ആലപ്പുഴ: യാത്രാവേളയിലും നിർത്തിയിടുമ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ തീപിടിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം വാഹനങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണെന്ന്​ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സാ​ങ്കേതികസമിതി. മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂരിൽ കാറിന് തീപിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന പ്രഥമ യോഗത്തിലാണ്​ ഈ വിലയിരുത്തൽ.

വാഹനങ്ങളിലെ ഓൾട്ടറേഷൻ, ഇനന്ധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌ഫോടക സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകൽ, പ്രാണികൾ ഇന്ധനക്കുഴൽ തുരന്ന് ചോർച്ച വരുത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ്​ തീപിടിത്തത്തിന്​ കണ്ടെത്തിയത്​. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ അപകടം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായവും തേടും. തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈമാസം 26, 27, 28 തീയതികളിലാണ്​ പരിശോധന. റോഡ് സുരക്ഷ കമീഷണർ എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം. സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ 207 വാഹനത്തിന്​ തീപിടിച്ച്​ ആറ്​ മരണവും നാലുപേർക്ക്​ പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി കൂടുതൽ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്​ തീപിടിത്തത്തിന്​ പ്രധാന കാരണം. വിലകുറച്ച് ഇന്ധനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അവ കൂടുതൽ ശേഖരിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവണതയും അപകടമുണ്ടാക്കും. പെട്രോളിലെ എഥനോളിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ചെറുപ്രാണിയാണ് മറ്റൊന്ന്​. ഇന്ധനം കുടിക്കാൻ​ ഇവ കുഴലിൽ ചോർച്ച വരുത്തുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതേക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തും. അതിനുശേഷം സർക്കാറിന്​ റിപ്പോർട്ട്​ നൽകും. തീപിടിച്ചവയിൽ ഏറെയും പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ബൈക്കും കാറുമാണ് മുന്നിൽ. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ തീപിടിത്തവും സമിതി പഠനവിധേയമാക്കും. ഫോറൻസിക് വിഭാഗം ഡോ. എസ്.പി. സുനിൽ, സാങ്കേതിക വിഗദ്​ധൻ ഡോ. കെ.ജെ. രമേശ്, ഡോ. മനോജ് കുമാർ, ഡോ. കമൽ കൃഷ്ണൻ, ട്രാഫിക് ഐ.ജി, അഡീഷനൽ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ കമീഷണർ എന്നിവരടങ്ങിയതാണ് സമിതി. രണ്ടുമാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം.

The technical committee appointed by the government found out the causes of the vehicles catching fire