ടൂ വീലറിലെ മാന്ത്രിക സ്വിച്ച്

ടൂ വീലറിലെ മാന്ത്രിക സ്വിച്ച്text_fields
സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാകാൻ മടിച്ചാൽ ഉടൻ കേൾക്കാറുള്ള ഡയലോഗാണ് ‘ചോക്ക് വലിച്ചുപിടിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്ക്’ എന്നത്. സ്കൂട്ടറുകളിലെ ഒരു ചെറിയ നീണ്ട ലിവർ സ്വിച്ചാണ് ചോക്ക് (Choke). തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുപെടുമ്പോൾ, ഈ സ്വിച്ച് ഒരു മാന്ത്രിക താക്കോൽപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ വേണ്ടത് ഇന്ധനവും (പെട്രോൾ) വായുവും (എയർ) ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടാണ്. ഈ മിശ്രിതം കൃത്യമായ അനുപാതത്തിലായിരിക്കണം (ഉദാഹരണത്തിന്, 15 ഭാഗം വായുവിന് ഒരു ഭാഗം പെട്രോൾ). എന്നാൽ, എൻജിൻ തണുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ അനുപാതത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. തണുത്ത എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്ന പെട്രോൾ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്താതെ എൻജിൻ ഭിത്തികളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചുപോകും. ഇതോടെ എൻജിൻ ചേംബറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇന്ധനം കുറയും. അപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും.
ഇവിടെയാണ് ചോക്കിന്റെ പ്രസക്തി. ചോക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് കാർബ്യൂറേറ്ററിന്റെ വായു കവാടം (Air Intake) ഭാഗികമായി അടക്കുന്നു. വായു കുറയുമ്പോൾ, ഇന്ധനം അതേ അളവിൽ തുടരും. അതോടെ പെട്രോളിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ള (rich fuel mixture) മിശ്രിതം എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം!
എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി, സാധാരണ രീതിയിൽ ഓടിത്തുടങ്ങി ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡിനോ ഒരു മിനിറ്റിനോ ശേഷം ചോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അമിതമായി പെട്രോൾ കത്തിപ്പോകുകയും, അത് മൈലേജ് കുറയുന്നതിനും (Petrol Mileage Loss), അനാവശ്യമായി കൂടുതൽ പുക പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനും, എൻജിൻ വേഗത്തിൽ തകരാറാകുന്നതിനുപോലും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ചോക്ക് ലിവർ ഓഫ് പൊസിഷനിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. BS6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പുതിയ മിക്ക സ്കൂട്ടറുകളും (ഉദാഹരണത്തിന്, ഹോണ്ട ആക്ടിവ 6G, ടി.വി.എസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125, സുസുക്കി ആക്സസ് 125-ന്റെ FI മോഡലുകൾ) ചോക്കില്ലാത്തവയാണ്.
ചോക്കുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും
ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തിരിക്കാം: കാർബ്യൂറേറ്റർ (Carburettor) എൻജിനുകൾ (ചോക്കുള്ളവ), ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ഷൻ (Fuel Injection - FI) എൻജിനുകൾ (ചോക്കില്ലാത്തവ).
ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഗുണദോഷങ്ങളും:
ചോക്ക് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ -കാർബ്യൂറേറ്റർ എൻജിനുകൾ
ഗുണങ്ങൾ
അറ്റകുറ്റപ്പണി എളുപ്പം: ഇതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ താരതമ്യേന ലളിതമാണ്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
ചെലവ് കുറവ്: എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവേ വരൂ.
ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ, വയറിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ്.
ദോഷങ്ങൾ
മാനുവൽ ചോക്ക്: തണുപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും എൻജിൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുകയും വേണം.
മൈലേജ് കുറവ്: ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സെൻസറുകൾ വഴി കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ, FI എൻജിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും.
ചോക്ക് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ -ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ഷൻ (FI) എൻജിനുകൾ
ഇന്ന് വിപണിയിലുള്ള മിക്ക പുതിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ( BS6 നിലവാരമുള്ളവ).
ഗുണങ്ങൾ
സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം: തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂനിറ്റ് (ECU) താപനില അനുസരിച്ച് ഇന്ധനം സ്വയം ക്രമീകരിക്കും.
മികച്ച മൈലേജ്: സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഇന്ധനം മാത്രം കൃത്യമായി നൽകുന്നതിനാൽ ഇന്ധനക്ഷമത (മൈലേജ്) വളരെ കൂടുതലാണ്.
സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം: ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും, ഉയരത്തിലും എൻജിൻ സ്ഥിരതയുള്ള മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്നു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം: ഇന്ധനം കൃത്യമായി കത്തുന്നതിനാൽ മലിനീകരണം കുറവാണ്.
ദോഷങ്ങൾ
അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് കൂടുതൽ: സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചെലവ് വരും.
സെൻസർ തകരാറുകൾ: ഇലക്ട്രോണിക് സെൻസറുകൾക്കോ പമ്പുകൾക്കോ തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഏതാണ് നല്ലത്?
ഫ്യുവൽ ഇൻജക്ഷൻ (FI) എൻജിനുകളാണ് (ചോക്കില്ലാത്തവ) മികച്ച ഓപ്ഷൻ. മികച്ച മൈലേജ്, എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്, കുറഞ്ഞ മലിനീകരണം, സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം എന്നിവ കാരണം FI എൻജിനുകൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register