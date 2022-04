ഓട്ടത്തിനിടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് തീപ്പിടിച്ചു; യാത്രക്കാരൻ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് ഓട്ടത്തിനിടെ തീപ്പിടിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ തീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ ചാടിയിറങ്ങിയതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ബൊമ്മചന്ദ്ര ഭാഗത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സതീഷ്​(29) ആണ്​ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്നത്​. ഒരു വർഷമായി സതീഷ്​ ഈ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പതിവുപോലെ സ്കൂട്ടറിൽ ഓഫിസിലേക്ക്​ പോകവെയാണ്​ ജുജൂവാടിക്ക്​ സമീപംവെച്ച്​ തീപിടിച്ചത്. സീറ്റിനടിയിൽ തീ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെ സതീഷ് ചാടിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ സ്കൂട്ടറിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച്​ തീയണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാഹനം പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സിപ്​കോട്ട്​ പൊലീസ്​ കേസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപ്പിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുകയാണ്. വേനൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏഴാമത്തെ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹന തീപിടിത്തമാണ് ഇന്നുണ്ടായത്​. ഈയിടെ ഇ-സ്‌കൂട്ടറിന്​ തീപിടിച്ച്​ ചെന്നൈയിലെ ഒകിനാവ ഡീലർഷിപ്പ് ഷോറൂം കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 26ന്​ വെല്ലൂരിന്​ സമീപം സ്കൂട്ടറിന്‍റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടായ അഗ്​നിബാധയിൽ അച്ഛനും മകളും മരിച്ചിരുന്നു. Show Full Article

one more e-scooter goes up in fire in Hosur