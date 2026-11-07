നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? 5,000 രൂപ പിഴ ലഭിക്കുമോ? നിയമം പറയുന്നത് എന്ത്?text_fields
കാറിനും ബൈക്കിനും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയും പ്രത്യേകതയും നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പല വാഹന ഉടമകളും. ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറ്റുക, വലിയ അലോയ് വീലുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക, ശബ്ദം കൂട്ടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുക, വാഹനത്തിന്റെ ഉയരത്തിലും ബോഡിയിലും മാറ്റം വരുത്തുക... ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ചിലത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അനുവദനീയമല്ലെന്ന് അറിയാമോ?
അനധികൃത വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് 5,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 2026 മേയ് 18 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ അനധികൃത വാഹന രൂപമാറ്റങ്ങൾക്ക് 5.53 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സ്വന്തം നിലയിൽ അനുമതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ വരുത്തുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമാണോ? ചെറിയ ആക്സസറികൾ ഘടിപ്പിച്ചാലും പിഴ ലഭിക്കുമോ? ഏത് മോഡിഫിക്കേഷനുകളാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്? വാഹന ഉടമകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
1. ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ?
രാത്രി യാത്രയിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കാനായി സാധാരണ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പകരം ഉയർന്ന പ്രകാശമുള്ള LED, ലേസർ, മൾട്ടി കളർ ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ യഥാർഥ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനത്തിൽ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.
എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ലൈറ്റുകൾ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. വാഹനത്തിന് അംഗീകൃതമായ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അധിക ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ നിയമപരമായ അംഗീകാരവും ഉപയോഗപരിധിയും പരിശോധിക്കണം.
2. എക്സോസ്റ്റ് ശബ്ദം കൂട്ടിയാൽ?
ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ കമ്പനി ഘടിപ്പിച്ച സൈലൻസർ മാറ്റി വലിയ ശബ്ദമുള്ള ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും നിർമാതാവ് നിശ്ചയിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളെയും ബാധിക്കാം.
കമ്പനി ഘടിപ്പിച്ച സൈലൻസർ മാറ്റി അമിതശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ശബ്ദപരിധി ലംഘിക്കുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടിയെടുക്കാം.
3. വാഹനത്തിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
SUV-കൾക്കും ഓഫ്റോഡ് വാഹനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉയരം നൽകാനായി സസ്പെൻഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ കാറുകൾക്ക് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകാൻ ഉയരം കുറയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ സസ്പെൻഷൻ, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, വാഹനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വെറും കാഴ്ചയുടെ കാര്യമല്ല. വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥിരത, ബ്രേക്കിങ്, നിയന്ത്രണം എന്നിവയെ ഇത് ബാധിക്കാം. നിർമാതാവ് നിശ്ചയിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിൽനിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
4. വലിയ ടയറുകളും അലോയ് വീലുകളും ഘടിപ്പിക്കാമോ?
വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി ലഭിക്കാനായി ഒറിജിനൽ ടയറുകൾ മാറ്റി വലിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള ടയറുകളും വീലുകളും ഘടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ടയറിന്റെ വലുപ്പം, വീതിയും വീലിന്റെ അളവും വാഹനത്തിന്റെ നിർമാതാവ് അംഗീകരിച്ച സവിശേഷതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ടയറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററിലെ കൃത്യത, സ്റ്റിയറിങ് നിയന്ത്രണം, ബ്രേക്കിങ്, ടയറും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള അകലം തുടങ്ങിയവയെ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം വലിയ ടയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. വാഹനത്തിന്റെ അംഗീകൃത ടയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്താവൂ.
5. കാറിന്റെ നിറം മാറ്റിയാൽ?
വാഹനത്തിന് പുതിയൊരു ലുക്ക് നൽകാൻ നിറം പൂർണമായി മാറ്റുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ RC രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിറവും വാഹനത്തിന്റെ യഥാർഥ നിറവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അവഗണിക്കരുത്.കേരളത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി നിറം മാറ്റുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അനുമതി ലഭിക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി, നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, RC രേഖയിലെ മാറ്റം എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നിറവും സ്വമേധയാ നൽകാമെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർഥം. പ്രത്യേകിച്ച് നിയമം വിലക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.
