേ നിയമലംഘനത്തിന് രണ്ട് തവണ പിഴ ഈടാക്കിയ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ ഒരു അക്കത്തിന് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നാലോ?
എല്ലാ തെറ്റായ ചലാനുകൾക്കും കാരണം എഐ കാമറകളല്ല. വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതിലെ പിഴവുകളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ പേരിൽ ചലാൻ വരാൻ കാരണമാകുന്നു.ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ സംവിധാനത്തിലെ പിഴവുകളാണ്. ഒരു സംവിധാനം വാഹനത്തിലെ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വായിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായാൽ തെറ്റായ വാഹനത്തിന്റെ പേരിൽ പിഴ വരാം.നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ അക്കങ്ങൾ മങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ 8, 9 തുടങ്ങിയ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈദരാബാദ് ട്രാഫിക് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ഹെഗ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യത്യസ്ത കാമറകൾ ഒരേ നിയമലംഘനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഒരേ കുറ്റത്തിന് രണ്ടുതവണ പിഴ ലഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിനും ഉണ്ടാകുമോ?
പൂനെയിൽ നടന്ന സംഭവം ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. മോട്ടി സുതാറിന്റെ പിതാവിനോട് ഹെൽമെറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് 500 രൂപ പിഴ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പിഴ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് ചലാനിലെ ചിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വാഹനവുമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്.
കുടുംബത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ ബൈക്കിന്റെ അതേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ മറ്റൊരു ഹീറോ പാഷൻ ബൈക്കും നിരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു!
ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളോ ഒരേ നമ്പർ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാമെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നു. വാഹന ഡീലർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ പിഴവുകളും ഇതിന് കാരണമാകാം.നവി മുംബൈയിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മുംബൈ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് താൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത KTM 200 Duke ബൈക്കിന്റെ പേരിൽ ചലാൻ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഡാറ്റാബേസിലെ പൊരുത്തക്കേട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ഒരു ഡോട്ട് മാറിയപ്പോൾ പിഴയും മാറി!
മുംബൈയിലെ ഖാർഘറിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രശ്നം എ.ഐയോ കാമറയോ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വായിച്ചതിലുണ്ടായ പിഴവായിരുന്നു കാരണം. MH46 BF 2092 എന്ന നമ്പറിലെ F എന്ന അക്ഷരത്തിന് ശേഷമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഡോട്ട് കാരണം അത് E ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മറ്റൊരു വാഹന ഉടമയുടെ പേരിൽ ചലാൻ ലഭിച്ചു. പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചലാൻ റദ്ദാക്കി യഥാർഥ വാഹന ഉടമയുടെ പേരിൽ പുതിയ ചലാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു.അതായത് കാമറയോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ മനുഷ്യരോ ആയാലും വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം.
പിഴകൾ കുത്തനെ വർധിക്കുന്നു
രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ ട്രാഫിക് നിരീക്ഷണം എത്രത്തോളം വ്യാപകമായെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം 2026 മാർച്ച് 25ന് രാജ്യസഭയിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കാമറകൾ വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലാനുകളുടെ എണ്ണം 2023ൽ 2.04 കോടിയായിരുന്നു. 2024ൽ ഇത് 2.93 കോടിയായി ഉയർന്നു. 2025ൽ 3.74 കോടിയിലേക്കും എത്തി.അതായത് ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഏകദേശം 28 ശതമാനം വർധന.2023ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 1.16 ലക്ഷം കാമറ അധിഷ്ഠിത ചലാനുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ 2025ൽ അത് 25.4 ലക്ഷമായി. കർണാടകയിൽ 1.94 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 8.38 ലക്ഷമായും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 49,639ൽനിന്ന് 5.22 ലക്ഷമായും ഉയർന്നു.അതേസമയം, 2025ൽ മാത്രം രാജ്യത്ത് ഇ-ചലാനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3,07,150 പരാതികൾ ലഭിച്ചതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2024ൽ ഇത് 1,68,487 ആയിരുന്നു. 2023ൽ ലഭിച്ച 1,12,500 പരാതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പരാതികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 2.7 മടങ്ങായി വർധിച്ചു.എന്നാൽ ഈ പരാതികളിൽ എത്രയെണ്ണം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ചലാനുകൾ റദ്ദാക്കി എന്ന കണക്ക് മന്ത്രാലയം നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ പരാതികളും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ മൂലമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല.