Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightവരുന്നു...
    Auto News
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:54 AM IST

    വരുന്നു വിയറ്റ്നാമി​ന്റെ ‘വിൻഫാസ്റ്റ് ’ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യയിലും; 26ൽ വിപണിയിൽ; കാർ ഇറങ്ങി; ഇലക്ട്രിക് ബസും ഉടൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Listen to this Article

    ഹനോയി: ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ എത്തിച്ചശേഷം വിയറ്റ്നാമി​ന്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടൾ എത്തുന്നു; 26 ൽ വിപണിയിലിറക്കാനായി കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ ഇവരുടെ ബസും രാജ്യത്ത് ഇറക്കും.

    നിലവിൽ ബജാജ്, ഹിറോ, ടി.വി.എസ് കമ്പനികളും സ്റ്റർട്ടപ്പുകളായ ഏഫറും ഒലയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിലേക്ക് രാജ്യത്ത് വിജയിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് വിയറ്റ്നാം കമ്പനിയായ വിൻഫാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.

    ഇ​പ്പോൾ നിലവിൽ ആറ് വെറൈറ്റി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. പല ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ളവയാണ് ഇവ. ര​ണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുക. ഡീലർ ശൃംഘല വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

    സെപ്റ്റംബറിലാണ് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലിറക്കിയത്. ഓരോ ആറു മാസത്തിലും പുതിയ മോഡൽ ഇറക്കാനും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

    ഉടൻ ഇലക്ട്രിക് ബസും ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇതിനായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ തങ്ങളുടെ സുപ്രധാന മാർക്കറ്റായും എക്സ്​പോർട്ട് ഹബായുമാണ് കമ്പനി കാണുന്നതെന്ന് കമ്പനി സി.ഇ.ഒ ഫാം സാൻ ചാവു പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vietnammarketIndian marketElectric Scooter
    News Summary - Vietnam's 'Winfast' electric scooter is coming to India; to be launched in 2026; car launched; electric bus soon
    Similar News
    Next Story
    X