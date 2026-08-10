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    Auto News
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 1:51 PM IST

    റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 440 ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്...

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റോയൽ എൻഫീൽഡ് പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഹിമാലയൻ 440 അടുത്ത മാസം വിപണിയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹിമാലയൻ 411ന് പകരമായി എത്തുന്ന ഈ പുതിയ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ, കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലായിരിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുക.

    പുതിയ ഹിമാലയൻ 440ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രാം 440ൽ കണ്ട അതേ LS440 എഞ്ചിനായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പഴയ LS410 എഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് 3 എം.എം വലിയ ബോറോടുകൂടിയാണ് പുതിയ 443 സി.സി എഞ്ചിൻ വരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 25.4 ബി.എച്ച്.പി കരുത്തും 34 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സിന് പകരമായി മികച്ച ഹൈവേ ക്രൂയിസിങ് അനുഭവം നൽകുന്ന 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ 450ന്റെ ഷെർപാ (Sherpa 450) ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന അക്രമാസക്തമായ പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ, ലോങ് റൈഡുകൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ശാന്തവും റിലാക്സ്ഡ് ആയതുമായ റൈഡിങ് അനുഭവമാണ് എഞ്ചിൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

    പഴയ ഹിമാലയൻ 411ന്റെ കരുത്തും ലളിതവുമായ ഡിസൈൻ തത്വം തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ഹിമാലയൻ 440 പിന്തുടരുക. 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീൽ, 200 എം.എം സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ, 15 ലിറ്റർ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് എന്നിവ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിലനിർത്തിയേക്കാം. സ്ക്രാം 440ൽ കണ്ടതുപോലെ അലോയ് വീലുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിമാലയൻ 450ലെ ട്രിപ്പർ ഡാഷ് (Tripper Dash) ടി.എഫ്.ടി ക്ലസ്റ്ററോ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, ഗൂഗ്‌ൾ മാപ്സ് മിററിങ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളോ ഇതിൽ ലഭ്യമാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്.

    റോയൽ എൻഫീൽഡ് നിരയിൽ സ്ക്രാം 440നും ഹിമാലയൻ 450നും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നികത്താനാണ് ഈ ബൈക്ക് എത്തുന്നത്. നിലവിൽ സ്ക്രാം 440 ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് ഏകദേശം 2.32 ലക്ഷം രൂപയും, ഹിമാലയൻ 450 ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് 3.39 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിമാലയൻ 440ന് ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലവരുമെന്നാണ് വിപണിയിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ.

    2016ലാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ അഡ്വഞ്ചർ ടൂററായ ഹിമാലയൻ 411 വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഓഫ്-റോഡ് പ്രേമികളുടെയും ടൂറിങ് സെഗ്മെന്റിലെ ഇഷ്ടവാഹനമായി വാഹനം മാറി. ക്ലാസിക്, റോഡ്സ്റ്റർ ബൈക്കുകൾ മാത്രം നിർമിച്ചിരുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഹിമാലയൻ. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കമ്പനി, ഹിമാലയൻ 411ന് ശേഷം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും ആധുനികവുമായ ഹിമാലയൻ 450 വിപണിയിൽ ഇറക്കി. എന്നാൽ, സാങ്കേതികമായി ഏറെ മുന്നിലാണ് ഹിമാലയൻ 450 നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും, പഴയ ഹിമാലയന്റെ ലളിതമായ മെക്കാനിക്കൽ സ്വഭാവവും എളുപ്പമുള്ള മെയിന്റനൻസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം റൈഡർമാർ ഇന്നും റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട്.

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    TAGS:Royal EnfieldMotorcycleAuto NewsRoyal Enfield Himalayan 440
    News Summary - റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 440 അടുത്ത ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്...
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