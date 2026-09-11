ടൊയോട്ട ‘സുപ്ര’ 2026 മോഡലുകൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു

ടൊയോട്ട ‘സുപ്ര’ 2026 മോഡലുകൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നുtext_fields
റിയാദ്: ടൊയോട്ടയുടെ ‘സുപ്ര’ 2026 മോഡലിലുള്ള 51 വാഹനങ്ങൾ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചതായി അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങളിലെ സ്പെയർ ടയറിെൻറ അളവിലുണ്ടായ നിർമാണ അപകാതയെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. ടയറിെൻറ അളവുകളിലെ തെറ്റ് കാരണം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്പെയർ ടയർ വാഹനത്തിൽ കൃത്യമായി ഘടിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ നടപടിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിെൻറ ചേസിസ് നമ്പർ പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സൗജന്യമായി ചെയ്തുതീർക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഡീലറായ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ജമീൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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