6. ബോഡി കിറ്റ്, ബമ്പർ, സ്പോയിലർ?
കാറുകൾക്ക് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകാൻ ബോഡി കിറ്റുകൾ, വലിയ ബമ്പറുകൾ, സ്പോയിലറുകൾ തുടങ്ങിയവ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിലോ അളവുകളിലോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലോ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനം.വാഹനത്തിന്റെ നീളം, വീതി, ഉയരം, ബോഡി ഘടന എന്നിവ നിർമാതാവ് അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. പുറത്തേക്ക് അപകടകരമായി തള്ളിനിൽക്കുന്ന ബമ്പറുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കും അപകടമുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
7. എൻജിൻ മാറ്റിയാൽ?
കൂടുതൽ കരുത്ത് ലഭിക്കാനായി ഒരു മോഡലിന്റെ എൻജിൻ മറ്റൊരു മോഡലിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ചില വാഹനപ്രേമികൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ മാറ്റുന്നത് സാധാരണ ആക്സസറി ഘടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയല്ല.നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരേ നിർമാതാവിന്റെ, പഴയ എൻജിനുമായി ഒരേ മോഡൽ, ശേഷി, പവർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുള്ള പുതിയ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാറ്റത്തിന് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അനുമതി ലഭിക്കാം. എന്നാൽ മറ്റൊരു മോഡലിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത എൻജിൻ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.
8. സൺഫിലിം, അധിക ഹോൺ, ഫ്ലാഷിങ് ലൈറ്റുകൾ?
വെയിലിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ കാറിന്റെ ഗ്ലാസുകളിൽ സൺഫിലിം ഒട്ടിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡിലും വശങ്ങളിലെ ഗ്ലാസുകളിലും എത്രത്തോളം പ്രകാശം കടന്നുപോകണം എന്നതിന് നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ കടുത്ത ഇരുണ്ട ഫിലിമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.അതുപോലെ അമിതശബ്ദമുള്ള ഹോണുകൾ, അനധികൃത ഫ്ലാഷിങ് ലൈറ്റുകൾ, മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്ന അധിക ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയും ഒഴിവാക്കണം. ഇവ വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും റോഡിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്നവയാണ്.
നിയമം അനുവദിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
വാഹനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാകണമെന്നില്ല. സീറ്റ് കവറുകൾ, ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ, സ്റ്റിയറിങ് വീൽ കവറുകൾ, ഡാഷ് ക്യാമറകൾ, റിവേഴ്സ് ക്യാമറകൾ, GPS ട്രാക്കറുകൾ, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററുകൾ, ഡോർ വിസറുകൾ, മഡ് ഫ്ലാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണ ആക്സസറികൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ അവ ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതി വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയോ നിർമാതാവ് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളെയോ ബാധിക്കരുത്. പുറത്തേക്ക് അപകടകരമായി തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അനധികൃത ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈ ഇളവ് ബാധകമല്ല.
**അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷന് എത്രയാണ് പിഴ?**
മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 52 വാഹനങ്ങളുടെ അനധികൃത രൂപമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിർമാതാവ് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളിൽ നിയമം അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഈ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരാം.
ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 182A(4) ആണ്. ഇതുപ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഓരോ രൂപമാറ്റത്തിനും 5,000 രൂപ പിഴയോ ആറുമാസം വരെ തടവോ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം. അതായത് വാഹനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ 5,000 രൂപ പിഴ എന്നല്ല നിയമം പറയുന്നത്. നടത്തിയ മാറ്റം നിയമം അനുവദിക്കുന്നതാണോ എന്നതാണ് നിർണായകം.
വാഹനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നവർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ നിയമപരമായ അംഗീകാരമാണ്. ഇതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം:
- മാറ്റത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട RTO ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കുക.
- അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖകളും പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കുക.
- മാറ്റം വരുത്തിയശേഷം RC രേഖയിൽ എൻട്രി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക.
- വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും പോളിസിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക
വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നതും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും തെറ്റല്ല. എന്നാൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ റോഡ് സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാത്തതും നിയമം അനുവദിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. പിഴ ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലുപരി സ്വന്തം സുരക്ഷയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷനും.