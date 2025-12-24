Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:15 AM IST

    കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യി ടെ​സ്​​ല അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തും

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്​​കാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    കൂ​ടു​ത​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യി ടെ​സ്​​ല അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തും
    ദു​ബൈ: കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളു​മാ​യി പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ടെ​സ്​​ല കാ​റു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ക്​ ഭീ​മ​ൻ ​ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്ക്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ വൈ​കാ​തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും ടെ​സ്​​ല മേ​ധാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ടെ​സ്​​ല​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല ടെ​സ്​​ല യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക. സ്റ്റി​യ​റി​ങ്, ബ്രേ​ക്കി​ങ്, ലൈ​ൻ മാ​റ്റം, പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ കാ​റു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ​ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ടി വ​രും. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത്​ വാ​ഹ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം.

    എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി എ​ന്ന പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ടെ​സ്​​ല വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹൈ​വേ ഡ്രൈ​വി​ങ്, ന​ഗ​ര നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്ക് ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​വും പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    TAGS:UAE NewsElon MuskTesla cargulf news malayalam
    News Summary - Smarter Tesla to arrive in UAE next year
