    തൊഴുകൈയോടെ പൊലീസ്; ഒരു ബൈക്കിൽ ആറുകുട്ടികളടക്കം ഏഴുപേർ, ​ഏഴായിരം രൂപ പിഴ

    Overloading,Children,Bicycle,Police,Batons, ഏഴുപേർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹാപുർ, ഓവർലോഡ്, പൊലീസ്, പിഴ
    ബൈക്കിൽ ഏഴുപേരെ കണ്ട് തൊഴുകൈയോടെ നിൽക്കുന്ന പൊലീസ്

    ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപൂരിൽ ആറ് കുട്ടികളുമായി ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരാളെ ട്രാഫിക് പൊലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി. സംഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ വിചിത്രവുമായിരുന്നു. ഏതായാലും സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ നെറ്റിസൻമാർ ഞെട്ടിപ്പോയി. റോഡ് സുരക്ഷയോടുള്ള ഇത്തരം അവഗണനയിൽ അധികാരികൾ യാത്രക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലും അവർ നിയമലംഘനം തുടരുകയാണ്.

    വൈറലായ വിഡിയോയിൽ, ബൈക്കിന്റെ സീറ്റിൽ നാല് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ചുപേരെയിരുത്തി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും ബൈക്കിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിന് മുകളിൽ രണ്ട് പിഞ്ചുകുട്ടിക​ൾ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതും കാണാം. വാഹനം ഉടൻ തന്നെ ട്രാഫിക് പൊലീസ് തടഞ്ഞ് അയാളെ താഴെയിറക്കി. കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിശ്വാസത്തോടെ കൈകൾ കൂപ്പി അയാ​ളെ തൊഴുകുകയായിരുന്നു. കാരണം രണ്ടുപേർ മാത്രം സഞ്ചരിക്കേണ്ട വാഹനത്തിൽ ഏഴുപേർ.

    ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ അമിതഭാരം കയറ്റൽ, ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കൽ, അടിസ്ഥാന ഗതാഗത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ഇയാൾക്ക് 7,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ഓൺലൈനിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറി.കുട്ടികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയതിന് നിരവധിയാളുകൾ വാഹനമോടിച്ചയാൾ ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഇത്തരം അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഹാപൂരിലെ പൊലീസ് അധികാരികൾ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അമിതഭാരം കയറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    ഈ വിഡിയോ ഓൺലൈനിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും പൊതു റോഡുകളെ കളിസ്ഥലങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

    TAGS:traffic policeHotwheelsUttar Pradesh
    News Summary - Seven people, including six children, on a bike; police with batons,
