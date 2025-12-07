Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightബു​ദ്ധി​യു​ള്ള...
    Auto News
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 3:09 PM IST

    ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​റും വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ കാ​ർ​ബും!

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​റും വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ കാ​ർ​ബും!
    cancel

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബൈ​ക്കി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​ർ കൊ​ടു​ത്ത് പ​റ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? പെ​ട്രോ​ളും വാ​യു​വും ത​മ്മി​ൽ ക​ല​രു​ന്ന ആ ​മാ​ന്ത്രി​ക നി​മി​ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് നാ​യ​ക​ൻ​മാ​രു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന്, ആ​ധു​നി​ക ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ മി​ടു​ക്ക​നാ​യ ഫ്യു​വ​ൽ ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​ർ (FI). മ​റ്റൊ​ന്ന്, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​ർ. ഈ ​ര​ണ്ട് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാം.

    ഫ്യു​വ​ൽ ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​ർ

    ഫ്യു​വ​ൽ ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​ർ ഒ​രു ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ്. ബൈ​ക്കി​ലെ E.C.U (എ​ൻ​ജി​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റ്) എ​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റാ​ണ് ഇ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ത്യ​ത: എ​ത്ര പെ​ട്രോ​ൾ വേ​ണം, എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണം, എ​ത്ര സ്പീ​ഡി​ലാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നൊ​ക്കെ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ വ​ഴി കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ള​ക്കും.

    മൈ​ലേ​ജ്: കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ള​വു മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മൈ​ലേ​ജ് കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ട്ടും. പെ​ട്രോ​ൾ പാ​ഴാ​കി​ല്ല.

    ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​പോ​ലും ബൈ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​കും. ഓ​ട്ടോ ചോ​ക്ക് സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റി​ൽ ശ​ബ്ദം അ​ൽ​പം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും. ശ​ബ്ദം നോ​ർ​മ​ലാ​കും വ​രെ ഐ​ഡി​ൽ ഇ​ടു​ക​യാ​ണ് പോം​വ​ഴി.

    ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്നം: ത​ക​രാ​റി​ലാ​യാ​ൽ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ചെ​ല​വ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​ർ

    വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​ർ പ​ഴ​യ സ്കൂ​ൾ മെ​ക്കാ​നി​ക്കി​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ്. ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ വ​ലി​യ മാ​റാ​പ്പു​ക​ളി​ല്ല.

    ലാ​ളി​ത്യം: എ​ൻ​ജി​ന്റെ വ​ലി​വ് ശ​ക്തി (Vacuum) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പെ​ട്രോ​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വാ​യു​വു​മാ​യി ക​ല​ർ​ത്തു​ന്നു.

    റി​പ്പ​യ​ർ എ​ളു​പ്പം: ലോ​ക്ക​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ​പോ​ലും ഇ​ത് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ന​ന്നാ​ക്കാം. ചെ​ല​വ് കു​റ​വാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം: കൃ​ത്യ​ത കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് ബൈ​ക്ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​ക്കാ​ൻ ചോ​ക്ക് വ​ലി​ച്ച് കു​റ​ച്ച് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. കൂ​ടാ​തെ, കൂ​ടു​ത​ൽ പു​ക പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പു​തി​യ പൊ​ലൂ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ (BS6 പോ​ലു​ള്ള​വ) പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും.

    ആ​രാ​ണ് താ​രം?

    പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച മൈ​ലേ​ജും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഓ​ട്ട​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഫ്യു​വ​ൽ ഇ​ൻ​ജ​ക്ട​റാ​ണ് പു​തി​യ ബൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ താ​രം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ന്ന് നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ളും ഈ ​സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യും ആ​ർ​ക്കും ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ലാ​ളി​ത്യ​വും കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റി​നെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​ക്കു​ന്നു. വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റാ​ണു​ള്ള​ത്.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bikeMalayalam NewsKerala NewsTechnology
    News Summary - Smart injector and reliable carb!
    Similar News
    Next Story
    X