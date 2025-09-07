Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    7 Sept 2025 11:14 PM IST
    7 Sept 2025 11:14 PM IST

    വാഹന വില കുറച്ച് ടാറ്റയും ഹ്യുണ്ടായിയും

    വാഹന വില കുറച്ച് ടാറ്റയും ഹ്യുണ്ടായിയും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​ര​ക്ക് സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി.​എ​സ്.​ടി)​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ല്ലാ മോ​ഡ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കു​റ​ച്ച​താ​യി ഹ്യു​ണ്ടാ​യി മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ​ട​ത്ത​രം ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ വെ​ർ​ണ മോ​ഡ​ലി​ന് 60,640 രൂ​പ മു​ത​ൽ പ്രീ​മി​യം എ​സ്‌.​യു.​വി​യാ​യ ട്യൂ​സ​ണി​ന് 2.4 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല​ക്കു​റ​വ്. പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടാ​റ്റ മോ​ട്ടോ​ർ​സും വാ​ണി​ജ്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (സി.​വി) 30,000 മു​ത​ൽ 4.65 ല​ക്ഷം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല​കു​റ​യു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ലെ ഇ​ള​വു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ മ​ഹീ​ന്ദ്ര​യും റെ​നോ ഇ​ന്ത്യ​യും വാ​ഹ​ന വി​ല കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Tata and Hyundai reduce vehicle prices
