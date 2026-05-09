Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightലോകത്തിലെ കരുത്തുറ്റ...
    Auto News
    Posted On
    date_range 9 May 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 2:24 PM IST

    ലോകത്തിലെ കരുത്തുറ്റ മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രാൻഡായി റോയൽ എൻഫീൽഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    മുന്നിൽ ടൊയോട്ടയും ബി.എം.ഡബ്ല്യുവും
    ലോകത്തിലെ കരുത്തുറ്റ മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രാൻഡായി റോയൽ എൻഫീൽഡ്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രശസ്തമായ 'ബ്രാൻഡ് ഫിനാൻസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി 2026' റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രാൻഡുകളുടെ പട്ടികയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ആഗോള ഭീമന്മാരായ ഓഡി, ഫെരാരി എന്നിവയെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കൾ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

    ടൊയോട്ടയും ബി.എം.ഡബ്ല്യുവും മാത്രമാണ് പട്ടികയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് മുന്നിലുള്ളത്. 100-ൽ 88.9 എന്ന 'ബ്രാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡക്സ്' സ്കോറോടെ AAA റേറ്റിംഗ് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കി. കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം 30 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.2 ബില്യൺ ഡോളറിൽ എത്തി. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും, മഹീന്ദ്ര 25-ാം സ്ഥാനത്തും, മാരുതി സുസുക്കി 34-ാം സ്ഥാനത്തും ഇടംപിടിച്ചു.

    ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വിപണികളിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിച്ചതാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഈ കുതിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 80-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ 3,200-ലധികം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദേശ വിപണികൾക്കായി ഏഴ് അസംബ്ലി പ്ലാന്റുകൾ കമ്പനിക്കുണ്ട്.

    യൂറോപ്പ്, തെക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെട്രോ ശൈലിയിലുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്. മിഡ്-സൈസ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ (250cc-ക്ക് മുകളിൽ) തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് സാധിച്ചു. നഗര യാത്രക്കാർക്കും ദീർഘദൂര സഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്നത്. തനതായ റെട്രോ ശൈലി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ തന്ത്രമാണ് ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Royal EnfieldHot WheelAuto News
    News Summary - Royal Enfield becomes the third most powerful automobile brand in the world
    Similar News
    Next Story
    X