Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightവി​ന്‍റേ​ജ്...
    Auto News
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:38 PM IST

    വി​ന്‍റേ​ജ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ന്‍റേ​ജ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ
    cancel

    പു​തി​യ നി​ര​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും ത​ല​മു​റ​ക്കും പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും രാ​ജ​കീ​യ പ​ദ​വി​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​റു​തെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി കൂ​ടു​ക​യ​ല്ല ഈ ​കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള​രാ​തെ കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ന്‍റേ​ജ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യെ​ന്ന് ഇ​തി​നെ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു മാ​ത്ര കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​മെ​യെ​ന്ന് ഭ​യ​ക്ക​ണം. അ​ത്ര​മേ​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഷാ​ർ​ജ ഈ ​മ്യൂ​സി​യ​ത്തെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2008ൽ ​തു​റ​ന്ന ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ മ്യൂ​സി​യം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു.


    ഇ​ത് ഷാ​ർ​ജ ഓ​ൾ​ഡ് കാ​ർ​സ് ക്ല​ബ് ആ​ണ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 100 വി​ന്‍റേ​ജ് കാ​റു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ അ​പൂ​ർ​വ ക്ലാ​സി​ക് സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​വ​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും അ​വ​യു​ടെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ ച​രി​ത്ര​വും ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ലാ​സി​ക് കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ണാ​മ​ത്തെ​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​തി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ക്ക​മി​ട്ട് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല കാ​റു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം

    1915 മു​ത​ൽ 1939 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ കാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 1915ൽ ​നി​ർ​മി​ച്ച ഡോ​ഡ്ജ് ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് മോ​ഡ​ൽ 30-35 ടൂ​റി​ങ്​ ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ കാ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഇ​ത് ഡോ​ഡ്ജി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, 100 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി അ​തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള 1934 റോ​ൾ​സ് റോ​യ്‌​സാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വി​ശി​ഷ്ട കാ​ർ.

    യു​ദ്ധം ക​ണ്ട കാ​റു​ക​ൾ

    ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​റു​ക​ൾ ര​ണ്ടാം ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 1940നും 1959​നും ഇ​ട​യി​ൽ. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​യി. നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നും നൂ​ത​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി. കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ എ​ഞ്ചി​നു​ക​ൾ, മു​ൻ മോ​ഡ​ലു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത, കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ശ​ക്ത​മാ​യ ഷാ​സി, സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി.

    വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ മോ​ട്ടോ​റി​ങും

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കാ​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ മ്യൂ​സി​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​മാ​ണ്. 1960ക​ളി​ലെ​യും 1970ക​ളി​ലെ​യും ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, ഫോ​ർ വീ​ൽ ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ് റോ​വ​ർ, ബെ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഐ​ക്ക​ണി​ക് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ടാ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത റോ​ഡു​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വി​ന് ഇ​വ വി​ല​മ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും ടാ​ക്സി​ക​ളാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ് കാ​റു​ക​ൾ, ഫ​യ​ർ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ൾ കാ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച 1981ലെ ​മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സും ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന 1985ലെ ​മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ് ആം​ബു​ല​ൻ​സും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കാ​ർ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഷാ​ർ​ജ ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    കാ​റു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും പ​രി​ണാ​മ​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​വും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഓ​രോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ മ്യൂ​സി​യം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ വ​ഴി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​രോ കാ​റി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ബാ​ർ​കോ​ഡു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഓ​ഡി​യോ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്, ഓ​പ്ഷ​ണ​ൽ ഗൈ​ഡ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വാ​ഹ​നം 1948 നും 1951 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നി​ർ​മി​ത റൈ​ലി​യാ​ണ്. ഈ ​ഹ്ര​സ്വ​മാ​യ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, ക​മ്പ​നി ഏ​ക​ദേ​ശം 5,000 യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ ച​ക്ര​ങ്ങ​ൾ

    കാ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യ 1960 മു​ത​ൽ 1987 വ​രെ​യു​ള്ള, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​റു​ക​ളു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മൂ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ് ബെ​ൻ​സ് 600 പു​ൾ​മാ​ൻ ആ​ണ്. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ്, അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്പെ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​സ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ലൈ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ, അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥ​ന പ്ര​കാ​രം ഈ ​മോ​ഡ​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തു. കാ​ർ 1969ൽ ​ആ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണം. 1970 മു​ത​ൽ 1983 വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehiclesgulfvintage carParadise
    News Summary - Vintage car paradise
    Similar News
    Next Story
    X