Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 8:05 AM IST

    എ​ന്താ​ണീ സ്ലി​പ്-​അ​സി​സ്റ്റ് ക്ല​ച്ച്‌?

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? ഷോ​റൂ​മി​ൽ വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങാ​ൻ ചെ​ന്നാ​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് സ്റ്റാ​ഫും ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളെ​കു​റി​ച്ച് വാ​ചാ​ല​രാ​കാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​തൊ​ന്നും ഒ​രു പി​ടി​യും കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വെ​റു​തെ ത​ല​യാ​ട്ടി സ​മ്മ​തി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​തൊ​ക്കെ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ൽ വാ​യി​ച്ചു​പോ​കാം. പ​ല​ർ​ക്കും അ​റി​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സ്ലി​പ്-​അ​സി​സ്റ്റ് ക്ല​ച്ച്‌ (Slip assist clutch)

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്ദേ​ശം എ​ൻ​ജി​ൻ ബ്രേ​ക്കി​ങ് കു​റ​ക്കു​ക, ക്ല​ച്ച്‌ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക, സ്മൂ​ത്താ​യ ഗി​യ​ർ ഡൗ​ൺ​ഷി​ഫ്റ്റ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ഇ​ത് ര​ണ്ടു​ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്:

    1. സ്ലി​പ് ഫ​ങ്ഷ​ൻ (Slip function)

    വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഗി​യ​ർ ഡൗ​ൺ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ബ്രേ​ക്കി​ങ് ബ​ലം കു​റ​ച്ച്, പു​റ​കി​ലെ ട​യ​ർ ലോ​ക്ക് ആ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    2. അ​സി​സ്റ്റ് ഫ​ങ്ഷ​ൻ (Assist function) ക്ല​ച്ച്‌ ലി​വ​ർ പ്ര​ഷ​ർ കു​റ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​നി​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണം പ​റ​യാം. അ​താ​യ​ത്, ന​മ്മ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗി​യ​ർ ഡൗ​ൺ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ (ഉ​ദാ: 5ൽ​നി​ന്ന് 3ലേ​ക്ക്) റി​യ​ർ ട​യ​ർ സ്‌​കി​ഡ് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ക്ല​ച്ച് ലി​വ​ർ അ​മ​ർ​ത്താ​ൻ കു​റ​ച്ചു​മാ​ത്രം ബ​ല​മേ വേ​ണ്ടി​വ​രൂ.

    സാ​ധാ​ര​ണ ക്ല​ച്ച് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ, എ​ൻ​ജി​ൻ, ബൈ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന സ്പീ​ഡി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​കം സ്റ്റോ​പ്പാ​വാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. അ​തോ​ടെ, ട​യ​റി​ൽ തെ​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​കാ​ൻ (Tyre skid) സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഫ​ലം: ബൈ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​നും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത. എ​ന്നാ​ൽ, Slip assist clutch ഉ​ള്ള ബൈ​ക്കി​ൽ, ക്ല​ച്ച് പാ​ളി​ക​ൾ (Plates) ട​യ​ർ സ്‌​കി​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കും.

    അ​തു​പോ​ലെ, ക്ല​ച്ച് ലി​വ​ർ അ​മ​ർ​ത്തേ​ണ്ട ബ​ല​വും വ​ള​രെ കു​റ​യും, ന​ല്ല റോ​ഡി​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പോ​യാ​ലും കം​ഫ​ർ​ട്ടും സേ​ഫ്റ്റി​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​കും. എ​ൻ​ജി​ൻ ബ്രേ​ക്കി​ങ് സ​മ​യ​ത്ത്, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത​യും ട​യ​റി​ന്റെ സ്പീ​ഡും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ക്ല​ച്ച് ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് ‘സ്ലി​പ്’ ചെ​യ്യും. അ​താ​യ​ത്, ക്ല​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​തെ, എ​ൻ​ജി​ന്റെ ശ​ക്തി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ട​യ​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ട​യ​ർ ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദം

    ഈ ​ക്ല​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഹൈ-​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ ഫീ​ച്ച​റാ​ണ്. Slip assist clutch ഫീ​ച്ച​റു​ള്ള, വി​പ​ണി​യി​ലെ ചി​ല ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്:

    • ബ​ജാ​ജ് ഡോ​മി​നോ​ർ 400,
    • ടി.​വി.​എ​സ് അ​പ്പാ​ഷേ RTR 200, RR 310,
    • യ​മ​ഹ R15,
    • ഹോ​ണ്ട CB 350, ഹൈ​ന​സ് 350, CB 200X,
    • റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് ഹ​ണ്ട​ർ 350, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ GT 650, ഇ​ന്റ​ർ​സെ​പ്റ്റ​ർ 650,
    • കെ.​ടി.​എം ഡ്യൂ​ക് 250, 390 (ലി​സ്റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മ​ല്ല).
    TAGS:bikeAuto News MalayalamFeaturesAuto News
    News Summary - What is a slip-assist clutch?
