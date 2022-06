വാഹന വിൽപനയിൽ ഹ്യുണ്ടായിയെ പിന്നിലാക്കി ടാറ്റ രണ്ടാമത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article വിൽപനയിൽ കൊറിയൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായിയെ പിന്നിലാക്കി ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് രണ്ടാമതെത്തി. 43341 യൂനിറ്റുകളുടെ വിൽപനയാണ് മെയ് മാസത്തിൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയിൽ 15181 യൂനിറ്റാണ് ടാറ്റ വിറ്റത്. വിൽപനയിൽ 185 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.







ആറ് മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് ഹ്യുണ്ടായിയെ പിന്നിലാക്കി ടാറ്റ രണ്ടാമതെത്തുന്നത്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായി 42293 യൂനിറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയിൽ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വിൽപന 25001 യുനിറ്റുകൾ ആയിരുന്നു. 69.2 ശതമാനം വർധനവാണ് ഹ്യുണ്ടായിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്.







മിക്ക വാഹന കമ്പനികളും നേരിടുന്ന ചിപ്പ് ക്ഷാമം ഹ്യുണ്ടായിയെയും ബാധിച്ചുവെന്നും ഇത് വിൽപന കുറയാൻ കാരണമായെന്നുമാണ് കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. 124474 യൂനിറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ എന്നത്തേയും പോലെ മാരുതി സുസുക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട്.







Show Full Article

News Summary -

Tata Motors is second only to Hyundai in vehicle sales