ഹൈബീം വെളിച്ചം ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകില്ല; വരുന്നു എ.ഐ. വിപ്ലവം!text_fields
രാത്രി യാത്രയിൽ മുന്നിലെ റോഡ് വ്യക്തമായി കാണാൻ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെ വാഹനങ്ങളിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുടെ പ്രധാന ജോലി. എന്നാൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എത്തിയതോടെ ആ ധാരണ മാറുകയാണ്. എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം പതിക്കാതെ റോഡിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകാനും വളവുകൾക്കനുസരിച്ച് വെളിച്ചത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാനും കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു. എ.ഐ., സോഫ്റ്റ്വെയർ, സെൻസറുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരമാകുകയാണ്.വാഹനത്തിന്റെ രൂപഭംഗി കൂട്ടാനുള്ള ഘടകം എന്നതിലുപരി ഡ്രൈവിങ് സുരക്ഷയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായും ലൈറ്റിങ് മാറുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഹെഡ്ലാമ്പുകളിലും പിൻലൈറ്റുകളിലും ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിങ്ങിലുമെല്ലാം കൂടുതൽ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എതിരെ വരുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കണ്ണിൽ തട്ടില്ല; എ.ഡി.ബി സാങ്കേതികവിദ്യ
അഡാപ്റ്റീവ് ഡ്രൈവിങ് ബീം (എ.ഡി.ബി) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് വാഹന ലൈറ്റിങ്ങിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. സാധാരണ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളിൽ ഹൈബീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് വെളിച്ചം നേരിട്ട് കണ്ണിൽ പതിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവർ ഹൈബീം ഓഫ് ചെയ്ത് ലോബീമിലേക്ക് മാറേണ്ടിവരും.എന്നാൽ എ.ഡി.ബി സംവിധാനത്തിൽ കാമറകളും സെൻസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിനോ മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിനോ വെളിച്ചം നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം കുറച്ചുകൊണ്ട് റോഡിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം നിലനിർത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഡ്രൈവർക്ക് മികച്ച കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയ്ക്കാം.
മാട്രിക്സ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
നിരവധി എൽ.ഇ.ഡി ഘടകങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് മാട്രിക്സ് ഹെഡ്ലാമ്പ്. മുന്നിലുള്ള റോഡിന്റെ സാഹചര്യം, വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, യാത്രയുടെ ദിശ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വെളിച്ചത്തിന്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റാൻ ഇതിന് കഴിയും.
ഉദാഹരണത്തിന്, വളവിലേക്ക് വാഹനം തിരിയുമ്പോൾ വെളിച്ചവും അതിനനുസരിച്ച് ദിശമാറാം. എതിരെ വാഹനം വന്നാൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തെ പ്രകാശം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. സാധാരണ ഹെഡ്ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായി വെളിച്ചം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
സോഫ്റ്റ്വെയറും എ.ഐയും ലൈറ്റിങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കും
വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നതോടെ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പങ്ക് വർധിക്കുകയാണ്. കാമറകളിൽനിന്നും സെൻസറുകളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ തീവ്രതയും ദിശയും മാറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയാണ്.ഭാവിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത, റോഡിന്റെ സ്വഭാവം, കാലാവസ്ഥ, ചുറ്റുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലൈറ്റിങ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വർധിക്കും. വാഹനത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തെ ലൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ അകത്തെ ലൈറ്റിങ്ങിലും ഉപയോക്താവിന്റെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിനും ഊർജസംരക്ഷണം പ്രധാനം
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഓരോ വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന്റെയും ഊർജ ഉപയോഗത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളുള്ള ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവും നിർമാതാക്കൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിവരും.കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകുന്നതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതും പുതിയ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായി കാര്യക്ഷമമായ എൽ.ഇ.ഡി ഘടകങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം.ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ടെയിൽലാമ്പുകളും ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ഡിസൈനിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത ലൈറ്റിങ് പാറ്റേണുകൾ, പ്രകാശിക്കുന്ന ലോഗോകൾ, ഇന്റീരിയർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഓരോ വാഹനത്തിനും വേറിട്ട രൂപഭംഗി നൽകാൻ നിർമാതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു.ഡ്രൈവിങ് സുരക്ഷയ്ക്കും വാഹനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചറിയലിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകമായി ലൈറ്റിങ് മാറുകയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സവിശേഷതകൾ കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം നിർമാണച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും വാഹന കമ്പനികൾക്കും ഘടക നിർമാതാക്കൾക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്. കൂടുതൽ വാഹന മോഡലുകളിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ചെലവുകുറഞ്ഞതും നിലവാരമുള്ളതുമായ ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടിവരും.
ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർണായകം
വാഹനങ്ങളിലെ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുമ്പോൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. എതിരെ വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ വെളിച്ചം നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മഴ, മൂടൽമഞ്ഞ്, നഗരങ്ങളിലെ തിരക്ക് തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ തീവ്രതയും ദിശയും കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ വാഹന ഹെഡ്ലാമ്പുകളുടെയും അഡാപ്റ്റീവ് ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും അംഗീകാരത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രത്യേക സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും നിയമപരമായ അനുമതിയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ വാഹന ലൈറ്റിങ് മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം എന്നതിൽനിന്ന് റോഡിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സംവിധാനമായി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ മാറും ഇനിയങ്ങോട്ട്.