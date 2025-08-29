Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 5:48 PM IST

    ‘അലിയാർ ഗ്യാങ്...’ എന്ന് മാത്രം, നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ല; ഓണാഘോഷത്തിനെത്തിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പൊലീസ്

    ബൈക്കുകളും കാറുകളും ജീപ്പുകളും ഇതിൽ പെടും
    ‘അലിയാർ ഗ്യാങ്...’ എന്ന് മാത്രം, നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ല; ഓണാഘോഷത്തിനെത്തിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പൊലീസ്
    നിലമ്പൂർ: ഓണാഘോഷത്തിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാതെയും രൂപമാറ്റം വരുത്തിയും എത്തിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടി പൊലീസ്. മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ മേഖലയിലാണ് കൂട്ടത്തോടെ വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടിയത്.

    ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരിൽ കോളേജുകളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ വാഹനങ്ങളുമായുള്ള അഭ്യാസം വർധിച്ചതോടെ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    നിലമ്പൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി സാജു കെ. എബ്രഹാമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലെ സംഘം നിലമ്പൂര്‍, വണ്ടൂർ, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ, മമ്പാട് ഭാഗങ്ങളിലെ കോളജുകളിലേക്കെത്തിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ബൈക്കുകളും കാറുകളും ജീപ്പുകളും ഇതിൽ പെടും.

    ‘അലിയാർ ഗ്യാങ്’ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാണ് ചില വാഹനങ്ങൾ റോഡിലിറക്കിയത്. രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതിന് വൻതുക പിഴയായി ഈടാക്കും. ഓരോ ഭാഗത്തിന്‍റെയും രൂപമാറ്റത്തിന് 5000 രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

    ലോഹിതദാസിന്‍റെ രചനയിൽ ജോഷി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് 1992ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കൗരവറി’ലെ അലിയാരുടെ (തിലകൻ) നേതൃത്വത്തിലെ അണ്ടർ വേൾഡ് ഗ്യാങ്ങിനെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ‘അലിയാർ ഗ്യാങ്’ സ്റ്റിക്കർ വിദ്യാർഥികൾ പതിക്കുന്നത്.


    ആന്റണിയുടെ (മമ്മൂട്ടി) ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും, അലിയാറിന്റെ (തിലകൻ) ഭാര്യയുടെയും രണ്ട് പെൺമക്കളുടെയും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ പൊലീസ് ഓഫീസറോടുള്ള പകയുടെ കഥയാണ് ‘കൗരവർ’ പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ സീനുകൾ അടുത്തിടെയായി അലിയാർ ഗ്യാങ് എന്ന പേരിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ റീലുകളായി വൈറലാണ്.

