29 കി.മീ മൈലേജ്, എഫ്1 പ്രചോദിത ഗിയർബോക്സ്; റെനോ ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി

29 കി.മീ മൈലേജ്, എഫ്1 പ്രചോദിത ഗിയർബോക്സ്; റെനോ ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിtext_fields
ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഇ-ടെക് 160 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 16.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെനോ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് വാഹനമാണിത്.
വേരിയന്റുകളും വിലയും
പുതിയ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡ് മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്
- ഇവൊല്യൂഷൻ (Evolution Strong Hybrid E-Tech 160): ₹16.99 ലക്ഷം
- ടെക്നോ (Techno Strong Hybrid E-Tech 160): ₹18.99 ലക്ഷം
- ഇമോഷൻ (Emotion Strong Hybrid E-Tech 160): ₹19.49 ലക്ഷം
കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും മികച്ച മൈലേജും
1.8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ, 1.4 kWh ബാറ്ററി പാക്ക് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 160 പി.എസ് പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കും. പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബാഹ്യമായി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലെ ബ്രേക്കിങ്ങിലൂടെയും എനർജി റിക്കവറിയിലൂടെയും ബാറ്ററി സ്വയം റീചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും (Self-charging). കൂടാതെ എ.ആർ.എ.ഐ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 29 kmpl ഇന്ധനക്ഷമതയാണ് വാഹനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
നഗരപാതകളിലെ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ 80 ശതമാനം വരെ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് (Pure-Electric) മോഡിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 29 ശതമാനം വരെ ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറക്കാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എഫ്1 പ്രചോദിത ഗിയർബോക്സ്
ഫോർമുല 1 (Formula 1) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമിച്ച മൾട്ടി-മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഗിയറുകളും നാല് പെട്രോൾ ഗിയറുകളും ചേരുന്ന ഈ ഗിയർബോക്സിന് 15 വ്യത്യസ്ത ഡ്രൈവ് കോമ്പിനേഷനുകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഇത് ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പെർഫോമൻസും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ
ഡസ്റ്ററിന്റെ വിശ്വസ്തമായ എസ്.യു.വി പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് വാഹനം എത്തുന്നത്. 212 എം.എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഡ്യുവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 10.1-ഇഞ്ച് ഓപ്പൺആർ ലിങ്ക് ടച്ച്സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം, ടോപ്പ് വേരിയന്റായ 'ഇമോഷൻ'-ൽ ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ (Dune Brown) ലെതറെറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള പ്രീമിയം അപ്ഹോൾസ്റ്ററി എന്നിവ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ്.
17 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വില പരിധിയിൽ ഡീസൽ എസ്.യു.വികൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച ബദലായാണ് റെനോ ഡസ്റ്റർ ഹൈബ്രിഡിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന് സാധിക്കും.
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