    26 Oct 2025 3:50 PM IST
    26 Oct 2025 3:50 PM IST

    എ​​ന്താ​​ണ് ADAS

    എ​​ന്താ​​ണ് ADAS
    ADAS എ​ന്നാ​ൽ Advanced Driver Assistance Systems (സ്വ​യ​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ). കാ​റു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് അ​ഡാ​സ് എ​ന്ന് പ​റ​യാം.

    സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ:

    വാ​ഹ​നം, മോ​ഡ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രാം.

    Adaptive Cruise Control (ACC): മു​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ച് സ്വ​യം വേ​ഗം കൂ​ട്ടി കു​റ​ക്കും.

    Lane Departure Warning (LDW): വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ലെ ലൈ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കും.

    Lane Keep Assist (LKA): സ്റ്റി​യ​റി​ങ് സ്വ​യം ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ തി​രി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ത്തെ ലൈ​നി​ൽ​ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ക്കും.

    Automatic Emergency Braking (AEB): ഇ​ടി​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​പ്പോ​ൾ സ്വ​യം ബ്രേ​ക്ക് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കും.

    Forward Collision Warning (FCW): മു​ന്നി​ലെ വാ​ഹ​ന​ത്തോ​ട് ഇ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ല​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കും.

    Blind Spot Detection: പി​ന്നി​ൽ/​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​റി​യി​ക്കും.

    Rear Cross Traffic Alert: റി​വേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി കാ​ണി​ക്കും.

    Traffic Sign Recognition: റോ​ഡ് സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ (speed limit, no entry തു​ട​ങ്ങി​യ​വ) തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഡാ​ഷ്ബോ​ർ​ഡി​ൽ കാ​ണി​ക്കും.

    Driver Drowsiness Detection: ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​ക്കം വ​രു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​ല​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക വ​രെ ചെ​യ്യും. വ​ള​രെ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യാ​ണി​ത്. പ്രീ​മി​യം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത് ല​ഭ്യം.

    3600 Camera / Parking Assist: പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യും മു​ക​ൾ/ വ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യും കാ​മ​റ​ക​ളും സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും.

    ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    സു​ര​ക്ഷ: അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ന്നു.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം: ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്നു: ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സി​സ്റ്റം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. Adas 1നെ​ക്കാ​ൾ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ adas 2ൽ ​ഉ​ണ്ട്.

