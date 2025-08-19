Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightഒറ്റ ചാർജിൽ 750...
    Auto News
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:14 PM IST

    ഒറ്റ ചാർജിൽ 750 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും; ബി.വൈ.ഡിയെ പിടിക്കാൻ ടെസ്‌ല മോഡൽ Y L 6 സീറ്റർ ചൈനീസ് വിപണിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Tesla Model Y L
    cancel
    camera_alt

    ടെസ്‌ല മോഡൽ Y L

    ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനനിർമാതാക്കളായ ടെസ്‌ല അവരുടെ മോഡൽ വൈ വകഭേദത്തിന്റെ L 6 സീറ്റർ ക്രോസ് ഓവർ ചൈനീസ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ടെസ്‌ലയുടെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിങ് ക്രോസ്ഓവർ എസ്.യു.വിയായ മോഡൽ വൈയുടെ മറ്റൊരു വേരിയന്റായാണ് L വിപണിയിലെത്തുന്നത്. 3,39,000 ചൈനീസ് യുവാനാണ് (41.17 ലക്ഷം) മോഡൽ വൈ L 6 സീറ്റർ ക്രോസ്ഓവറിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില.


    2+2+2 സീറ്റിങ് രീതിയിലാണ് മോഡൽ വൈ L 6 സീറ്റർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ വൈയിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകൾ L വകഭേദത്തിലുണ്ട്. 4976 എം.എം നീളവും 1982 എം.എം വീതിയും 1668 എം.എം ഉയരവും 3040 എം.എം വീൽ ബേസിലുമാണ് L വകഭേദം വിപണിയിലെത്തിയത്.


    19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ്, നീളമുള്ള റൂഫ് ലൈൻ, വലിയ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവ L വകഭേദത്തിന്റെ പുറത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഉൾവശത്തായി 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 18 സ്‌പീക്കറുകൾ, മുൻവശത്തേയും രണ്ടാം നിരയിലെയും സീറ്റുകൾ ഹീറ്റഡും വെന്റിലേറ്റഡുമാണ്. മൂന്നാം നിരയിലെ സീറ്റുകൾ ഹീറ്റ് മാത്രം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.


    ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് പവർട്രെയിനിൽ എത്തുന്ന L വകഭേദത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 193 എച്ച്.പി കരുത്തും റിയർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 269 എച്ച്.പി കരുത്തും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമായതാണ്. 82 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ 751 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ചൈന ലൈറ്റ്-ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് സൈക്കിൾ (CLTC) അവകാശപ്പെട്ടു. 4.5 സെക്കന്റ് കൊണ്ട് L വകഭേദം 0-100 kph സഞ്ചരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Auto News MalayalamElectric Carmodel yTesla carsChinese EVBYD EVAuto News
    News Summary - Tesla Model Y L 6-seater to compete with BYD in Chinese market, can travel 750 km on a single charge
    Similar News
    Next Story
    X